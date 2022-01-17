Нарушения режима прекращения огня с начала суток не зафиксированы, - штаб ООС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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