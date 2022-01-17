Мигранты снова пытались прорваться из Беларуси в Польшу

Нелегалы швыряли в польских пограничников бревна и камни. Им помогали белорусские службы.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши, сообщает Цензор.НЕТ.

"16 января польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 38 человек", - говорится в сообщении.

По информации пограничников, на отрезках границы, охраняемых пограничными заставами в Дубичах Церковных и Черемси, группы из шести и 34 человек при поддержке белорусских спецслужб форсировали границу. Они также бросали в сторону польских патрулей камни и бревна.

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