Террористку, разыскиваемую Интерполом, задержали в аэропорту Одессы

32-летняя гражданка Таджикистана находится в розыске за участие в террористической группе.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.

"Во время осуществления пограничного контроля инспектор зафиксировала срабатывание базы данных международной организации криминальной полиции Интерпол в отношении 32-летней гражданки Таджикистана. Женщину сразу же задержали", - говорится в сообщении.

Пограничники сообщили в бюро Интерпола в Киеве. Женщину передали сотрудникам Нацполиции.

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