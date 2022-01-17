Обов’язкового "меню Клопотенка" не існує: кожна школа може скласти власне, - Клопотенко

Для шкільних кухарів в регіонах України проведуть дводенні тренинги щодо нового харчування.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів шеф-кухар Євген Клопотенко.

Клопотенко обіцяє разом з командою в рамках україно-швейцарського проєкту "Діємо для здоров’я" провести дводенні тренинги для кухарів, які складатимуться з практичних майстеркласів та теоретичної частини. Розпочнуть у лютому-березні цього року із Херсонської, Полтавської, Рівненської, Львівської та Дніпропетровської областей.

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"Обов’язкового "меню Клопотенка" не існує.Ніхто не вимагає від кухарів в їдальнях готувати за моїми техкартками. Вони були створені для того, щоб полегшити школам імплементацію нових норм, розроблених МОЗ. Тобто кожна школа може скласти власне меню, виходячи з власних можливостей та технічного оснащення. Якщо вона обирає мої страви, то, знову ж, їхнє приготування не вимагає придбання додаткового обладнання. Я був у дуже багатьох школах по всій Україні і знаю, як і на чому там готують. Це все було враховано", - додав кулінар.

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