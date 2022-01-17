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Сенатори США зустрінуться із Зеленським, Кулебою, Резніковим та Галущенком, - посольство

Сенатори США зустрінуться із Зеленським, Кулебою, Резніковим та Галущенком, - посольство

Члени двопартійної делегації Конгресу США, які прибули з візитом до Києва, проведуть брифінг для ЗМІ о 19:15 у понеділок біля будівлі Офісу Президента України після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили у посольстві США в Україні.

До делегації входять сенатори і від Республіканської (Роб Портман, Кевін Крамер, Роджер Вікер), і від Демократичної (Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь) партії.

"У рамках візиту сенатори Портман, Мерфі, Шахін, Клобучар, Крамер, Блюменталь і Вікер також зустрінуться з міністром закордонних справ Кулебою, міністром внутрішніх справ Монастирським та міністром оборони Резніковим, щоб підтвердити двопартійну підтримку суверенітету й територіальній цілісності України, демократичним реформам. Сенатори також зустрінуться з міністром енергетики Германом Галущенком та іншими представниками енергетичного сектору для обговорення енергетичної безпеки України", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Для стримування Путіна потрібні "небачені" санкції, - конгресмен США Шифф

Автор: 

Конгрес США (1230) США (23032)


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Топ коментарі
+9
Заступниця держсекретаря США з політичних питань Венді Шерман під час свого візиту в Україну віддає шану Героям Небесної сотні, які загинули під час Революції гідності

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17.01.2022 13:34
+8
наркоман свого часу сказав, що ми усі президенти.
Так от, відтепер ми усі- Порошенко.
Це не лише його переслідують із порушенням норм та законів, зараз влада ставить на коліна усіх нас.
Тому не мовчіть, бо сьогодні ваш голос ще може змінити ситуацію, а вже завтра може бути пізно.
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17.01.2022 13:34
+7
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17.01.2022 13:37
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Отныне ВСЕ заседания Конгресса проводить в Украине ..
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17.01.2022 13:32 Відповісти
и хорошо бы где нибудь в Краматорске или Славянске
идеально перенести туда ОП и Верховну Раду.
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17.01.2022 14:06 Відповісти
Заступниця держсекретаря США з політичних питань Венді Шерман під час свого візиту в Україну віддає шану Героям Небесної сотні, які загинули під час Революції гідності

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17.01.2022 13:34 Відповісти
От вона точно Зелю не поважає.
До речі, на зустріч не запросили єрмака.
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17.01.2022 13:38 Відповісти
він прийде як опєратор зєватара
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17.01.2022 13:44 Відповісти
наркоман свого часу сказав, що ми усі президенти.
Так от, відтепер ми усі- Порошенко.
Це не лише його переслідують із порушенням норм та законів, зараз влада ставить на коліна усіх нас.
Тому не мовчіть, бо сьогодні ваш голос ще може змінити ситуацію, а вже завтра може бути пізно.
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17.01.2022 13:34 Відповісти
Колись я вступав у полеміку з зелебобіками і задавав їм питання. Якщо вам не подобається Порох, то знайдіть когось кращого, а не цю, вибачте, ху#ню. Діло в тому, що кращого поки що нема, а якщо з"явиться, то і сам Порошенко підтримає його.
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17.01.2022 13:38 Відповісти
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17.01.2022 13:34 Відповісти
Ви вже відмили Бубочку після сьогоднішнього переляку?
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17.01.2022 13:34 Відповісти
наразі з ним працюють наркологи.
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17.01.2022 13:36 Відповісти
Хоспаде, зачем? О чем им с этим говном говорить, он скорее с жириком за один стол сядет, или Прости Господи с Киркоровым на голубом огоньке
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17.01.2022 13:35 Відповісти
будут дрючить.
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17.01.2022 13:43 Відповісти
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17.01.2022 13:37 Відповісти
ты Филю не трожь!) ********** может и тебе гонения устроить за кентурика)
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17.01.2022 13:44 Відповісти
Я особисто готовий обісцяти накромана під час зустрічі.
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17.01.2022 13:46 Відповісти
Боюсь, що він зробить це першим.)))
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17.01.2022 13:48 Відповісти
Я тільки за! Чим більше людей, які готові обісцяти наркомана - тим краще!
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17.01.2022 13:53 Відповісти
в очередь, седне сенаторы США к нему приедут) "прогарантировать двупартийну пидтрымку"))))
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17.01.2022 13:50 Відповісти
Ленка сухари будет носить
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17.01.2022 13:43 Відповісти
та твоєму ***** тільки 3.14 здюлєй можемо передати.
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17.01.2022 13:44 Відповісти
Общаться с Ослом, себя не уважать. Общаться с ЗЕбилом, это все равно как вступить в кучу дерьма
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17.01.2022 13:42 Відповісти
віслючара знову буде нанюхане до зєльоних соплєй! з ним немає чого розмовляти.
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17.01.2022 13:45 Відповісти
З ним повинні розмовляти тільки вузькопрофільні лікарі. Серед сенаторів таких нема. )))
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17.01.2022 13:49 Відповісти
100%
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17.01.2022 13:51 Відповісти
Нехай краще підуть на 95 квартал. Сенс, такий самий. На жаль((( Із цією тупою, кокаїново-алкогольною бидлотою, намає про що говорити...(((
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17.01.2022 13:53 Відповісти
Д.Шахин курирует Европу и сотрудничество в области региональной безопасности в сенатском комитете по международным отношениям(председатель Боб Менендес).

Что-то подсказывает,что кейс уголовного дела Порошенко будет в фокусе...
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17.01.2022 14:03 Відповісти
https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Ярош

https://www.facebook.com/dyastrub/posts/4795583760518470?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·



Звертаюсь до Зеленського!

Бережи Порошенка, бо якщо його «валануть» російські спецслужби - буде велика біда, масові заворушення і причина для вторгнення…

Не треба внутрішніх чвар на тлі можливого широкомасштабного наступу Ерефії!..
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17.01.2022 14:34 Відповісти
А с лидером оппозиции ?
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17.01.2022 17:02 Відповісти
хорошо.
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17.01.2022 23:45 Відповісти
 
 