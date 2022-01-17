Нарушения режима прекращения огня с начала суток не зафиксированы, - штаб ООС
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Nikolaj Sverhun
показать весь комментарий17.01.2022 17:53 Ответить Мне нравится 0
Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий17.01.2022 20:16 Ответить Мне нравится 0
Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий17.01.2022 21:25 Ответить Мне нравится 0
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