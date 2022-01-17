"Північний потік-2" сприяє підготовці нападу РФ, - Вітренко

"Північний потік-2" побудований для того, аби у разі нападу на Україну Москва могла безперешкодно постачати газ до Європи.

Про це голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко сказав в інтерв’ю газеті Süddeutsche Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"Ми впевнені на 100 відсотків, що "Північний потік-2" має єдину мету - виключити Україну з країн, що беруть участь у транзиті газу до Європи", - заявив Вітренко.

За його словами, президент РФ Володимир Путін готує військове вторгнення в Україну, та "він хоче добитись того, щоб це не викликало негативних наслідків у торгівлі з Європою".

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На думку Вітренка, Москва хоче припинити прокачування газу через Україну, і російські обіцянки продовжити існуючі угоди про транзит газу нічого в цьому не змінюють. Вони дозволяють Росії резервувати потужності українських трубопроводів та оплачувати їх, при цьому спрямовувати газ у Європу дном Балтійського моря, заявив голова "Нафтогазу".

У разі війни в Україні "не залишиться газопроводів", стверджує Вітренко, оскільки "перші бомби впадуть на них".

"Єдина економічна логіка полягає в тому, що Путін (за допомогою газопроводу) може покарати Україну за європейський вибір", - заявив він.

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