Сенатори США зустрінуться із Зеленським, Кулебою, Резніковим та Галущенком, - посольство

Члени двопартійної делегації Конгресу США, які прибули з візитом до Києва, проведуть брифінг для ЗМІ о 19:15 у понеділок біля будівлі Офісу Президента України після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили у посольстві США в Україні.

До делегації входять сенатори і від Республіканської (Роб Портман, Кевін Крамер, Роджер Вікер), і від Демократичної (Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь) партії.

"У рамках візиту сенатори Портман, Мерфі, Шахін, Клобучар, Крамер, Блюменталь і Вікер також зустрінуться з міністром закордонних справ Кулебою, міністром внутрішніх справ Монастирським та міністром оборони Резніковим, щоб підтвердити двопартійну підтримку суверенітету й територіальній цілісності України, демократичним реформам. Сенатори також зустрінуться з міністром енергетики Германом Галущенком та іншими представниками енергетичного сектору для обговорення енергетичної безпеки України", - йдеться у повідомленні.

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