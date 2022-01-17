"Северный поток-2" способствует подготовке нападения РФ, - Витренко
"Северный поток-2" построен для того, чтобы в случае нападения на Украину Москва могла беспрепятственно поставлять газ в Европу.
Об этом глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Мы уверены на 100 процентов, что "Северный поток-2" имеет единственную цель – исключить Украину из стран, участвующих в транзите газа в Европу", – заявил Витренко.
По его словам, президент РФ Владимир Путин готовит военное вторжение в Украину и "он хочет добиться того, чтобы это не вызвало негативных последствий в торговле с Европой".
По мнению Витренко, Москва хочет прекратить прокачку газа через Украину, и российские обещания продлить существующие соглашения о транзите газа ничего в этом не меняют. Они позволяют России резервировать мощности украинских трубопроводов и оплачивать их, при этом направлять газ в Европу по дну Балтийского моря, заявил глава "Нафтогаза".
В случае войны в Украине "не останется газопроводов", утверждает Витренко, поскольку "первые бомбы упадут на них".
"Единственная экономическая логика состоит в том, что Путин (с помощью газопровода) может наказать Украину за европейский выбор", – заявил он.
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вот и немцы в этом уверены, уважаемый.
надо становиться нормальной состоятельной страной, с богатыми самостоятельными гражданами.
без талонов на муку
а то будет как у московского классика
он уважать себя заставил
и лучше выдумать не мог
https://www.youtube.com/watch?v=-K0qquSBg6Y
Дошло наконец!
СП-2 строился с одной целью - иметь 100% возможность беспрепятственно вторгаться в Украину.
А не в случае нападения... и далее по тексту.
Провокация с МН-17 не удалась, самолет Аэрофлота сбить не получилось.
С пуском СП-2 исчезнет предохранитель, каким был транзитный газопровод через Украину.
***** від повномасштабного вторгнення до нас у 2014 році зупинила не стільки наша армія скільки відсутність СП-2