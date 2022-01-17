"Северный поток-2" способствует подготовке нападения РФ, - Витренко

"Северный поток-2" построен для того, чтобы в случае нападения на Украину Москва могла беспрепятственно поставлять газ в Европу.

Об этом глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы уверены на 100 процентов, что "Северный поток-2" имеет единственную цель – исключить Украину из стран, участвующих в транзите газа в Европу", – заявил Витренко.

По его словам, президент РФ Владимир Путин готовит военное вторжение в Украину и "он хочет добиться того, чтобы это не вызвало негативных последствий в торговле с Европой".

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По мнению Витренко, Москва хочет прекратить прокачку газа через Украину, и российские обещания продлить существующие соглашения о транзите газа ничего в этом не меняют. Они позволяют России резервировать мощности украинских трубопроводов и оплачивать их, при этом направлять газ в Европу по дну Балтийского моря, заявил глава "Нафтогаза".

В случае войны в Украине "не останется газопроводов", утверждает Витренко, поскольку "первые бомбы упадут на них".

"Единственная экономическая логика состоит в том, что Путин (с помощью газопровода) может наказать Украину за европейский выбор", – заявил он.