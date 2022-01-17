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Новости
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Мигранты снова пытались прорваться из Беларуси в Польшу

Мигранты снова пытались прорваться из Беларуси в Польшу

Нелегалы швыряли в польских пограничников бревна и камни. Им помогали белорусские службы.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши, сообщает Цензор.НЕТ.

"16 января польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 38 человек", - говорится в сообщении.

По информации пограничников, на отрезках границы, охраняемых пограничными заставами в Дубичах Церковных и Черемси, группы из шести и 34 человек при поддержке белорусских спецслужб форсировали границу. Они также бросали в сторону польских патрулей камни и бревна.

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Беларусь (7899) мигранты (981) нелегалы (452) Польша (8431)


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Страшное фото "Свобода" - побег из "советского рая". 1950-е. Девушка на фото слева только что сбежала в западную часть Берлина от "рая" ГДР-СССР. Штази ГДР требуют вернуть им их жертву. Немцы за линией требуют соблюдать границу.
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17.01.2022 16:05 Ответить
...а по весні ув Пущі повитавають "підсніжники"
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17.01.2022 16:05 Ответить
Не мигранты, а очередной сеанс кремлёвской авантюры.
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17.01.2022 16:08 Ответить
Пускай лезут по никому не нужной трубе что лежит на дне Балтийского моря прямо в ФРГ.
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17.01.2022 16:51 Ответить
Стріляйте сіллю і поливайте з водометів розчиненим коров'яком . Так відіб'єте ворожу навалу .
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17.01.2022 19:21 Ответить
 
 