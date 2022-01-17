"Северный поток-2" может расколоть коалицию в Германии, - Financial Times

Российский газопровод "Северный поток-2" может стать причиной раскола коалиции в Германии. Видение будущего этого газопровода кардинально разнится у участников немецкой коалиции.

Об этом сообщается в материале Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая представляет "Зеленых" в немецком правительстве, заявила, что "Северный поток-2" не будет запущен, если Россия снова вторгнется в Украину. В то же время немецкие социал-демократы, выступающие за союз с Россией, не поддерживают санкции в отношении российского газопровода.

Недавно министр обороны Германии и представитель СДПГ Кристин Ламбрехт заявила, что "газопровод не стоит втягивать в этот конфликт", а генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт сказал, что международные споры умышленно поощряются, "чтобы похоронить проекты, которые всегда были занозой для некоторых людей". Высказывание Кюнерта было очевидной критикой "Зеленых".

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Немецкий канцлер Олаф Шольц, который представляет социал-демократов, также отказался публично поддерживать санкции против российского "Северного потока-2" и пытается быть осторожным в своих заявлениях в отношении России и газопровода. По мнению эксперта DGAP по Восточной Европе Штефана Майстера, что это свидетельствует об отсутствии консолидированной позиции немецкого правительства в отношении России.

"Эти разногласия ослабляют Германию и ЕС", - сказал он.

Однако, как пишет FT, не все социал-демократы согласны с осторожным подходом канцлера Шольца. Так, бывший заместитель министра иностранных дел Германии Майкл Рот, который сейчас занимает пост главы влиятельного парламентского комитета по иностранным делам, заявил в минувшую пятницу, что Германия должна послать России четкий сигнал: "Северный поток-2" не заработает в случае агрессии против Украины.