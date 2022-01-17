Обязательного "меню Клопотенко" не существует: каждая школа может составить собственное, - Клопотенко

Для школьных поваров в регионах Украины проведут двухдневные тренинги по новому питанию.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал шеф-повар Евгений Клопотенко.

Клопотенко обещает вместе с командой в рамках украино-швейцарского проекта "Действуем для здоровья" провести двухдневные тренинги для поваров, которые будут состоять из практических мастер-классов и теоретической части. Начнутся в феврале-марте этого года из Херсонской, Полтавской, Ровенской, Львовской и Днепропетровской областей.

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"Обязательного "меню Клопотенко" не существует. Никто не требует от поваров в столовых готовить по моим техкартам. Они были созданы для того, чтобы облегчить школам имплементацию новых норм, разработанных Минздравом. То есть каждая школа может составить собственное меню, исходя из собственных возможностей и технического оснащения. Если она выбирает мои блюда, то опять же их приготовление не требует приобретения дополнительного оборудования. Я был в очень многих школах по всей Украине и знаю, как и на чем там готовят. Это все было учтено", - добавил кулинар.

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