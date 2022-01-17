Мігранти знову намагалися прорватися з Білорусі в Польшу

Нелегали жбурляли у польських прикордонників колоди й каміння. Їм допомагали білоруські служби.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"16 січня польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 38 осіб", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прикордонників, на відрізках кордону, що охороняються прикордонними заставами у Дубічах Церковних та Черемсі, групи з шести та 34 осіб, за підтримки білоруських спецслужб, форсували кордон. Вони також кидали у бік польських патрулів камінням і колодами.

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