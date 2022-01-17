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Новини Війна
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"Північний потік-2" сприяє підготовці нападу РФ, - Вітренко

"Північний потік-2" побудований для того, аби у разі нападу на Україну Москва могла безперешкодно постачати газ до Європи.

Про це голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко сказав в інтерв’ю газеті Süddeutsche Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"Ми впевнені на 100 відсотків, що "Північний потік-2" має єдину мету - виключити Україну з країн, що беруть участь у транзиті газу до Європи", - заявив Вітренко.

За його словами, президент РФ Володимир Путін готує військове вторгнення в Україну, та "він хоче добитись того, щоб це не викликало негативних наслідків у торгівлі з Європою".

Читайте: Сенат США не ухвалив законопроєкт щодо санкцій проти "Північного потоку-2"

На думку Вітренка, Москва хоче припинити прокачування газу через Україну, і російські обіцянки продовжити існуючі угоди про транзит газу нічого в цьому не змінюють. Вони дозволяють Росії резервувати потужності українських трубопроводів та оплачувати їх, при цьому спрямовувати газ у Європу дном Балтійського моря, заявив голова "Нафтогазу".

У разі війни в Україні "не залишиться газопроводів", стверджує Вітренко, оскільки "перші бомби впадуть на них".

"Єдина економічна логіка полягає в тому, що Путін (за допомогою газопроводу) може покарати Україну за європейський вибір", - заявив він.

Також читайте: "Північний потік-2" може розколоти коаліцію в Німеччині, - Financial Times

Автор: 

росія (65346) Північний потік (2464) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+3
Витренко в маму пошёл ,такой-же кретин ...
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17.01.2022 18:58
+3
"Ми впевнені на 100 відсотків, що "Північний потік-2" має єдину мету - виключити Україну з країн, що беруть участь у транзиті газу до Європи", - заявив Вітренко. Джерело:

вот и немцы в этом уверены, уважаемый.
надо становиться нормальной состоятельной страной, с богатыми самостоятельными гражданами.
без талонов на муку

а то будет как у московского классика

он уважать себя заставил
и лучше выдумать не мог
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17.01.2022 19:02
+3
Та невже?! Хто міг подумати...
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17.01.2022 19:02
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Витренко в маму пошёл ,такой-же кретин ...
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17.01.2022 18:58 Відповісти
А шо, Вiтренчиха его маман?
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17.01.2022 21:54 Відповісти
"Ми впевнені на 100 відсотків, що "Північний потік-2" має єдину мету - виключити Україну з країн, що беруть участь у транзиті газу до Європи", - заявив Вітренко. Джерело:

вот и немцы в этом уверены, уважаемый.
надо становиться нормальной состоятельной страной, с богатыми самостоятельными гражданами.
без талонов на муку

а то будет как у московского классика

он уважать себя заставил
и лучше выдумать не мог
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17.01.2022 19:02 Відповісти
Та невже?! Хто міг подумати...
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17.01.2022 19:02 Відповісти
Поведінка нашого клована теж сприяє.
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17.01.2022 19:11 Відповісти
Як сказала Натаха вІтренко:" Їй її синка підкинула СБУ."
https://www.youtube.com/watch?v=-K0qquSBg6Y
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17.01.2022 19:12 Відповісти
Вітренко, ти ж сприяв звільненню Коболева. Покажи тепер, для чого ти лизав сраку Зелнському, бо судячи по сьогодняшньому стану справ, ти, максимум на що здатен, це ксерокси для Коболева робити, коли той керував Нафтогазом.
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17.01.2022 20:13 Відповісти
ичо один ыкспёрд .......
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17.01.2022 20:24 Відповісти
"Северный поток-2" построен для того, чтобы в случае нападения на Украину Москва могла беспрепятственно поставлять газ в Европу.

Дошло наконец!
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17.01.2022 21:09 Відповісти
Кто о чем, а вшивый о бане
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17.01.2022 21:18 Відповісти
Он с братом Ермака, тот который погиб, знаком и теперь гонит какую то пургу. Маже же говорила - за Русь усрусь, а этот что то кусает руку фюреру.
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17.01.2022 21:19 Відповісти
Витренко не корректно выразился.
СП-2 строился с одной целью - иметь 100% возможность беспрепятственно вторгаться в Украину.
А не в случае нападения... и далее по тексту.
Провокация с МН-17 не удалась, самолет Аэрофлота сбить не получилось.
С пуском СП-2 исчезнет предохранитель, каким был транзитный газопровод через Украину.
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17.01.2022 22:25 Відповісти
Вітренко озвучив те, що давно і так ясно.
***** від повномасштабного вторгнення до нас у 2014 році зупинила не стільки наша армія скільки відсутність СП-2
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18.01.2022 04:36 Відповісти
А зелёный идиот, тем временем, за "конкурентом" гоняется. Страна горит, а эта мартышка "крайних" ищет
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18.01.2022 09:17 Відповісти
Резонно.Та й для ФРН вигідно стати головним "дистриб'ютором" рос.газу в ЄС,тому вони і такі стримані в підтримці України,в тому числі в рамках НАТО...інша справа,що це було очевидно з самого початку будівництва Північного потоку.і чому українська влада ніяк не підготувалася до цієї можливої війни,це вже питання інше 🤔.на жаль,риторичне 😕.
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19.01.2022 10:02 Відповісти
 
 