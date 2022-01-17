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Лукашенко анонсировал совместные с Россией военные учения в феврале: отработают противостояние Польше, Украине и странам Балтии

Лукашенко анонсировал совместные с Россией военные учения в феврале: отработают противостояние Польше, Украине и странам Балтии

Совместные белорусско-российские учения планируется провести в феврале.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта", об этом сообщил диктатор Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси.

"Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с Президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси - это тоже граница Союзного государства. Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что учения не должны стать исключительно белорусскими: "Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)".

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По словам Лукашенко, министры обороны Беларуси и России проработали замысел совместного обучения вооруженных сил. Начнутся маневры в феврале.

Как сообщил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин, все вопросы с российской стороной обсуждены, точная дата еще определяется.

"Мы учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся", - поручил Лукашенко.

В то же время Лукашенко заявил, что на территории Беларуси продолжается наращивание военного контингента Украины.

"Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще сильнее, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же под видом того, что будут бороться с мигрантами". Но мигранты туда даже в страшном сне не попадут.Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем.Из Украины свои люди бегут, а они будут "защищаться от мигрантов из Беларуси", - сказал Лукашенко.

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При этом он отметил, что страны Балтии и Польша сосредоточили более 30 тысяч военнослужащих у белорусской границы.

Автор: 

Беларусь (7899) Другая Россия (8) Лукашенко Александр (3613) россия (95652) военные учения (3459)


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Топ комментарии
+5
ОПЕРАЦИЯ - ПРИЁМНИК
Лукашенко серьезно рвётся на хремлевский престол ???
Будет выслуживаться и посылать белоруссов на смерть , а не москвичей
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17.01.2022 11:46
+4
На рахунок БССР та їх главбульби- я не заправляю своє авто вашим пальним. Ні копійки вам не дам!
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17.01.2022 11:41
+4
Правда, про продуктові тури з Білорусі в Україну знають всі мешканці Чернігівської, Рівненської та Волинської областей.
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17.01.2022 12:06
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На рахунок БССР та їх главбульби- я не заправляю своє авто вашим пальним. Ні копійки вам не дам!
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17.01.2022 11:41 Ответить
лкш пнх!
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17.01.2022 11:42 Ответить
ОПЕРАЦИЯ - ПРИЁМНИК
Лукашенко серьезно рвётся на хремлевский престол ???
Будет выслуживаться и посылать белоруссов на смерть , а не москвичей
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17.01.2022 11:46 Ответить
Еой, тількі не треба своего Лукашенко тут захищати , ОРДА НЕМАКАНА 😀😀
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17.01.2022 13:07 Ответить
Какой кремлевский престол для бульбанфюрера? У Луки сын в заложниках у бункерфюрера, и усатый таракан безропотно будет выполнять любые команды кремлевского хозяина.
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17.01.2022 14:50 Ответить
Тіхушніки дочекалися, це вусате чмо з катушок зїхало, пошле їх війною проти нас і вони підуть.
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17.01.2022 11:47 Ответить
Звісно підуть. А чим ми відповімо ?
Хто в нас головнокомандувач ? І де він ?
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17.01.2022 11:52 Ответить
А ти без гетьмана не можеш? Вождя треба?
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17.01.2022 11:55 Ответить
Без гетьмана можно, но, как показывает история, централизованная власть всегда побеждает разрозненные кучки анархистов.
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17.01.2022 12:07 Ответить
У нас анархії немає. І були гірші часи, у них зєля - вєлікій і ужасний, хоча ще сім років тому у яника були кацапи в міністерстві оборони і СБУ та цілі поверхи займали фсбешники. І де вони зараз?
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17.01.2022 12:18 Ответить
" І де вони зараз?"

та походу всё там же. Вместо Овоща - Ишак, страной рулит агент ФСБ, СБУ рулит дружбан агента ФСБ.
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17.01.2022 12:27 Ответить
А ви чо мовчете?
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17.01.2022 12:33 Ответить
Мне низя. Я - колбасная эмиграция и не имею морального права советовать. Могу только ехидничать.
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17.01.2022 12:35 Ответить
А ви чо мовчете?
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17.01.2022 14:52 Ответить
А українські магазини у цей час завалені білоросійськими товарами...
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17.01.2022 11:50 Ответить
Так не покупай товары от лукавого. Я не покупаю, тем более , как выяснилось, фальсификаты среди них выше крыши.
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17.01.2022 11:55 Ответить
Я їх ніколи й не купував. Купив шаровий кран...десь через пів року зламався. Подивився на виробника - Бєларусь! тепер вже наперед питаю...
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17.01.2022 12:02 Ответить
Наш дебильный народ верит что на Бульбашии продукты советского качества. Реально же знакомые беларусы ездят по продукты в Украину потому что их белорузкие продукты есть опасно. Их делают в основном на експорт в Украину и Рашку из польских добавок и радиоактивного молока и мяса, хорошо приправляя антибиотиками чтобы не испортились в дальней дороге.
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17.01.2022 12:00 Ответить
Вы так говорите про советское качество, будто это что-то хорошее
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17.01.2022 12:08 Ответить
Качество начала шестидесятых годов. Я до сих пор помню вкус " докторской колбасы" , а потом началось аж до туалетной бумаги в составе фарша. Что сейчас бросают в состав продуктов страшно представить.
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17.01.2022 12:38 Ответить
Что сейчас бросают в состав продуктов сейчас написано. Тоді це було державною таємницею.
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17.01.2022 13:35 Ответить
Если говорить про пищевые продукты и тогда, когда они были в наличии - то да, тоже многое помню и соглашусь. Но при этом не нужно идеализировать.

Уверенно могли продать гнильё и просроченный товар.

И "фотоколбаса", как мы её называли (которая меняет цвет под действием света) - тоже вполне продавалась. Во всяком случае, с начала 80-х точно - сам покупал, но раз это слово употреблял мой отец, как давно известный анекдот - то и в 70-х как минимум.

Ну а сейчас - да, колбасу делают из "мяса механической обвалки", куда идут копыта, кости, кишки и прочее непотребство. А дальше ароматизаторы, красители и усилители всё сделают.

Кстати, сделать настоящую докторскую колбасу по ГОСТ 1930-х годов не так сложно дома своими руками.

Точнее - совсем несложно.

Поищите на Ютубе "докторская колбаса ГОСТ" - и увидите много наглядных инструкций, несложных в повторении.

Я сам колбасы давно не покупаю в магазине, так как организм эту дрянь физически не принимает, а вот своими руками делал - рекомендую, не пожалеете.

И вспомните молодость.
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17.01.2022 13:44 Ответить
неправда.
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17.01.2022 12:03 Ответить
Правда, про продуктові тури з Білорусі в Україну знають всі мешканці Чернігівської, Рівненської та Волинської областей.
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17.01.2022 12:06 Ответить
план "учений" он разработал без хуйлоансамбля, адин, савсэм один. минут за 20.
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17.01.2022 11:51 Ответить
Администрация Байдена включила в санкционный список по Беларуси 59 человек.
В прошедшем году самый длинный санкционный список власти США приняли в отношении Беларуси. Об этом свидетельствуют данные Центра новой американской безопасности (CNAS), пишет https://news.zerkalo.io/economics/8654.html?c zerkalo.io .
В 2021 году администрация президента США Джозефа Байдена включила в санкционный список по Беларуси 59 человек 41 юридическое лицо, пишет CNAS.
На втором месте после Беларуси - Мьянма (76 санкционных позиций), где в феврале сменилась власть в результате военного переворота. Третье место занял Китай - 70 физических и юридических лиц.
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17.01.2022 13:12 Ответить
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17.01.2022 11:56 Ответить
Бульбофюрер обосравшись от собственного народа, теперь таскает за собой брата-дурака чтобы пугать всех кто над ним смеялся, когда его выгнала собственная семья
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17.01.2022 11:56 Ответить
Та ні, це собствєний народ обісрався. Нагнули його на раз-два.
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17.01.2022 11:58 Ответить
бульбаш совсем поехал, это с его аэродромов следует ждать десанта из параши, а не наоборот
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17.01.2022 12:01 Ответить
Союзное государство
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17.01.2022 12:01 Ответить
Этот усатый тупорылый агроном , коммунист -фашист, Лукашенко не успокоится пока его вообще Ес и США санкциями не задавят!!!
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17.01.2022 12:05 Ответить
он шо животворяща купіль біля яхти хазяїна робить!
раніш картопляник займався здебільшого обісраними коровами, а тепер ніби вершить світову політику!
ги
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17.01.2022 12:08 Ответить
Красава! Противостояние Польше, Украине и странам Балтии - всё рассказал, даже если и не хотел.Молодец, уже Украину в NATO записал!)
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17.01.2022 12:09 Ответить
Узурпатор запутался в своих фантазиях...Громогласно заявлял ,что в Украине его ждут с цветами и мечтают увидеть его главным квартальцем.... Теперь же "национальные радикалы" (из тех кто круче НАТО ) сосредотачиваются вблизи границы и..... Для чего? Для нападения на Брестскую крепость? Слышишь такие перлы и удивляешься....Как можно одновременно стольким гос. деятелям сойти с ума? И куда смотрят санитары?
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17.01.2022 12:13 Ответить
Провокація піде з боку Біларусі, на початку лютого. Націонал-радікали, вийшовши з під контролю, нападуть на гіпотетичний Мозирь. Казус Беллі буде тут. А нам залишається тримати порох сухим і не панікувати. Прямий стик з мордором НЕ УНИКНУТИ. Ну давай зараз, реально нормальний час.. Ми зустрінем.
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17.01.2022 12:28 Ответить
Ну і замазати кровушкою подєльніка, це класика...
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17.01.2022 12:34 Ответить
бульбу и турнепс сажать своей нищей и потешной армией
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17.01.2022 12:33 Ответить
Временно исполняющий обязанности генерал губернатора Минского РФ, он же "пехотинец пукина №2" после выборных событий в Беларуси должен быть в своих высказываниях активнее Жирика, Рамзана, Соловьева, Киселева и Скобеевой вместе взятых Ведь иначе почетная "бесплатная путевка" если не в Сибирь, то в дальнее замоскворечье.
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17.01.2022 12:54 Ответить
лукашенко оказался злобной гнидой... а посему надо прекращать все отношения с Беларусью...
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17.01.2022 13:45 Ответить
Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1483024311409598465 1 ч



Сейчас практически все российские СМИ ретранслируют заявление Лукашенко о том, что Киев якобы "концентрирует" войска на границе с Беларусью. Причём не просто войска, а, дословно: Подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем НАТО...
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17.01.2022 14:10 Ответить
"Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще сильнее, чем натовские военнослужащие". Спасибо
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17.01.2022 14:19 Ответить
А быстро Лукобульбос врагов нашел.....
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17.01.2022 14:24 Ответить
Холуй московский. Іди кобилі в тріщину! )))
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17.01.2022 14:47 Ответить
Знайомий купив "бєлую бярозу", морозиво. дзвонить і каже те та се, ось купили білоруське морозиво. питаю, а ти читав, хто виробник. Чувак почитав- Кропивницький))))))
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04.02.2022 10:21 Ответить
у 2021 році лука збільшив імпорт української картоплі в бєларусь вдвічі порівняно з 2020!!!!!
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04.02.2022 10:22 Ответить
 
 