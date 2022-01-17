Обов’язкового "меню Клопотенка" не існує: кожна школа може скласти власне, - Клопотенко
Для шкільних кухарів в регіонах України проведуть дводенні тренинги щодо нового харчування.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів шеф-кухар Євген Клопотенко.
Клопотенко обіцяє разом з командою в рамках україно-швейцарського проєкту "Діємо для здоров’я" провести дводенні тренинги для кухарів, які складатимуться з практичних майстеркласів та теоретичної частини. Розпочнуть у лютому-березні цього року із Херсонської, Полтавської, Рівненської, Львівської та Дніпропетровської областей.
"Обов’язкового "меню Клопотенка" не існує.Ніхто не вимагає від кухарів в їдальнях готувати за моїми техкартками. Вони були створені для того, щоб полегшити школам імплементацію нових норм, розроблених МОЗ. Тобто кожна школа може скласти власне меню, виходячи з власних можливостей та технічного оснащення. Якщо вона обирає мої страви, то, знову ж, їхнє приготування не вимагає придбання додаткового обладнання. Я був у дуже багатьох школах по всій Україні і знаю, як і на чому там готують. Це все було враховано", - додав кулінар.
Детальніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ: "Мінестроне з вертутою, менше солі та цукру: що їстимуть діти в школах і садках?".
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На этом не коммерческом проекте он ничего, кроме ругательств глупых людей не получил.
Сегодня смотрел передачу, что даже садики его ругают по питанию, к которым он не имеет вообще никакого отношения.
Боритесь и поборете! Наши дети заслуживают более лучшее будущее, если мы не будем пускать на самотек проблемы и будем управлять своей жизнью сами, борясь с коррупцией, ленью и глупостью на местах.
Alma mater
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83,_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Київський університет туризму, економіки і права і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%B1%D0%BB%D1%8E Кордон блю
Влітку 2016 року Євген поїхав у Париж, де вчився у французькій кулінарній школі https://uk.wikipedia.org/wiki/Le_Cordon_Bleu «Le Cordon Bleu» .
Ви ще спробуйте попасти у його ресторацію.
Він не має спеціальної освіти. Мати свій ресторан і створювати меню для дітей де є алергії, які зростають і їм потрібна і глюкоза і сіль і в них специфічні смаки це не те саме.
Це не те саме, що готувати блюда, маючи заготовки на заказ 1-2 впродовж дня, АБО приготувати на тому устаткуванні з обмеженим бюджетом наявністю працівників на ВСЮ школу. Інша технологія інші процеси тим більше на ВСЮ країну.
І ось людина яка ЖОДНОГО РАЗУ нічого не приготувала на ВСЮ школу, жодного разу не стикалась з цієї специфікою вчить інших.
ЩЕ РАЗ неха стане і приготує у тих умовах на 1000 дітей, вислухає що вони бажають покаже майстер клас як він особисто зможе, а потім вчить.
можe то щe кращe що нe знає совкових пту-норм!
ПС готує він гидотно, в Україні є хто готує набагато кращє
Може будь-яка жінка, яка готує хліб дома керувати підприємством?
Я не знаю хто там його їсть, бо у нас люди і кетчуп і ковбасу купують, але готує він гидотно. Реклама творить чудеса.
І ще він має змогу найніюяти кращі кухарів, купити кращі продукт і встановити інші ціни, вінне має розуміння що де і як, але робить майстер класи?
Ще раз нехай приїде до маленьких містечок і приготую, нехай доведе.
ПС рекламою можна продати будь що навіть гидотне бовдурів повно.
😃😃😃😃😃
Грошей же в наших школах і містах достатньо і на опалення, і на зп кухаря і на зп вчителя і на продукти.....
Він же кращє знає, що в школах він же може завдання дати, а з реальністю не рахуватись
Усі тупі крім вас....
Не пиши мені бидло.
Ще раз кухар з пту не може робитименю для дітей....
Ще раз є особливості харчування....
Ще раз масштаб країни це не масштаб школи і ви доб'єте всіх
Не пмшимені більше бидло с тобою спілкуватися не приємно.
Почему отделы народного образования забыли уведомить об этом?
Почему реформа по стандартам питания распространяется на ВСЮ Украины, а за мат обеспечение отвечает каждый сам? Мы либо делаем ВСЕ в масштабах страны и обеспечивает всем от оборудования до продуктов и зп повара, либо каждый сам выбирает ЧЕМ кормить детей и кто готовит.
Це совки ставили бовдорів на посади за знайомства і розвалили усе. Це саме і ви.
А не ставили доярку керувати державою.
І ты ж все розумієш буквально в тебе мозок як у динозавра.....
Звісно мер не буде самрозробляти меню, як і школи він сам не будує..... От тупе. Всё скінчую.
Тобто кухар з ресторану може проводити реформу в масштабах країни для дітей? І створювати меню в школі? 😃😃😃😃У якого самого навіть не має дітей?
Ну добре добре.
Тому у нас в агоаній країні скоро картки на харчування будуть вводити бо вважається що освіта не обов'язкова😀😀😀😀😀😀
Розмова не має більше сенсу бо ваш рівень нижче пліниуса.
Це при совку як раз вважалось що будь-яка доярка може керувати державою.
Ото і, кухар може створювати меню для дітей 😀😀😀😀
У вас кухарі керує і Коля котлєта вы і є совки весь маразм зібрали.
ПС з бидлом не спілкуюсь
ПС2 было не ідеально, али ж ви все до чого торкаєтесь розвалюєте кінцево.
До побачення бидло, спілкуєшся ти як совок тебе не можна пускати до цивилизованного світу.
Человек не понимающий ни в технологии процесса ни то, что дети алергики на специи ни в чем формирует меню для школ и ещё будет проводить мастер класс.
Вся реформа тупо для распил денег и все.
1. Ресторан и питание детей это не одно и то же. Ресторан есть и у коли котлеты и у лорак, но это не значит, что они могут меню для школьников делать, где есть и алергики, где другие калории, ограничение в обеспечении оборудованием, продуктами, зп поваров и много нюансов.
Человек ни дня не проработал в этой сфере, ещё раз пусть покажет мастер класс и приготовит на всю школу в "полевых условиях"
2. Готовить 1-2 блюда на заказ ина 1000 человек совершенно разные процессы.
3. Может он и для хлебозаволов технологию изобретён.
МОЖЕТ ЛЮБАЯХОЗЯЙКА, КОТОРАЯ ДОМА ХЛЕБ ПЕЧЁТ БУДЕТ ГОВОРИТЬ КАК РАБОТАТЬ ПРЕДПРИЯТИЮ?
САМ ИДИОТ
@Noumen_11
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Хронологія покращень.