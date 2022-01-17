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Новости Война
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"Северный поток-2" способствует подготовке нападения РФ, - Витренко

"Северный поток-2" построен для того, чтобы в случае нападения на Украину Москва могла беспрепятственно поставлять газ в Европу.

Об этом глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы уверены на 100 процентов, что "Северный поток-2" имеет единственную цель – исключить Украину из стран, участвующих в транзите газа в Европу", – заявил Витренко.

По его словам, президент РФ Владимир Путин готовит военное вторжение в Украину и "он хочет добиться того, чтобы это не вызвало негативных последствий в торговле с Европой".

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По мнению Витренко, Москва хочет прекратить прокачку газа через Украину, и российские обещания продлить существующие соглашения о транзите газа ничего в этом не меняют. Они позволяют России резервировать мощности украинских трубопроводов и оплачивать их, при этом направлять газ в Европу по дну Балтийского моря, заявил глава "Нафтогаза".

В случае войны в Украине "не останется газопроводов", утверждает Витренко, поскольку "первые бомбы упадут на них".

"Единственная экономическая логика состоит в том, что Путин (с помощью газопровода) может наказать Украину за европейский выбор", – заявил он.

Автор: 

россия (95660) Северный поток (1451) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+3
Витренко в маму пошёл ,такой-же кретин ...
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17.01.2022 18:58
+3
"Ми впевнені на 100 відсотків, що "Північний потік-2" має єдину мету - виключити Україну з країн, що беруть участь у транзиті газу до Європи", - заявив Вітренко. Джерело:

вот и немцы в этом уверены, уважаемый.
надо становиться нормальной состоятельной страной, с богатыми самостоятельными гражданами.
без талонов на муку

а то будет как у московского классика

он уважать себя заставил
и лучше выдумать не мог
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17.01.2022 19:02
+3
Та невже?! Хто міг подумати...
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17.01.2022 19:02
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Витренко в маму пошёл ,такой-же кретин ...
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17.01.2022 18:58 Ответить
А шо, Вiтренчиха его маман?
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17.01.2022 21:54 Ответить
"Ми впевнені на 100 відсотків, що "Північний потік-2" має єдину мету - виключити Україну з країн, що беруть участь у транзиті газу до Європи", - заявив Вітренко. Джерело:

вот и немцы в этом уверены, уважаемый.
надо становиться нормальной состоятельной страной, с богатыми самостоятельными гражданами.
без талонов на муку

а то будет как у московского классика

он уважать себя заставил
и лучше выдумать не мог
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17.01.2022 19:02 Ответить
Та невже?! Хто міг подумати...
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17.01.2022 19:02 Ответить
Поведінка нашого клована теж сприяє.
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17.01.2022 19:11 Ответить
Як сказала Натаха вІтренко:" Їй її синка підкинула СБУ."
https://www.youtube.com/watch?v=-K0qquSBg6Y
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17.01.2022 19:12 Ответить
Вітренко, ти ж сприяв звільненню Коболева. Покажи тепер, для чого ти лизав сраку Зелнському, бо судячи по сьогодняшньому стану справ, ти, максимум на що здатен, це ксерокси для Коболева робити, коли той керував Нафтогазом.
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17.01.2022 20:13 Ответить
ичо один ыкспёрд .......
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17.01.2022 20:24 Ответить
"Северный поток-2" построен для того, чтобы в случае нападения на Украину Москва могла беспрепятственно поставлять газ в Европу.

Дошло наконец!
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17.01.2022 21:09 Ответить
Кто о чем, а вшивый о бане
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17.01.2022 21:18 Ответить
Он с братом Ермака, тот который погиб, знаком и теперь гонит какую то пургу. Маже же говорила - за Русь усрусь, а этот что то кусает руку фюреру.
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17.01.2022 21:19 Ответить
Витренко не корректно выразился.
СП-2 строился с одной целью - иметь 100% возможность беспрепятственно вторгаться в Украину.
А не в случае нападения... и далее по тексту.
Провокация с МН-17 не удалась, самолет Аэрофлота сбить не получилось.
С пуском СП-2 исчезнет предохранитель, каким был транзитный газопровод через Украину.
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17.01.2022 22:25 Ответить
Вітренко озвучив те, що давно і так ясно.
***** від повномасштабного вторгнення до нас у 2014 році зупинила не стільки наша армія скільки відсутність СП-2
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18.01.2022 04:36 Ответить
А зелёный идиот, тем временем, за "конкурентом" гоняется. Страна горит, а эта мартышка "крайних" ищет
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18.01.2022 09:17 Ответить
Резонно.Та й для ФРН вигідно стати головним "дистриб'ютором" рос.газу в ЄС,тому вони і такі стримані в підтримці України,в тому числі в рамках НАТО...інша справа,що це було очевидно з самого початку будівництва Північного потоку.і чому українська влада ніяк не підготувалася до цієї можливої війни,це вже питання інше 🤔.на жаль,риторичне 😕.
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19.01.2022 10:02 Ответить
 
 