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Террористку, разыскиваемую Интерполом, задержали в аэропорту Одессы

32-летняя гражданка Таджикистана находится в розыске за участие в террористической группе.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.

"Во время осуществления пограничного контроля инспектор зафиксировала срабатывание базы данных международной организации криминальной полиции Интерпол в отношении 32-летней гражданки Таджикистана. Женщину сразу же задержали", - говорится в сообщении.

Пограничники сообщили в бюро Интерпола в Киеве. Женщину передали сотрудникам Нацполиции.

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Террористку, разыскиваемую Интерполом, задержали в аэропорту Одессы 01

Автор: 

Госпогранслужба (6466) Интерпол (538) Одесса (7898) терроризм (18691)


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Топ комментарии
+9
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17.01.2022 20:03
+8
Видать кацапы разыскивают ...
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17.01.2022 19:18
+6
Помню харьковское СБУ с такой скоростью выдало корешам из ФСБ Руслана Тумгоева, аж Кавказ-Центр офигел от такой кооперации.
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17.01.2022 19:38
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Видать кацапы разыскивают ...
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17.01.2022 19:18 Ответить
Даже судья в СУДИЛИЩЕ 🤡🤢ЧЛЕНОГРАЯ ОБОС…СЯ -ВЫЗВАЛИ СКОРУЮ ВИДНО СЦЕНАРИЙ *****-зеленского по-дебильному написан
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17.01.2022 19:54 Ответить
Інтрепол?ну хоть не трихопол...
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17.01.2022 19:18 Ответить
А кому видають ? Кацапам?
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17.01.2022 19:27 Ответить
Ага братушкам козлорогим
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17.01.2022 19:36 Ответить
Помню харьковское СБУ с такой скоростью выдало корешам из ФСБ Руслана Тумгоева, аж Кавказ-Центр офигел от такой кооперации.
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17.01.2022 19:38 Ответить
у клоуна той типок, що підписав, вже пішов на підвищення
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18.01.2022 04:09 Ответить
а нахрін тут всяким чурбанам сидіти?
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18.01.2022 08:31 Ответить
Ураїна якиїсь притон для бандюків.То сепаратисти розгулюють по Крещатику а то бандюки яких розшукує весь світ шикують по барам та притонам країни.А для того щоб їх арештували іноземні спецслужби їх мають розшукати в Україні та тикнути носом в них наших поліцаїв.
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17.01.2022 19:38 Ответить
кацапа, тобі
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18.01.2022 08:31 Ответить
у зелени щас пригорает, св. петр вернулся и щас топчет хвост зеленому крокадилу
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17.01.2022 20:00 Ответить
А кого тероризувала?
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17.01.2022 20:00 Ответить
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17.01.2022 20:03 Ответить
в парандже кишлак искал
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17.01.2022 20:51 Ответить
Введите визы для стран пост - совка . УКРАИНА - не проходной двор
может пора петицию Зе написать , шоб дошло ?
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17.01.2022 23:00 Ответить
Да пока напишем, пока подписи, то да сё - сразу Пете писать...
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18.01.2022 07:57 Ответить
Ти,диви,все спрацьовує.....а на кшталт,вагнерівців аж 30 (?) ...ніде і нічого не дзенькнуло???
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18.01.2022 10:08 Ответить
 
 