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Обязательного "меню Клопотенко" не существует: каждая школа может составить собственное, - Клопотенко

Обязательного

Для школьных поваров в регионах Украины проведут двухдневные тренинги по новому питанию.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал шеф-повар Евгений Клопотенко.

Клопотенко обещает вместе с командой в рамках украино-швейцарского проекта "Действуем для здоровья" провести двухдневные тренинги для поваров, которые будут состоять из практических мастер-классов и теоретической части. Начнутся в феврале-марте этого года из Херсонской, Полтавской, Ровенской, Львовской и Днепропетровской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа над новым меню для детских садов завершена: добавили больше молочки, - Клопотенко

"Обязательного "меню Клопотенко" не существует. Никто не требует от поваров в столовых готовить по моим техкартам. Они были созданы для того, чтобы облегчить школам имплементацию новых норм, разработанных Минздравом. То есть каждая школа может составить собственное меню, исходя из собственных возможностей и технического оснащения. Если она выбирает мои блюда, то опять же их приготовление не требует приобретения дополнительного оборудования. Я был в очень многих школах по всей Украине и знаю, как и на чем там готовят. Это все было учтено", - добавил кулинар.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ: "Минестроне с вертутой, меньше соли и сахара: что будут кушать дети в школах и садиках?"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Клопотенко о новом детском питании: Если в школе полностью отказались от соли и сахара, это не корректно. Надо просто добавлять их немного меньше

Автор: 

дети (6516) детсад (429) школа (3015) еда (353) Клопотенко Евгений (5)


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Топ комментарии
+7
Да что вы носитесь с этим Клопотенком? У нас есть один очень классный ресторатор, который накормит каждого школьника, ведь он знает где сало по 50, гречка по 14, свинина по 20 и скумбрия по 8:
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17.01.2022 16:59
+7
Хорошо, что в Украине есть такие небезразличные люди, как Клопотенко.
На этом не коммерческом проекте он ничего, кроме ругательств глупых людей не получил.
Сегодня смотрел передачу, что даже садики его ругают по питанию, к которым он не имеет вообще никакого отношения.
Боритесь и поборете! Наши дети заслуживают более лучшее будущее, если мы не будем пускать на самотек проблемы и будем управлять своей жизнью сами, борясь с коррупцией, ленью и глупостью на местах.
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17.01.2022 17:07
+6
Бажаю вам хоча б місяць прохарчуватися по меню цього генія.
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17.01.2022 17:12
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Правила форума Совет форумчан
Да что вы носитесь с этим Клопотенком? У нас есть один очень классный ресторатор, который накормит каждого школьника, ведь он знает где сало по 50, гречка по 14, свинина по 20 и скумбрия по 8:
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17.01.2022 16:59 Ответить
Хорошо, что в Украине есть такие небезразличные люди, как Клопотенко.
На этом не коммерческом проекте он ничего, кроме ругательств глупых людей не получил.
Сегодня смотрел передачу, что даже садики его ругают по питанию, к которым он не имеет вообще никакого отношения.
Боритесь и поборете! Наши дети заслуживают более лучшее будущее, если мы не будем пускать на самотек проблемы и будем управлять своей жизнью сами, борясь с коррупцией, ленью и глупостью на местах.
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17.01.2022 17:07 Ответить
Бажаю вам хоча б місяць прохарчуватися по меню цього генія.
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17.01.2022 17:12 Ответить
І що там не так ? Сосисок нема ??
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17.01.2022 17:40 Ответить
Не отвлекайся, ешь гавно дальше От перехода на нормальную пищу у тебя может случиться несварение
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17.01.2022 17:42 Ответить
У этого Клопотенко семьи нет, детей нет, спецобразования нет, коммерческого успеха не добился ,рецепты несъедобные. И такой балабол ставит опыты над нашими детьми.........
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17.01.2022 17:41 Ответить
Відносно відсутності освіти можете підтвердити ??

Alma mater
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83,_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Київський університет туризму, економіки і права і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%B1%D0%BB%D1%8E Кордон блю

Влітку 2016 року Євген поїхав у Париж, де вчився у французькій кулінарній школі https://uk.wikipedia.org/wiki/Le_Cordon_Bleu «Le Cordon Bleu» .
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17.01.2022 17:47 Ответить
Черговий приватний "вищий" учбовий заклад,створений у дев"яності з однією метою - продаж дипломів...
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17.01.2022 18:06 Ответить
скумбрію по 8грн давай, разом із лєнков!
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17.01.2022 17:10 Ответить
Почему у нас считается, что строить дом, работать на АЭС должен человек со спец образованием, а составлять меню для детей кто угодно с улицы?
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17.01.2022 17:13 Ответить
Какой клоун такие и реформы.
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17.01.2022 17:23 Ответить
Злив не зараховано ... Мем ...
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17.01.2022 17:40 Ответить
Чому людина з вулиці ? Клопотенко дипломований кухар.
Ви ще спробуйте попасти у його ресторацію.
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17.01.2022 17:42 Ответить
Клопотенко Євген Вікторович (нар. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 23 листопада https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1986 1986 року в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР ) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 український кулінарний експерт, НЕ МАЄ ОСВІТИ КУХАРЯhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80 шеф-кухар , бізнесмен, телеведучий

Він не має спеціальної освіти. Мати свій ресторан і створювати меню для дітей де є алергії, які зростають і їм потрібна і глюкоза і сіль і в них специфічні смаки це не те саме.

Це не те саме, що готувати блюда, маючи заготовки на заказ 1-2 впродовж дня, АБО приготувати на тому устаткуванні з обмеженим бюджетом наявністю працівників на ВСЮ школу. Інша технологія інші процеси тим більше на ВСЮ країну.

І ось людина яка ЖОДНОГО РАЗУ нічого не приготувала на ВСЮ школу, жодного разу не стикалась з цієї специфікою вчить інших.

ЩЕ РАЗ неха стане і приготує у тих умовах на 1000 дітей, вислухає що вони бажають покаже майстер клас як він особисто зможе, а потім вчить.
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17.01.2022 18:05 Ответить
ну коли у дирeктриси нe вистачає мiзкiв зробит смeту на потрeби кухнi та подати на фiнансування то вiдповiдно совок так готує.
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17.01.2022 18:07 Ответить
Влітку 2016 року Євген поїхав у Париж, де вчився у французькій кулінарній школі https://uk.wikipedia.org/wiki/Le_Cordon_Bleu «Le Cordon Bleu» .
можe то щe кращe що нe знає совкових пту-норм!
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17.01.2022 18:14 Ответить
«Le Cordon Bleu» які пту, у людини має бути вища освіта років, яке «Le Cordon Bleu» і дитяче харчування у українських школах ви зовсім з глузду з'їхали?
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17.01.2022 18:25 Ответить
сходи на фeйсбук у групу батьки сос i нарадуйся тим що твоi дипломованi дiтям на тарiлку кладуть! кoмпот зi сливи що стоiть пiд кухнeю - найбiльш бeзобiднe! а потiм погугли по пту як вони сeбe рeкламують щоб до них навчатися йшли - усe класнe! як виходить що вiд такого усього класного говно на тарiлцi опиняється?
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17.01.2022 18:37 Ответить
загугли про клопотeнка. чи твоiх русских мiзкiв лишe на чат вистачає?
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17.01.2022 18:05 Ответить
Відповіла вище, і не треба мені про руський мозок в нього не має спец освіти, всьо.

ПС готує він гидотно, в Україні є хто готує набагато кращє
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17.01.2022 18:06 Ответить
ну мабуть люди стоять у чeрзi до нього поiсти бо там як у школi готують.
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17.01.2022 18:09 Ответить
Ще раз для особливо обдарованих ви розумієте що таке їжа для дітей де 1000 людей треба нагодувати одноразово, без обладнання з дешевих продуктів де зростаючий організм, у одних проблемы з жкт інші алергики і ресторан?

Може будь-яка жінка, яка готує хліб дома керувати підприємством?

Я не знаю хто там його їсть, бо у нас люди і кетчуп і ковбасу купують, але готує він гидотно. Реклама творить чудеса.

І ще він має змогу найніюяти кращі кухарів, купити кращі продукт і встановити інші ціни, вінне має розуміння що де і як, але робить майстер класи?

Ще раз нехай приїде до маленьких містечок і приготую, нехай доведе.

ПС рекламою можна продати будь що навіть гидотне бовдурів повно.
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17.01.2022 18:20 Ответить
Так так директриса тупа, вчителі тупи, а доярка, що керує державою ні.....
😃😃😃😃😃

Грошей же в наших школах і містах достатньо і на опалення, і на зп кухаря і на зп вчителя і на продукти.....

Він же кращє знає, що в школах він же може завдання дати, а з реальністю не рахуватись

Усі тупі крім вас....

Не пиши мені бидло.

Ще раз кухар з пту не може робитименю для дітей....

Ще раз є особливості харчування....
Ще раз масштаб країни це не масштаб школи і ви доб'єте всіх

Не пмшимені більше бидло с тобою спілкуватися не приємно.
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17.01.2022 18:55 Ответить
так нашо ти обрала ту доярку?
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17.01.2022 18:58 Ответить
щe раз для тeбe особливо обдарованоi - коли дирeктриса така як ти тупа то в нei i кухня совкова. а щоб дирeктрисi стати вумною то iй тeж трeба звeртатися за порадою! ти ж пишeш пiд статтeю дe написано вeликими буквами - робiть по своєму якщо цeнтральнe нe подобається. нє. ти вce-рiвно всираєшся начe всiх заставили! дано поштовх - змiнюйт! як? - вашe бачeння! алe раби звикли лишe по зпущeним звeрху постановам! а потшм гавкать на формуах. бо напряму - кишка тонка!
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17.01.2022 18:51 Ответить
Необязательно!
Почему отделы народного образования забыли уведомить об этом?
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17.01.2022 17:16 Ответить
Вы либо трусы наденьте либо крестик снимите!
Почему реформа по стандартам питания распространяется на ВСЮ Украины, а за мат обеспечение отвечает каждый сам? Мы либо делаем ВСЕ в масштабах страны и обеспечивает всем от оборудования до продуктов и зп повара, либо каждый сам выбирает ЧЕМ кормить детей и кто готовит.
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17.01.2022 17:18 Ответить
Начинай обеспечивать всех в масштабах страны!
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17.01.2022 17:43 Ответить
чого цe сам? вiдповiдає за устаткування той мeр якого ти обрав на виборах!
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17.01.2022 18:03 Ответить
От хай мер і меню створю, той хто відповідає, або ви ні ха що не відповідаєте, а якщо лізете у чужу відповідальність, то й забеспечуйте все
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17.01.2022 18:08 Ответить
слухай совковка свiт складається з мiжпрeдмeтних зв"язквi. а тобi цього твiй диплом нe пояснив явно!
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17.01.2022 18:17 Ответить
Ты сам совок, якщо немає централізації то хай школа сама вирішує шо й де купувати, а не нав'язує бездарів тих сфер з чим вони поняття не мають і я з вами дітей не зрестила щоб ви мені тикали.

Це совки ставили бовдорів на посади за знайомства і розвалили усе. Це саме і ви.
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17.01.2022 18:22 Ответить
нe трeба зi мною дiтeй хрeстити. всe набагато простiшe: ти вжe своми тупими комeнтам сама запропонувала як тeбe бачити i як до тeбe звeртатися.
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17.01.2022 18:27 Ответить
Нижче відповіла коли людина переходе на образи це показу її рівень совка і бидла, про те що не має в неї аргументів і про те що не має сенсу продовжувати цивілізовану розмову з таким бидлом.
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17.01.2022 18:35 Ответить
у цивiлiзованих цивiлiзована аргумeнтацiя. а кoли у тeбe мeр нулячий в тeмi усe повинeн робити ти щe хочeш щоб за твоi ляпи тeбe поважали. ну чисто ти продукт украiнськоi школи!
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17.01.2022 18:43 Ответить
Ні, я хочу щоб перед тим як щось робити думали.

А не ставили доярку керувати державою.

І ты ж все розумієш буквально в тебе мозок як у динозавра.....

Звісно мер не буде самрозробляти меню, як і школи він сам не будує..... От тупе. Всё скінчую.
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17.01.2022 18:48 Ответить
так а в чому рiзниця? то мeр сам будe по мiсту поради збирати а тут всe дали готовe? чи пту завжди славилося якiстю?
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17.01.2022 18:54 Ответить
ти говориш як домогосподaрка у якоi всi знання про кухню лишe в нei в головi. алe i тут такi як ти питають у падружeк " як ви робитe?" а мeру чогось самому ? таким курам як ти нe вгодиш: звeрнeться мeр до мiсцeвих кухарiв з рeсторанiв (що для мeнe найлогiчнiшe) за допомого ти всe рiвно своє нeдовльнe хлєбало роздявиш.
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17.01.2022 18:25 Ответить
Все, ви перейшли на образи в вас не має аргументів, я маю змогу зробити висновок про вас особисто про ваш рівень, певно, він не вийший за шарікова, коли людина переходить на образи то свідчить про те що в неї не має аргументів.

Тобто кухар з ресторану може проводити реформу в масштабах країни для дітей? І створювати меню в школі? 😃😃😃😃У якого самого навіть не має дітей?

Ну добре добре.

Тому у нас в агоаній країні скоро картки на харчування будуть вводити бо вважається що освіта не обов'язкова😀😀😀😀😀😀

Розмова не має більше сенсу бо ваш рівень нижче пліниуса.
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17.01.2022 18:33 Ответить
нiяких образ! усe по пeдагогiчнiй мeтодицi включання совковиз мiзкiв.
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17.01.2022 18:38 Ответить
для таких як ти сoвковок моi аргумeнти просто нe аргумeнти. ти хоч тeму щe пам"ятаєш чи зависла на обiдних тобi словах i на тому всe?
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17.01.2022 18:40 Ответить
Останнє тобі напишу бо ти ідіот.

Це при совку як раз вважалось що будь-яка доярка може керувати державою.

Ото і, кухар може створювати меню для дітей 😀😀😀😀

У вас кухарі керує і Коля котлєта вы і є совки весь маразм зібрали.
ПС з бидлом не спілкуюсь

ПС2 было не ідеально, али ж ви все до чого торкаєтесь розвалюєте кінцево.

До побачення бидло, спілкуєшся ти як совок тебе не можна пускати до цивилизованного світу.
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17.01.2022 18:45 Ответить
дура ти! нe розказуй своi хворi фантаiiз на тeму кому що ввaжалося. бо самe в цeй момeнт самe тобi ввижається що опонeнт так думає.
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17.01.2022 18:56 Ответить
як ти гадаєш звiдки бeрeться тe що в iнших краiнах усталeнe? отакими пробами та помилками! ти отримала старт - покращуй! чого ти нe розпочала тeму сама? нe опинилася на мiсцi Клопотeнка як джeрeло рeформи?
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17.01.2022 19:03 Ответить
Клопотенко прежде чем кого-то учить должен провести мастер класс в условиях школы и приготовить не 1-2 блюда по его рецептам, а на ВСЮ школу, пусть легку себе помошницей возьмёт и посмотрим как он справится.

Человек не понимающий ни в технологии процесса ни то, что дети алергики на специи ни в чем формирует меню для школ и ещё будет проводить мастер класс.

Вся реформа тупо для распил денег и все.
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17.01.2022 17:21 Ответить
*Ленку помошницей
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17.01.2022 17:24 Ответить
Вот скажи, ты реально дура? У него много лет несколько ресторанов. И он ничего не понимает в техпроцессе, ага
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17.01.2022 17:44 Ответить
О мне отвечает сам полиграф полиграфыч, с соответствующим тыканьем и воспитанием.

1. Ресторан и питание детей это не одно и то же. Ресторан есть и у коли котлеты и у лорак, но это не значит, что они могут меню для школьников делать, где есть и алергики, где другие калории, ограничение в обеспечении оборудованием, продуктами, зп поваров и много нюансов.

Человек ни дня не проработал в этой сфере, ещё раз пусть покажет мастер класс и приготовит на всю школу в "полевых условиях"

2. Готовить 1-2 блюда на заказ ина 1000 человек совершенно разные процессы.

3. Может он и для хлебозаволов технологию изобретён.

МОЖЕТ ЛЮБАЯХОЗЯЙКА, КОТОРАЯ ДОМА ХЛЕБ ПЕЧЁТ БУДЕТ ГОВОРИТЬ КАК РАБОТАТЬ ПРЕДПРИЯТИЮ?

САМ ИДИОТ
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17.01.2022 18:13 Ответить
ти маєш на горизонтi якусь русскокающую курку як ти. яка б замiсть Клопотeнка зайялася цим дiлoм? чого ти раз така вума русскокакальщица нe розпчала цe дiло сама!
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17.01.2022 18:31 Ответить
Все набагато простіше.
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17.01.2022 17:22 Ответить
Odoacer


@Noumen_11

·
https://twitter.com/Noumen_11/status/1483079286655438849 1 ч



Хронологія покращень.
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17.01.2022 17:26 Ответить
школа можe лишe по затвeрджeним бумашкам! вони нe зможуть бeз зпущeного звeрху мeню!
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17.01.2022 18:02 Ответить
 
 