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Литва расторгла контракт на транспортировку белорусского калия

Литва расторгла контракт на транспортировку белорусского калия

Литва 12 января расторгла транспортное соглашение между своей железнодорожной компанией и белорусским государственным предприятием "Беларуськалий", заявив, что находящаяся под санкциями страна не может использовать Литву для экспорта калийных удобрений, который является ее основным источником иностранной валюты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Беларуськалий", один из крупнейших мировых производителей калия, попал под американские санкции в августе прошлого года, через год после спорных президентских выборов и последующего жесткого подавления протестов.

Однако белорусский калий продолжал транспортироваться через Литву, поскольку санкции Евросоюза его не затронули. Это вызвало общественный резонанс в Литве, которая является союзником США и одним из самых громких в Европе критиков нарушений прав человека в Беларуси.

В среду правительство Литвы заявило, что заключенное в 2018 году соглашение между "Литовскими железными дорогами" и "Беларуськалием" противоречит интересам национальной безопасности, что является юридическим основанием для расторжения контракта.

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Министр транспорта Марюс Скуодис заявил журналистам, что "это всего лишь первый шаг к прекращению перевозки калийных удобрений". По его словам, государство может пересмотреть все контракты на транспортировку калийных удобрений по соображениям национальной безопасности. Скуодис предупредил, что удобрения все еще могут перевозиться другими железнодорожными компаниями, поскольку эта продукция не подпадает под санкции ЕС. По его словам, этим бизнесом могут заинтересоваться как минимум две негосударственные железнодорожные компании.

"Беларуськалий" использует Клайпедский порт в Литве для экспорта калия.

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С 1 апреля США расширили свои санкции, распространив их на торговое подразделение "Беларуськалия" – "Белорусскую калийную компанию" (БКК).

Норвежская компания Yara, крупнейший покупатель "Беларуськалия", закупавшая 10–15 процентов его продукции, заявила в понедельник, что свернет закупки калия в Беларуси к 1 апреля, поскольку санкции сделали невозможным продолжение торговли.

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Автор: 

Беларусь (7893) Литва (2465) санкции (11296)


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Топ комментарии
+13
Литва - країна дії! Респект!
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12.01.2022 21:56
+13
как теперь вертухаем прокормить? теперь только так......
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12.01.2022 22:30
+12
Красавцы! Респект и уважуха.
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12.01.2022 21:46
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Вот это поворот!😁
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12.01.2022 21:39 Ответить
Вусатому дебілові вчергове прилетіло по яйцям!..
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12.01.2022 23:44 Ответить
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12.01.2022 21:39 Ответить
сочувствую рядовым белорусам, но это было прогнозируемо..
Лукашенко этот результат заработал собственноручно..
П.С. калий это существенная часть валютного бюджета Беларуси..
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12.01.2022 21:44 Ответить
Скуодіс попередив, що добрива все ще можуть перевозитись іншими залізничними компаніями, оскільки ця продукція не підпадає під санкції ЄС. За його словами, цим бізнесом можуть зацікавитися щонайменше дві недержавні залізничні компанії. Джерело:
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12.01.2022 21:46 Ответить
перекроют и там.. Лука будет работать через Рашку и Китай продавать, но тогда теряется конкурентная цена, а значит будет работать в убыток и просить кредитов в Пдороссии..
это жизнь в проголодь.. рядовым беларусам будет хреново..
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12.01.2022 21:52 Ответить
блаЗЄнський може прийти на допомогу.
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12.01.2022 22:14 Ответить
Недержавні компанії в Литві не мають достатньої кількості рухомого складу...
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12.01.2022 22:13 Ответить
Красавцы! Респект и уважуха.
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12.01.2022 21:46 Ответить
как теперь вертухаем прокормить? теперь только так......
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12.01.2022 22:30 Ответить
калий на кал...
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12.01.2022 21:48 Ответить
Білоруський таракан докукурікався. Польща також відпадає. Залишається Україна. Клоун путіну не відмовить.
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12.01.2022 21:50 Ответить
Литві- респект,
то наші найлепші друзі !
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12.01.2022 21:55 Ответить
Литва - країна дії! Респект!
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12.01.2022 21:56 Ответить
Ну що бацька далі будеш г@внявити.
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12.01.2022 21:57 Ответить
Сказав, що в Таджикистан своїх "миротворців"- головорізів треба відправити.
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12.01.2022 22:36 Ответить
За то Украина по 15 атомных блоках на АЭС умудряется покупать электричество у Торакана.
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12.01.2022 22:20 Ответить
Шо за хрень? Литва в НАТО и лука ничего не сможет.
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12.01.2022 22:27 Ответить
ідіот
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12.01.2022 22:32 Ответить
транзит рашнявых ихтамнетов.
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13.01.2022 00:46 Ответить
Т.е. ты хочешь сказать, что Беларусь нападёт на страну из блока НАТО?
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12.01.2022 22:27 Ответить
Если бы Украина была как Литва в нато, то это была бы уместная шутка
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12.01.2022 23:15 Ответить
ты дебил или просто русский?
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12.01.2022 23:38 Ответить
А разве это не одно и тоже?
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12.01.2022 23:47 Ответить
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12.01.2022 23:48 Ответить
Гуртом і бацька можна бить!
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12.01.2022 22:24 Ответить
Чтоб против рашки такие санкции вводили как против Беларуси Путин уже бы обосрался
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12.01.2022 22:29 Ответить
Ну пойдёт этот калий через Усть-Лугу. Ну чуть дороже будет транспортировка. Но за перевалку теперь РФ будет получать деньги. А Клайпедский порт потеряет 23% своей перевалки. Кому хуже?
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12.01.2022 22:33 Ответить
Никто ничего не потеряет, будут возить частники и платить налоги. Но позу красивую показали, это да.
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12.01.2022 22:37 Ответить
на чем частники будут перевозить ? На "кравчучках" ? ты хоть объёмы представляешь ?
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13.01.2022 02:05 Ответить
Бацьке пора строить калопровод.
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12.01.2022 22:33 Ответить
болотных рабов это особо не должно беспокоить т.к. денег с калия они и так не видали. а вот кому то из бояр лукавого цыгана придется немного уменьшить рацион.
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12.01.2022 22:37 Ответить
а литовцы оказывается ,довольно быстро нашли способ уменьшить валютные поступления своему соседу.
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12.01.2022 22:40 Ответить
В Усть-Луге и Питере открывают шампанское.
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12.01.2022 22:40 Ответить
Tam nemozet pogruzat kaliji.Latviji mozet no te kazetsia otkazalis takze
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12.01.2022 22:48 Ответить
В морском порту нечем переваливать сыпучие грузы ? Вы это серьезно ?
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12.01.2022 22:50 Ответить
Da seriozno tam nuzno podgotovit sklad ,ecio zajmiot mozet 1 god.******** 30mln belorus kaliji vlozil v eto delo,znacit dengi na veter
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12.01.2022 22:55 Ответить
Для начала Литва осталась без транзита.
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12.01.2022 22:56 Ответить
Svojio budet vysylat vet imejem dva zavoda udobrenija sto delajet.Tut suma vsego sto teriajem 80mln evro v god jesli nezamenim drugim cem to
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12.01.2022 23:00 Ответить
Пора Украине брать с Литвы пример и перекрывать транзит газа.
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12.01.2022 22:42 Ответить
русский, тебе нужно взять пример с мотороллы и стать хорошим русским.
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12.01.2022 23:39 Ответить
Странно, обычно сразу про фюрера.
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12.01.2022 23:51 Ответить
Так это само собой разумеется. У вас одно право - любить фюрера.
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12.01.2022 23:52 Ответить
Словарный запас Эллочки-людоедки составлял .....
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12.01.2022 23:53 Ответить
Так Эллочка-людоедка как раз и была русская.
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12.01.2022 23:55 Ответить
Польща відмовляється від нафти з ********** та переходить на нафту Саудівської Аравії. "Saudi Aramcо" підписала контракт на постачання половини всієї нафти, що споживається у Польщі:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-12/aramco-makes-inroads-into-russia-s-backyard-with-polish-oil-deal https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-12/aramco-makes-inroads-into-russia-s-backyard-with-polish-oil-deal

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12.01.2022 22:51 Ответить
Был калий, стал фекалий...у беларусов его много, жрите сами и удобряйте свои торфянники
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12.01.2022 22:51 Ответить
а голобородько продолжает сотрудничать с режимом кабаева, режимом - который ежедневно убивает украинцев на Донбассе..
голобородько - это слабое звено Украины, с таким президентом - ничего хорошего народ Украины не ждёт.. он трус, и не готов быть лидером..
народ нищий, а окружение квартального нарика - на схемах кладет в офшоры миллионы..
с таким президентом, народ Украины ждёт сначала продуктовые карточки, потом голод.. медицину добили, коммуналка для народа непод'емная, экономика убита.. годобородьке лучше бежать из страны сейчас, потому, что народ может соваться с цепи а любой момент.
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12.01.2022 23:24 Ответить
Как бы бульбофюрер своими каловыми массами не подавился.
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12.01.2022 23:48 Ответить
таки сон жахіття мінського маньяка збудеться. Тут гадати не потрібно, що все прибере до рук президент УралКалію, головний,багатолітній ворог Луки Мазепин. Калій будуть продавати, але Лука не побачить грошиків.
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12.01.2022 23:58 Ответить
Ну и правильно!
Обойдутся европейские фермеры без калийных удобрений.
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13.01.2022 09:32 Ответить
Панове комментирующие, читайте внимательно. Литва не перекрыла транзит калия через свою территорию в порт Клайпеда. Одна литовская компания разорвала с другой беларусской компанией договор на оплату транзитных платежей. Но остались, как минимум, две другие компании, которые смогут обеспечивать этот транзит, но с худшими условиями (дороже цена, нет отсрочки по платежам и пр.). Т.е. о прекращении транзита речь не идет, грузы как шли, так и будут проходить.
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13.01.2022 09:48 Ответить
 
 