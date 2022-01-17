У каждой новой агрессии России будет большая цена, - Бербок

Каждая новая агрессия РФ против Украины будет иметь большую цену.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Бербок отметила готовность провести серьезный диалог с РФ.

"У каждой новой агрессии России будет большая цена. Мы готовы провести серьезный диалог с Россией, поскольку дипломатия - это единственный путь, подходящий путь для того, чтобы разрядить очень напряженную ситуацию сейчас", - отметила она на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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