У каждой новой агрессии России будет большая цена, - Бербок
Каждая новая агрессия РФ против Украины будет иметь большую цену.
Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Бербок отметила готовность провести серьезный диалог с РФ.
"У каждой новой агрессии России будет большая цена. Мы готовы провести серьезный диалог с Россией, поскольку дипломатия - это единственный путь, подходящий путь для того, чтобы разрядить очень напряженную ситуацию сейчас", - отметила она на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
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І що ви йому зробите? Супер-мега-глибоку стурбованість висловите, чи мобільники не будете експортувати?
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Звертаюсь до Зеленського!
Бережи Порошенка, бо якщо його «валануть» російські спецслужби - буде велика біда, масові заворушення і причина для вторгнення…
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