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Новости Агрессия России против Украины Война
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У каждой новой агрессии России будет большая цена, - Бербок

У каждой новой агрессии России будет большая цена, - Бербок

Каждая новая агрессия РФ против Украины будет иметь большую цену.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Бербок отметила готовность провести серьезный диалог с РФ.

"У каждой новой агрессии России будет большая цена. Мы готовы провести серьезный диалог с Россией, поскольку дипломатия - это единственный путь, подходящий путь для того, чтобы разрядить очень напряженную ситуацию сейчас", - отметила она на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время визитов в Киев и Москву попытаюсь снова вдохнуть жизнь в "нормандский процесс", - глава МИД Германии Бербок

Автор: 

Германия (6979) россия (95660) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+5
А когда от слов к делу перейдете, господа европейцы?
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17.01.2022 14:12
+3
Молотов-Рібентроп теж була дипломатія. Нагадати чим ТА "дипломатія" скінчилась?
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17.01.2022 14:13
+2
От этого пустого базара в Украине уже ВСЕ устали ..
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17.01.2022 14:14
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А когда от слов к делу перейдете, господа европейцы?
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17.01.2022 14:12 Ответить
Ніколи. Це трильйони і без них всі ці демократії будуть виглядати доволі скромно
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17.01.2022 14:26 Ответить
если путин захватит Украину, европеецам прийдется воевать уже и с Украиной. Отсиживайся отсиживайся , потом сложнее будет.
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17.01.2022 14:48 Ответить
болтают а на деле им нужен газ
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17.01.2022 14:45 Ответить
Молотов-Рібентроп теж була дипломатія. Нагадати чим ТА "дипломатія" скінчилась?
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17.01.2022 14:13 Ответить
От этого пустого базара в Украине уже ВСЕ устали ..
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17.01.2022 14:14 Ответить
бундестагу надо смазывать технику и поломать вентели на потоке2
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17.01.2022 14:22 Ответить
Кого вони лякають цікаво? Себе, чи може жартують? У мене враження що вони своїх лякалок бояться більше ніж інших загроз) Після Сирії, Грузії, України і т д, а також Щрьодера, Курца і багатьох інших кого вони зібралися лякати, коли вас ангажували?
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17.01.2022 14:24 Ответить
Кого ви, імпотенти, лякаєте? ***** вже розвідав все, що хотів. Крим віджав, лугандонію віджав, ціну на газ підняв більше 1000$. Все безкарно.
І що ви йому зробите? Супер-мега-глибоку стурбованість висловите, чи мобільники не будете експортувати?
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17.01.2022 14:28 Ответить
https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Ярош

https://www.facebook.com/dyastrub/posts/4795583760518470?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·



Звертаюсь до Зеленського!

Бережи Порошенка, бо якщо його «валануть» російські спецслужби - буде велика біда, масові заворушення і причина для вторгнення…

Не треба внутрішніх чвар на тлі можливого широкомасштабного наступу Ерефії!..
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17.01.2022 14:33 Ответить
Огласите весь список пожалуйста. С расценками.
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17.01.2022 14:35 Ответить
Вторжение- обеспокоенность

Бомбежка городов- глубокая обеспокоенность

Вторжение- в Киев - глубочайшая обеспокоенность,санкции против пары олигархов.
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17.01.2022 15:08 Ответить
неляканість корисних ідіотів з Європи вже не аби як дратує
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17.01.2022 14:40 Ответить
Вони далеко не ідіоти. Історії екс канцлерів і міністрів ЗС і інших це демонструють. Свою кишеню з чужою не плутають))
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17.01.2022 14:52 Ответить
От 500 евро и выше за каждую новую агрессию. Так что Путин предупреждён и сделает выводы.
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17.01.2022 14:40 Ответить
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17.01.2022 15:11 Ответить
 
 