Литва расторгла контракт на транспортировку белорусского калия

Литва 12 января расторгла транспортное соглашение между своей железнодорожной компанией и белорусским государственным предприятием "Беларуськалий", заявив, что находящаяся под санкциями страна не может использовать Литву для экспорта калийных удобрений, который является ее основным источником иностранной валюты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Беларуськалий", один из крупнейших мировых производителей калия, попал под американские санкции в августе прошлого года, через год после спорных президентских выборов и последующего жесткого подавления протестов.

Однако белорусский калий продолжал транспортироваться через Литву, поскольку санкции Евросоюза его не затронули. Это вызвало общественный резонанс в Литве, которая является союзником США и одним из самых громких в Европе критиков нарушений прав человека в Беларуси.

В среду правительство Литвы заявило, что заключенное в 2018 году соглашение между "Литовскими железными дорогами" и "Беларуськалием" противоречит интересам национальной безопасности, что является юридическим основанием для расторжения контракта.

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Министр транспорта Марюс Скуодис заявил журналистам, что "это всего лишь первый шаг к прекращению перевозки калийных удобрений". По его словам, государство может пересмотреть все контракты на транспортировку калийных удобрений по соображениям национальной безопасности. Скуодис предупредил, что удобрения все еще могут перевозиться другими железнодорожными компаниями, поскольку эта продукция не подпадает под санкции ЕС. По его словам, этим бизнесом могут заинтересоваться как минимум две негосударственные железнодорожные компании.

"Беларуськалий" использует Клайпедский порт в Литве для экспорта калия.

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С 1 апреля США расширили свои санкции, распространив их на торговое подразделение "Беларуськалия" – "Белорусскую калийную компанию" (БКК).

Норвежская компания Yara, крупнейший покупатель "Беларуськалия", закупавшая 10–15 процентов его продукции, заявила в понедельник, что свернет закупки калия в Беларуси к 1 апреля, поскольку санкции сделали невозможным продолжение торговли.

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