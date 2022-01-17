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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Кожна нова агресія Росії матиме велику ціну, - Бербок

Кожна нова агресія Росії матиме велику ціну, - Бербок

Кожна нова агресія РФ проти України матиме велику ціну.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Бербок наголосила на готовності провести серйозний діалог із РФ.

"Кожна нова агресія матиме велику ціну. Ми готові провести серйозний діалог із Росією, оскільки дипломатія - це єдиний шлях, придатний шлях для того, щоб розрядити дуже напружену ситуацію зараз", - зазначила вона на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Також читайте: Україна ніколи не планувала і не планує наступальних операцій на Донбасі, - Кулеба

Автор: 

Німеччина (7379) росія (65346) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+5
А когда от слов к делу перейдете, господа европейцы?
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17.01.2022 14:12
+3
Молотов-Рібентроп теж була дипломатія. Нагадати чим ТА "дипломатія" скінчилась?
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17.01.2022 14:13
+2
От этого пустого базара в Украине уже ВСЕ устали ..
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17.01.2022 14:14
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А когда от слов к делу перейдете, господа европейцы?
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17.01.2022 14:12 Відповісти
Ніколи. Це трильйони і без них всі ці демократії будуть виглядати доволі скромно
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17.01.2022 14:26 Відповісти
если путин захватит Украину, европеецам прийдется воевать уже и с Украиной. Отсиживайся отсиживайся , потом сложнее будет.
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17.01.2022 14:48 Відповісти
болтают а на деле им нужен газ
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17.01.2022 14:45 Відповісти
Молотов-Рібентроп теж була дипломатія. Нагадати чим ТА "дипломатія" скінчилась?
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17.01.2022 14:13 Відповісти
От этого пустого базара в Украине уже ВСЕ устали ..
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17.01.2022 14:14 Відповісти
бундестагу надо смазывать технику и поломать вентели на потоке2
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17.01.2022 14:22 Відповісти
Кого вони лякають цікаво? Себе, чи може жартують? У мене враження що вони своїх лякалок бояться більше ніж інших загроз) Після Сирії, Грузії, України і т д, а також Щрьодера, Курца і багатьох інших кого вони зібралися лякати, коли вас ангажували?
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17.01.2022 14:24 Відповісти
Кого ви, імпотенти, лякаєте? ***** вже розвідав все, що хотів. Крим віджав, лугандонію віджав, ціну на газ підняв більше 1000$. Все безкарно.
І що ви йому зробите? Супер-мега-глибоку стурбованість висловите, чи мобільники не будете експортувати?
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17.01.2022 14:28 Відповісти
https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Ярош

https://www.facebook.com/dyastrub/posts/4795583760518470?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·



Звертаюсь до Зеленського!

Бережи Порошенка, бо якщо його «валануть» російські спецслужби - буде велика біда, масові заворушення і причина для вторгнення…

Не треба внутрішніх чвар на тлі можливого широкомасштабного наступу Ерефії!..
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17.01.2022 14:33 Відповісти
Огласите весь список пожалуйста. С расценками.
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17.01.2022 14:35 Відповісти
Вторжение- обеспокоенность

Бомбежка городов- глубокая обеспокоенность

Вторжение- в Киев - глубочайшая обеспокоенность,санкции против пары олигархов.
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17.01.2022 15:08 Відповісти
неляканість корисних ідіотів з Європи вже не аби як дратує
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17.01.2022 14:40 Відповісти
Вони далеко не ідіоти. Історії екс канцлерів і міністрів ЗС і інших це демонструють. Свою кишеню з чужою не плутають))
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17.01.2022 14:52 Відповісти
От 500 евро и выше за каждую новую агрессию. Так что Путин предупреждён и сделает выводы.
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17.01.2022 14:40 Відповісти
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17.01.2022 15:11 Відповісти
 
 