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Литва розірвала контракт на транспортування білоруського калію

Литва розірвала контракт на транспортування білоруського калію

Литва 12 січня розірвала транспортну угоду між своєю залізничною компанією та білоруським державним підприємством "Білоруськалій", заявивши, що країна, яка перебуває під санкціями, не може використовувати Литву для експорту калійних добрив, який є її основним джерелом іноземної валюти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Білоруськалій", один із найбільших світових виробників калію, потрапив під американські санкції у серпні минулого року, через рік після спірних президентських виборів та подальшого жорсткого придушення протестів.

Проте білоруський калій продовжував транспортуватись через Литву, оскільки санкції Євросоюзу його не торкнулися. Це викликало суспільний резонанс у Литві, яка є союзником США та одним із найгучніших у Європі критиків порушень прав людини у Білорусі.

У середу уряд Литви заявив, що укладена у 2018 році угода між "Литовськими залізницями" та "Білоруськалієм" суперечить інтересам національної безпеки, що є юридичною підставою для розірвання контракту. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва не продовжуватиме надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Міністр транспорту Марюс Скуодіс заявив журналістам, що "це лише перший крок до припинення перевезення калійних добрив". За його словами, держава може переглянути всі контракти на транспортування калійних добрив із міркувань національної безпеки. Скуодіс попередив, що добрива все ще можуть перевозитись іншими залізничними компаніями, оскільки ця продукція не підпадає під санкції ЄС. За його словами, цим бізнесом можуть зацікавитися щонайменше дві недержавні залізничні компанії.

"Білоруськалій" використовує Клайпедський порт у Литві для експорту калію.

З 1 квітня США розширили свої санкції, поширивши їх на торговельний підрозділ "Білоруськалія" - "Білоруську калійну компанію" (БКК).

Норвезька компанія Yara, найбільший покупець "Білоруськалію", яка закуповувала 10–15 відсотків його продукції, заявила в понеділок, що згорне закупівлі калію в Білорусі до 1 квітня, оскільки санкції унеможливили продовження торгівлі.

Також читайте: Глава МЗС Литви Ландсбергіс подав у відставку на знак протесту, що країною продовжується транзит білоруських вантажів

Автор: 

Білорусь (7932) Литва (2402) санкції (11840)


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Топ коментарі
+13
Литва - країна дії! Респект!
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12.01.2022 21:56
+13
как теперь вертухаем прокормить? теперь только так......
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12.01.2022 22:30
+12
Красавцы! Респект и уважуха.
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12.01.2022 21:46
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Вот это поворот!😁
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12.01.2022 21:39 Відповісти
Вусатому дебілові вчергове прилетіло по яйцям!..
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12.01.2022 23:44 Відповісти
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12.01.2022 21:39 Відповісти
сочувствую рядовым белорусам, но это было прогнозируемо..
Лукашенко этот результат заработал собственноручно..
П.С. калий это существенная часть валютного бюджета Беларуси..
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12.01.2022 21:44 Відповісти
Скуодіс попередив, що добрива все ще можуть перевозитись іншими залізничними компаніями, оскільки ця продукція не підпадає під санкції ЄС. За його словами, цим бізнесом можуть зацікавитися щонайменше дві недержавні залізничні компанії. Джерело:
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12.01.2022 21:46 Відповісти
перекроют и там.. Лука будет работать через Рашку и Китай продавать, но тогда теряется конкурентная цена, а значит будет работать в убыток и просить кредитов в Пдороссии..
это жизнь в проголодь.. рядовым беларусам будет хреново..
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12.01.2022 21:52 Відповісти
блаЗЄнський може прийти на допомогу.
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12.01.2022 22:14 Відповісти
Недержавні компанії в Литві не мають достатньої кількості рухомого складу...
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12.01.2022 22:13 Відповісти
Красавцы! Респект и уважуха.
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12.01.2022 21:46 Відповісти
как теперь вертухаем прокормить? теперь только так......
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12.01.2022 22:30 Відповісти
калий на кал...
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12.01.2022 21:48 Відповісти
Білоруський таракан докукурікався. Польща також відпадає. Залишається Україна. Клоун путіну не відмовить.
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12.01.2022 21:50 Відповісти
Литві- респект,
то наші найлепші друзі !
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12.01.2022 21:55 Відповісти
Литва - країна дії! Респект!
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12.01.2022 21:56 Відповісти
Ну що бацька далі будеш г@внявити.
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12.01.2022 21:57 Відповісти
Сказав, що в Таджикистан своїх "миротворців"- головорізів треба відправити.
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12.01.2022 22:36 Відповісти
За то Украина по 15 атомных блоках на АЭС умудряется покупать электричество у Торакана.
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12.01.2022 22:20 Відповісти
Шо за хрень? Литва в НАТО и лука ничего не сможет.
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12.01.2022 22:27 Відповісти
ідіот
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12.01.2022 22:32 Відповісти
транзит рашнявых ихтамнетов.
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13.01.2022 00:46 Відповісти
Т.е. ты хочешь сказать, что Беларусь нападёт на страну из блока НАТО?
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12.01.2022 22:27 Відповісти
Если бы Украина была как Литва в нато, то это была бы уместная шутка
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12.01.2022 23:15 Відповісти
ты дебил или просто русский?
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12.01.2022 23:38 Відповісти
А разве это не одно и тоже?
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12.01.2022 23:47 Відповісти
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12.01.2022 23:48 Відповісти
Гуртом і бацька можна бить!
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12.01.2022 22:24 Відповісти
Чтоб против рашки такие санкции вводили как против Беларуси Путин уже бы обосрался
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12.01.2022 22:29 Відповісти
Ну пойдёт этот калий через Усть-Лугу. Ну чуть дороже будет транспортировка. Но за перевалку теперь РФ будет получать деньги. А Клайпедский порт потеряет 23% своей перевалки. Кому хуже?
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12.01.2022 22:33 Відповісти
Никто ничего не потеряет, будут возить частники и платить налоги. Но позу красивую показали, это да.
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12.01.2022 22:37 Відповісти
на чем частники будут перевозить ? На "кравчучках" ? ты хоть объёмы представляешь ?
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13.01.2022 02:05 Відповісти
Бацьке пора строить калопровод.
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12.01.2022 22:33 Відповісти
болотных рабов это особо не должно беспокоить т.к. денег с калия они и так не видали. а вот кому то из бояр лукавого цыгана придется немного уменьшить рацион.
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12.01.2022 22:37 Відповісти
а литовцы оказывается ,довольно быстро нашли способ уменьшить валютные поступления своему соседу.
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12.01.2022 22:40 Відповісти
В Усть-Луге и Питере открывают шампанское.
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12.01.2022 22:40 Відповісти
Tam nemozet pogruzat kaliji.Latviji mozet no te kazetsia otkazalis takze
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12.01.2022 22:48 Відповісти
В морском порту нечем переваливать сыпучие грузы ? Вы это серьезно ?
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12.01.2022 22:50 Відповісти
Da seriozno tam nuzno podgotovit sklad ,ecio zajmiot mozet 1 god.******** 30mln belorus kaliji vlozil v eto delo,znacit dengi na veter
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12.01.2022 22:55 Відповісти
Для начала Литва осталась без транзита.
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12.01.2022 22:56 Відповісти
Svojio budet vysylat vet imejem dva zavoda udobrenija sto delajet.Tut suma vsego sto teriajem 80mln evro v god jesli nezamenim drugim cem to
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12.01.2022 23:00 Відповісти
Пора Украине брать с Литвы пример и перекрывать транзит газа.
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12.01.2022 22:42 Відповісти
русский, тебе нужно взять пример с мотороллы и стать хорошим русским.
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12.01.2022 23:39 Відповісти
Странно, обычно сразу про фюрера.
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12.01.2022 23:51 Відповісти
Так это само собой разумеется. У вас одно право - любить фюрера.
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12.01.2022 23:52 Відповісти
Словарный запас Эллочки-людоедки составлял .....
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12.01.2022 23:53 Відповісти
Так Эллочка-людоедка как раз и была русская.
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12.01.2022 23:55 Відповісти
Польща відмовляється від нафти з ********** та переходить на нафту Саудівської Аравії. "Saudi Aramcо" підписала контракт на постачання половини всієї нафти, що споживається у Польщі:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-12/aramco-makes-inroads-into-russia-s-backyard-with-polish-oil-deal https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-12/aramco-makes-inroads-into-russia-s-backyard-with-polish-oil-deal

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12.01.2022 22:51 Відповісти
Был калий, стал фекалий...у беларусов его много, жрите сами и удобряйте свои торфянники
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12.01.2022 22:51 Відповісти
а голобородько продолжает сотрудничать с режимом кабаева, режимом - который ежедневно убивает украинцев на Донбассе..
голобородько - это слабое звено Украины, с таким президентом - ничего хорошего народ Украины не ждёт.. он трус, и не готов быть лидером..
народ нищий, а окружение квартального нарика - на схемах кладет в офшоры миллионы..
с таким президентом, народ Украины ждёт сначала продуктовые карточки, потом голод.. медицину добили, коммуналка для народа непод'емная, экономика убита.. годобородьке лучше бежать из страны сейчас, потому, что народ может соваться с цепи а любой момент.
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12.01.2022 23:24 Відповісти
Как бы бульбофюрер своими каловыми массами не подавился.
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12.01.2022 23:48 Відповісти
таки сон жахіття мінського маньяка збудеться. Тут гадати не потрібно, що все прибере до рук президент УралКалію, головний,багатолітній ворог Луки Мазепин. Калій будуть продавати, але Лука не побачить грошиків.
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12.01.2022 23:58 Відповісти
Ну и правильно!
Обойдутся европейские фермеры без калийных удобрений.
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13.01.2022 09:32 Відповісти
Панове комментирующие, читайте внимательно. Литва не перекрыла транзит калия через свою территорию в порт Клайпеда. Одна литовская компания разорвала с другой беларусской компанией договор на оплату транзитных платежей. Но остались, как минимум, две другие компании, которые смогут обеспечивать этот транзит, но с худшими условиями (дороже цена, нет отсрочки по платежам и пр.). Т.е. о прекращении транзита речь не идет, грузы как шли, так и будут проходить.
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13.01.2022 09:48 Відповісти
 
 