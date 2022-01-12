Литва розірвала контракт на транспортування білоруського калію

Литва 12 січня розірвала транспортну угоду між своєю залізничною компанією та білоруським державним підприємством "Білоруськалій", заявивши, що країна, яка перебуває під санкціями, не може використовувати Литву для експорту калійних добрив, який є її основним джерелом іноземної валюти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Білоруськалій", один із найбільших світових виробників калію, потрапив під американські санкції у серпні минулого року, через рік після спірних президентських виборів та подальшого жорсткого придушення протестів.

Проте білоруський калій продовжував транспортуватись через Литву, оскільки санкції Євросоюзу його не торкнулися. Це викликало суспільний резонанс у Литві, яка є союзником США та одним із найгучніших у Європі критиків порушень прав людини у Білорусі.

У середу уряд Литви заявив, що укладена у 2018 році угода між "Литовськими залізницями" та "Білоруськалієм" суперечить інтересам національної безпеки, що є юридичною підставою для розірвання контракту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва не продовжуватиме надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Міністр транспорту Марюс Скуодіс заявив журналістам, що "це лише перший крок до припинення перевезення калійних добрив". За його словами, держава може переглянути всі контракти на транспортування калійних добрив із міркувань національної безпеки. Скуодіс попередив, що добрива все ще можуть перевозитись іншими залізничними компаніями, оскільки ця продукція не підпадає під санкції ЄС. За його словами, цим бізнесом можуть зацікавитися щонайменше дві недержавні залізничні компанії.

"Білоруськалій" використовує Клайпедський порт у Литві для експорту калію.

З 1 квітня США розширили свої санкції, поширивши їх на торговельний підрозділ "Білоруськалія" - "Білоруську калійну компанію" (БКК).

Норвезька компанія Yara, найбільший покупець "Білоруськалію", яка закуповувала 10–15 відсотків його продукції, заявила в понеділок, що згорне закупівлі калію в Білорусі до 1 квітня, оскільки санкції унеможливили продовження торгівлі.

Також читайте: Глава МЗС Литви Ландсбергіс подав у відставку на знак протесту, що країною продовжується транзит білоруських вантажів