Лукашенко анонсировал совместные с Россией военные учения в феврале: отработают противостояние Польше, Украине и странам Балтии

Совместные белорусско-российские учения планируется провести в феврале.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта", об этом сообщил диктатор Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси.

"Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с Президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси - это тоже граница Союзного государства. Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что учения не должны стать исключительно белорусскими: "Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)".

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По словам Лукашенко, министры обороны Беларуси и России проработали замысел совместного обучения вооруженных сил. Начнутся маневры в феврале.

Как сообщил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин, все вопросы с российской стороной обсуждены, точная дата еще определяется.

"Мы учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся", - поручил Лукашенко.

В то же время Лукашенко заявил, что на территории Беларуси продолжается наращивание военного контингента Украины.

"Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще сильнее, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же под видом того, что будут бороться с мигрантами". Но мигранты туда даже в страшном сне не попадут.Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем.Из Украины свои люди бегут, а они будут "защищаться от мигрантов из Беларуси", - сказал Лукашенко.

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При этом он отметил, что страны Балтии и Польша сосредоточили более 30 тысяч военнослужащих у белорусской границы.