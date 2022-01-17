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"Северный поток-2" может расколоть коалицию в Германии, - Financial Times

Российский газопровод "Северный поток-2" может стать причиной раскола коалиции в Германии. Видение будущего этого газопровода кардинально разнится у участников немецкой коалиции.

Об этом сообщается в материале Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая представляет "Зеленых" в немецком правительстве, заявила, что "Северный поток-2" не будет запущен, если Россия снова вторгнется в Украину. В то же время немецкие социал-демократы, выступающие за союз с Россией, не поддерживают санкции в отношении российского газопровода.

Недавно министр обороны Германии и представитель СДПГ Кристин Ламбрехт заявила, что "газопровод не стоит втягивать в этот конфликт", а генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт сказал, что международные споры умышленно поощряются, "чтобы похоронить проекты, которые всегда были занозой для некоторых людей". Высказывание Кюнерта было очевидной критикой "Зеленых".

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Немецкий канцлер Олаф Шольц, который представляет социал-демократов, также отказался публично поддерживать санкции против российского "Северного потока-2" и пытается быть осторожным в своих заявлениях в отношении России и газопровода. По мнению эксперта DGAP по Восточной Европе Штефана Майстера, что это свидетельствует об отсутствии консолидированной позиции немецкого правительства в отношении России.

"Эти разногласия ослабляют Германию и ЕС", - сказал он.

Однако, как пишет FT, не все социал-демократы согласны с осторожным подходом канцлера Шольца. Так, бывший заместитель министра иностранных дел Германии Майкл Рот, который сейчас занимает пост главы влиятельного парламентского комитета по иностранным делам, заявил в минувшую пятницу, что Германия должна послать России четкий сигнал: "Северный поток-2" не заработает в случае агрессии против Украины.

Автор: 

Германия (6979) коалиция (3834) Северный поток (1451)


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Топ комментарии
+2
Російський газопровід "Північний потік-2" може стати причиною розколу коаліції в Німеччині Джерело:

это пока пу не предложил ГДР восстановить.

так сразу раскол и сколется назад
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17.01.2022 17:04
+2
Что в Германии, что в Украине за зелёных голосуют по приколу. Совершенно разные партии, но есть одно общее. Стараются для налеления сделать как можно хуже.
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17.01.2022 18:06
+1
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17.01.2022 17:07
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Російський газопровід "Північний потік-2" може стати причиною розколу коаліції в Німеччині Джерело:

это пока пу не предложил ГДР восстановить.

так сразу раскол и сколется назад
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17.01.2022 17:04 Ответить
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17.01.2022 17:07 Ответить
Лучше расколоть Северный Поток -2 и на всякий случай первый тоже ..
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17.01.2022 17:13 Ответить
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17.01.2022 17:29 Ответить
деньги не пахнут
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17.01.2022 17:47 Ответить
Кремлевский православный убийца успел наследить и в СДПГ, Шольцу теперь приходится юлить и прятать глаза от стыда.
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17.01.2022 17:59 Ответить
В Германии отключают в этом году все АЭС и замена им газовые электростанции, вот и весь секрет.
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17.01.2022 23:22 Ответить
Что в Германии, что в Украине за зелёных голосуют по приколу. Совершенно разные партии, но есть одно общее. Стараются для налеления сделать как можно хуже.
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17.01.2022 18:06 Ответить
Ну т.е. вы за разрешение Северного Потока-2, потому что зеленые против него?
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17.01.2022 23:16 Ответить
В тёплых пижамах здесь спят, и слышал, как какой то лысый немец говорил, что на ночь одевает лыжную шапочку. Жадные они 18 градусов для них норма.
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17.01.2022 18:11 Ответить
Дело не в жадности, а в относительной влажности воздуха - чем выше разница температуры с улицой тем суше воздух в помещении. Даже говорят, что батареи сушат воздух, что не совсем правильно, но наблюдение взаимосвязи верное. Потому лучше согреть тело одеждой, а дышать прохладным и влажным воздухом, приятным для носоглотки, чем спать при +27 в поту раскрывшись и дыша сухим воздухом, от которого пересыхает вся слизистая.
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17.01.2022 23:21 Ответить
Они и летом сплиты не включают, а у многих их и вовсе нет. Вообще то весь мир и я тоже, считает комфортной температуру в 23-24 градуса.
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18.01.2022 03:31 Ответить
Я тоже, как выросший в совке, привык что дома должно быть +24, но это именно привычка. Но я мозгами понимаю, что это плохо для здоровья.

Если с детства так жить, как немцы, то можно легко привыкнуть и к +25 в ванной, +21 по дому и +18 в спальне. Немцам у меня дома реально очень жарко, они прямо дышать не могут. Привычка, причем правильная, а у нам наоборот не правильная. Но конечно легче все списывать на жадность.
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18.01.2022 07:26 Ответить
Что за сплиты, впервые слышу?
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18.01.2022 07:46 Ответить
Слово жадность оно имеет много оттенков. Я это слово ставлю вблизи слов "по хозяйски". Немцы мирятся с дискомфортом для экономии. Регулируют температуру на грани терпимости организма. Летом они почему то находят чем дышать до 26 градусов, и только тогда включают сплит систему (кондиционер).
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18.01.2022 08:51 Ответить
Не видел в домах тут на юге Германии кондиционеров, да и ни к чему это - у нас тут лето такое себе, +20-25 с дождями, и только 1-2 недели бывает в районе +30, ради этого не стоит городить огород, можно обойтись мороженкой и бассейном.
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18.01.2022 13:23 Ответить
Летом организм переходит на летний режим и диапозон комфортных температур смещается вверх. Что касается относительной влажности, то она зависит исключительно от разности температур с улицей и осадков, а холодно или жарко не важно.
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18.01.2022 13:25 Ответить
 
 