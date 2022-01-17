Сенатори США зустрінуться із Зеленським, Кулебою, Резніковим та Галущенком, - посольство
Члени двопартійної делегації Конгресу США, які прибули з візитом до Києва, проведуть брифінг для ЗМІ о 19:15 у понеділок біля будівлі Офісу Президента України після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили у посольстві США в Україні.
До делегації входять сенатори і від Республіканської (Роб Портман, Кевін Крамер, Роджер Вікер), і від Демократичної (Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь) партії.
"У рамках візиту сенатори Портман, Мерфі, Шахін, Клобучар, Крамер, Блюменталь і Вікер також зустрінуться з міністром закордонних справ Кулебою, міністром внутрішніх справ Монастирським та міністром оборони Резніковим, щоб підтвердити двопартійну підтримку суверенітету й територіальній цілісності України, демократичним реформам. Сенатори також зустрінуться з міністром енергетики Германом Галущенком та іншими представниками енергетичного сектору для обговорення енергетичної безпеки України", - йдеться у повідомленні.
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идеально перенести туда ОП и Верховну Раду.
До речі, на зустріч не запросили єрмака.
Так от, відтепер ми усі- Порошенко.
Це не лише його переслідують із порушенням норм та законів, зараз влада ставить на коліна усіх нас.
Тому не мовчіть, бо сьогодні ваш голос ще може змінити ситуацію, а вже завтра може бути пізно.
Что-то подсказывает,что кейс уголовного дела Порошенко будет в фокусе...
https://www.facebook.com/dyastrub/posts/4795583760518470?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
Звертаюсь до Зеленського!
Бережи Порошенка, бо якщо його «валануть» російські спецслужби - буде велика біда, масові заворушення і причина для вторгнення…
Не треба внутрішніх чвар на тлі можливого широкомасштабного наступу Ерефії!..