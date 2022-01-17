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Новини
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Мігранти знову намагалися прорватися з Білорусі в Польшу

Мігранти знову намагалися прорватися з Білорусі в Польшу

Нелегали жбурляли у польських прикордонників колоди й каміння. Їм допомагали білоруські служби.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"16 січня польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 38 осіб", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прикордонників, на відрізках кордону, що охороняються прикордонними заставами у Дубічах Церковних та Черемсі, групи з шести та 34 осіб, за підтримки білоруських спецслужб, форсували кордон. Вони також кидали у бік польських патрулів камінням і колодами.

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Страшное фото "Свобода" - побег из "советского рая". 1950-е. Девушка на фото слева только что сбежала в западную часть Берлина от "рая" ГДР-СССР. Штази ГДР требуют вернуть им их жертву. Немцы за линией требуют соблюдать границу.
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17.01.2022 16:05 Відповісти
...а по весні ув Пущі повитавають "підсніжники"
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17.01.2022 16:05 Відповісти
Не мигранты, а очередной сеанс кремлёвской авантюры.
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17.01.2022 16:08 Відповісти
Пускай лезут по никому не нужной трубе что лежит на дне Балтийского моря прямо в ФРГ.
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17.01.2022 16:51 Відповісти
Стріляйте сіллю і поливайте з водометів розчиненим коров'яком . Так відіб'єте ворожу навалу .
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17.01.2022 19:21 Відповісти
 
 