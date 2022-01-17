Кожна нова агресія Росії матиме велику ціну, - Бербок

Кожна нова агресія РФ проти України матиме велику ціну.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Бербок наголосила на готовності провести серйозний діалог із РФ.

"Кожна нова агресія матиме велику ціну. Ми готові провести серйозний діалог із Росією, оскільки дипломатія - це єдиний шлях, придатний шлях для того, щоб розрядити дуже напружену ситуацію зараз", - зазначила вона на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

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