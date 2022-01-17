Кожна нова агресія Росії матиме велику ціну, - Бербок
Кожна нова агресія РФ проти України матиме велику ціну.
Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Бербок наголосила на готовності провести серйозний діалог із РФ.
"Кожна нова агресія матиме велику ціну. Ми готові провести серйозний діалог із Росією, оскільки дипломатія - це єдиний шлях, придатний шлях для того, щоб розрядити дуже напружену ситуацію зараз", - зазначила вона на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
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+5 Александр Петров #434213
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І що ви йому зробите? Супер-мега-глибоку стурбованість висловите, чи мобільники не будете експортувати?
https://www.facebook.com/dyastrub/posts/4795583760518470?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
Звертаюсь до Зеленського!
Бережи Порошенка, бо якщо його «валануть» російські спецслужби - буде велика біда, масові заворушення і причина для вторгнення…
Не треба внутрішніх чвар на тлі можливого широкомасштабного наступу Ерефії!..
Бомбежка городов- глубокая обеспокоенность
Вторжение- в Киев - глубочайшая обеспокоенность,санкции против пары олигархов.