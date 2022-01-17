Террористку, разыскиваемую Интерполом, задержали в аэропорту Одессы
32-летняя гражданка Таджикистана находится в розыске за участие в террористической группе.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.
"Во время осуществления пограничного контроля инспектор зафиксировала срабатывание базы данных международной организации криминальной полиции Интерпол в отношении 32-летней гражданки Таджикистана. Женщину сразу же задержали", - говорится в сообщении.
Пограничники сообщили в бюро Интерпола в Киеве. Женщину передали сотрудникам Нацполиции.
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может пора петицию Зе написать , шоб дошло ?