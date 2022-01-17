Лукашенко анонсировал совместные с Россией военные учения в феврале: отработают противостояние Польше, Украине и странам Балтии
Совместные белорусско-российские учения планируется провести в феврале.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта", об этом сообщил диктатор Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси.
"Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с Президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси - это тоже граница Союзного государства. Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что учения не должны стать исключительно белорусскими: "Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)".
По словам Лукашенко, министры обороны Беларуси и России проработали замысел совместного обучения вооруженных сил. Начнутся маневры в феврале.
Как сообщил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин, все вопросы с российской стороной обсуждены, точная дата еще определяется.
"Мы учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся", - поручил Лукашенко.
В то же время Лукашенко заявил, что на территории Беларуси продолжается наращивание военного контингента Украины.
"Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще сильнее, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же под видом того, что будут бороться с мигрантами". Но мигранты туда даже в страшном сне не попадут.Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем.Из Украины свои люди бегут, а они будут "защищаться от мигрантов из Беларуси", - сказал Лукашенко.
При этом он отметил, что страны Балтии и Польша сосредоточили более 30 тысяч военнослужащих у белорусской границы.
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Лукашенко серьезно рвётся на хремлевский престол ???
Будет выслуживаться и посылать белоруссов на смерть , а не москвичей
Хто в нас головнокомандувач ? І де він ?
та походу всё там же. Вместо Овоща - Ишак, страной рулит агент ФСБ, СБУ рулит дружбан агента ФСБ.
Уверенно могли продать гнильё и просроченный товар.
И "фотоколбаса", как мы её называли (которая меняет цвет под действием света) - тоже вполне продавалась. Во всяком случае, с начала 80-х точно - сам покупал, но раз это слово употреблял мой отец, как давно известный анекдот - то и в 70-х как минимум.
Ну а сейчас - да, колбасу делают из "мяса механической обвалки", куда идут копыта, кости, кишки и прочее непотребство. А дальше ароматизаторы, красители и усилители всё сделают.
Кстати, сделать настоящую докторскую колбасу по ГОСТ 1930-х годов не так сложно дома своими руками.
Точнее - совсем несложно.
Поищите на Ютубе "докторская колбаса ГОСТ" - и увидите много наглядных инструкций, несложных в повторении.
Я сам колбасы давно не покупаю в магазине, так как организм эту дрянь физически не принимает, а вот своими руками делал - рекомендую, не пожалеете.
И вспомните молодость.
В прошедшем году самый длинный санкционный список власти США приняли в отношении Беларуси. Об этом свидетельствуют данные Центра новой американской безопасности (CNAS), пишет https://news.zerkalo.io/economics/8654.html?c zerkalo.io .
В 2021 году администрация президента США Джозефа Байдена включила в санкционный список по Беларуси 59 человек 41 юридическое лицо, пишет CNAS.
На втором месте после Беларуси - Мьянма (76 санкционных позиций), где в феврале сменилась власть в результате военного переворота. Третье место занял Китай - 70 физических и юридических лиц.
раніш картопляник займався здебільшого обісраними коровами, а тепер ніби вершить світову політику!
ги
@zloy_odessit
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https://twitter.com/zloy_odessit/status/1483024311409598465 1 ч
Сейчас практически все российские СМИ ретранслируют заявление Лукашенко о том, что Киев якобы "концентрирует" войска на границе с Беларусью. Причём не просто войска, а, дословно: Подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем НАТО...