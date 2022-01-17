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"Північний потік-2" може розколоти коаліцію в Німеччині, - Financial Times

Російський газопровід "Північний потік-2" може стати причиною розколу коаліції в Німеччині. Бачення майбутнього цього газопроводу кардинально різниться в учасників німецької коаліції.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка представляє "Зелених" в німецькому уряді, заявила, що "Північний потік-2" не буде запущений, якщо Росія знову вторгнеться в Україну. Водночас німецькі соціал-демократи, які виступають за союз з Росією, не підтримують санкцій щодо російського газопроводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США не ухвалив законопроєкт щодо санкцій проти "Північного потоку-2"

Нещодавно міністр оборони Німеччини та представник СДПН Крістін Ламбрехт заявила, що "газопровід не варто втягувати в цей конфлікт", а генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт сказав, що міжнародні суперечки навмисно заохочуються, "щоб поховати проекти, які завжди були скалкою для деяких людей". Висловлювання Кюнерта було очевидною критикою "Зелених".

Німецький канцлер Олаф Шольц, який представляє соціал-демократів, також відмовився публічно підтримувати санкції проти російського "Північного потоку-2" та намагається бути обережним у своїх заявах щодо Росії та газопроводу. На думку експерта DGAP по Східній Європі Штефана Майстера, що це свідчить про відсутність консолідованої позиції німецького уряду щодо Росії.

Також читайте: Ситуація довкола України вплине на запуск "Північного потоку-2", - Боррель

"Ці розбіжності послаблюють Німеччину та ЄС", - сказав він.

Проте, як пише FT, не всі соціал-демократи згодні з обережним підходом канцлера Шольца. Так, колишній заступник міністра закордонних справ Німеччини Майкл Рот, який наразі обіймає посаду глави впливового парламентського комітету з іноземних справ, заявив минулої п'ятниці, що Німеччина повинна послати Росії чіткий сигнал: "Північний потік-2" не запрацює у разі агресії проти України.

Також читайте: "Північний потік - 2" наразі не відповідає вимогам Євросоюзу, - глава МЗС Німеччини Бербок

Німеччина (7379) коаліція (405) Північний потік (2464)


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Топ коментарі
+2
Російський газопровід "Північний потік-2" може стати причиною розколу коаліції в Німеччині Джерело:

это пока пу не предложил ГДР восстановить.

так сразу раскол и сколется назад
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17.01.2022 17:04
+2
Что в Германии, что в Украине за зелёных голосуют по приколу. Совершенно разные партии, но есть одно общее. Стараются для налеления сделать как можно хуже.
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17.01.2022 18:06
+1
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17.01.2022 17:07
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Російський газопровід "Північний потік-2" може стати причиною розколу коаліції в Німеччині Джерело:

это пока пу не предложил ГДР восстановить.

так сразу раскол и сколется назад
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17.01.2022 17:04 Відповісти
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17.01.2022 17:07 Відповісти
Лучше расколоть Северный Поток -2 и на всякий случай первый тоже ..
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17.01.2022 17:13 Відповісти
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17.01.2022 17:29 Відповісти
деньги не пахнут
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17.01.2022 17:47 Відповісти
Кремлевский православный убийца успел наследить и в СДПГ, Шольцу теперь приходится юлить и прятать глаза от стыда.
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17.01.2022 17:59 Відповісти
В Германии отключают в этом году все АЭС и замена им газовые электростанции, вот и весь секрет.
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17.01.2022 23:22 Відповісти
Что в Германии, что в Украине за зелёных голосуют по приколу. Совершенно разные партии, но есть одно общее. Стараются для налеления сделать как можно хуже.
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17.01.2022 18:06 Відповісти
Ну т.е. вы за разрешение Северного Потока-2, потому что зеленые против него?
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17.01.2022 23:16 Відповісти
В тёплых пижамах здесь спят, и слышал, как какой то лысый немец говорил, что на ночь одевает лыжную шапочку. Жадные они 18 градусов для них норма.
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17.01.2022 18:11 Відповісти
Дело не в жадности, а в относительной влажности воздуха - чем выше разница температуры с улицой тем суше воздух в помещении. Даже говорят, что батареи сушат воздух, что не совсем правильно, но наблюдение взаимосвязи верное. Потому лучше согреть тело одеждой, а дышать прохладным и влажным воздухом, приятным для носоглотки, чем спать при +27 в поту раскрывшись и дыша сухим воздухом, от которого пересыхает вся слизистая.
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17.01.2022 23:21 Відповісти
Они и летом сплиты не включают, а у многих их и вовсе нет. Вообще то весь мир и я тоже, считает комфортной температуру в 23-24 градуса.
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18.01.2022 03:31 Відповісти
Я тоже, как выросший в совке, привык что дома должно быть +24, но это именно привычка. Но я мозгами понимаю, что это плохо для здоровья.

Если с детства так жить, как немцы, то можно легко привыкнуть и к +25 в ванной, +21 по дому и +18 в спальне. Немцам у меня дома реально очень жарко, они прямо дышать не могут. Привычка, причем правильная, а у нам наоборот не правильная. Но конечно легче все списывать на жадность.
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18.01.2022 07:26 Відповісти
Что за сплиты, впервые слышу?
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18.01.2022 07:46 Відповісти
Слово жадность оно имеет много оттенков. Я это слово ставлю вблизи слов "по хозяйски". Немцы мирятся с дискомфортом для экономии. Регулируют температуру на грани терпимости организма. Летом они почему то находят чем дышать до 26 градусов, и только тогда включают сплит систему (кондиционер).
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18.01.2022 08:51 Відповісти
Не видел в домах тут на юге Германии кондиционеров, да и ни к чему это - у нас тут лето такое себе, +20-25 с дождями, и только 1-2 недели бывает в районе +30, ради этого не стоит городить огород, можно обойтись мороженкой и бассейном.
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18.01.2022 13:23 Відповісти
Летом организм переходит на летний режим и диапозон комфортных температур смещается вверх. Что касается относительной влажности, то она зависит исключительно от разности температур с улицей и осадков, а холодно или жарко не важно.
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18.01.2022 13:25 Відповісти
 
 