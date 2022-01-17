"Північний потік-2" сприяє підготовці нападу РФ, - Вітренко
"Північний потік-2" побудований для того, аби у разі нападу на Україну Москва могла безперешкодно постачати газ до Європи.
Про це голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко сказав в інтерв’ю газеті Süddeutsche Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
"Ми впевнені на 100 відсотків, що "Північний потік-2" має єдину мету - виключити Україну з країн, що беруть участь у транзиті газу до Європи", - заявив Вітренко.
За його словами, президент РФ Володимир Путін готує військове вторгнення в Україну, та "він хоче добитись того, щоб це не викликало негативних наслідків у торгівлі з Європою".
На думку Вітренка, Москва хоче припинити прокачування газу через Україну, і російські обіцянки продовжити існуючі угоди про транзит газу нічого в цьому не змінюють. Вони дозволяють Росії резервувати потужності українських трубопроводів та оплачувати їх, при цьому спрямовувати газ у Європу дном Балтійського моря, заявив голова "Нафтогазу".
У разі війни в Україні "не залишиться газопроводів", стверджує Вітренко, оскільки "перші бомби впадуть на них".
"Єдина економічна логіка полягає в тому, що Путін (за допомогою газопроводу) може покарати Україну за європейський вибір", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вот и немцы в этом уверены, уважаемый.
надо становиться нормальной состоятельной страной, с богатыми самостоятельными гражданами.
без талонов на муку
а то будет как у московского классика
он уважать себя заставил
и лучше выдумать не мог
https://www.youtube.com/watch?v=-K0qquSBg6Y
Дошло наконец!
СП-2 строился с одной целью - иметь 100% возможность беспрепятственно вторгаться в Украину.
А не в случае нападения... и далее по тексту.
Провокация с МН-17 не удалась, самолет Аэрофлота сбить не получилось.
С пуском СП-2 исчезнет предохранитель, каким был транзитный газопровод через Украину.
***** від повномасштабного вторгнення до нас у 2014 році зупинила не стільки наша армія скільки відсутність СП-2