Мігранти знову намагалися прорватися з Білорусі в Польшу
Нелегали жбурляли у польських прикордонників колоди й каміння. Їм допомагали білоруські служби.
Про це повідомила Прикордонна служба Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
"16 січня польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 38 осіб", - йдеться в повідомленні.
За інформацією прикордонників, на відрізках кордону, що охороняються прикордонними заставами у Дубічах Церковних та Черемсі, групи з шести та 34 осіб, за підтримки білоруських спецслужб, форсували кордон. Вони також кидали у бік польських патрулів камінням і колодами.
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Светлана Науменко
показати весь коментар17.01.2022 16:05 Відповісти Мені подобається 3
olele
показати весь коментар17.01.2022 16:05 Відповісти Мені подобається 0
Michael Oehlenschlaeger
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Алексей Гуменюк #474094
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Vitaliy Darmits
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