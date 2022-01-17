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Новини
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Терористку, яку розшукував Інтерпол, затримали в аеропорту Одеси

32-річна громадянка Таджикистану перебуває в розшуку за участь у терористичній групі.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час здійснення прикордонного контролю інспекторка зафіксувала спрацювання бази даних міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол стосовно 32-річної громадянки Таджикистану. Жінку одразу ж затримали", - йдеться у повідомленні.

Прикордонними повідомили бюро Інтерполу в Києві. Жінку передали співробітникам Нацполіції.

Читайте: Затриманий у Києві "заступник міністра інформації ДНР" Пряхін втік на окуповану територію

Терористку, яку розшукував Інтерпол, затримали в аеропорту Одеси 01

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6020) Інтерпол (376) Одеса (5473) тероризм (2867)


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Топ коментарі
+9
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17.01.2022 20:03
+8
Видать кацапы разыскивают ...
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17.01.2022 19:18
+6
Помню харьковское СБУ с такой скоростью выдало корешам из ФСБ Руслана Тумгоева, аж Кавказ-Центр офигел от такой кооперации.
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17.01.2022 19:38
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Видать кацапы разыскивают ...
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17.01.2022 19:18 Відповісти
Даже судья в СУДИЛИЩЕ 🤡🤢ЧЛЕНОГРАЯ ОБОС…СЯ -ВЫЗВАЛИ СКОРУЮ ВИДНО СЦЕНАРИЙ *****-зеленского по-дебильному написан
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17.01.2022 19:54 Відповісти
Інтрепол?ну хоть не трихопол...
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17.01.2022 19:18 Відповісти
А кому видають ? Кацапам?
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17.01.2022 19:27 Відповісти
Ага братушкам козлорогим
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17.01.2022 19:36 Відповісти
Помню харьковское СБУ с такой скоростью выдало корешам из ФСБ Руслана Тумгоева, аж Кавказ-Центр офигел от такой кооперации.
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17.01.2022 19:38 Відповісти
у клоуна той типок, що підписав, вже пішов на підвищення
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18.01.2022 04:09 Відповісти
а нахрін тут всяким чурбанам сидіти?
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18.01.2022 08:31 Відповісти
Ураїна якиїсь притон для бандюків.То сепаратисти розгулюють по Крещатику а то бандюки яких розшукує весь світ шикують по барам та притонам країни.А для того щоб їх арештували іноземні спецслужби їх мають розшукати в Україні та тикнути носом в них наших поліцаїв.
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17.01.2022 19:38 Відповісти
кацапа, тобі
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18.01.2022 08:31 Відповісти
у зелени щас пригорает, св. петр вернулся и щас топчет хвост зеленому крокадилу
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17.01.2022 20:00 Відповісти
А кого тероризувала?
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17.01.2022 20:00 Відповісти
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17.01.2022 20:03 Відповісти
в парандже кишлак искал
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17.01.2022 20:51 Відповісти
Введите визы для стран пост - совка . УКРАИНА - не проходной двор
может пора петицию Зе написать , шоб дошло ?
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17.01.2022 23:00 Відповісти
Да пока напишем, пока подписи, то да сё - сразу Пете писать...
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18.01.2022 07:57 Відповісти
Ти,диви,все спрацьовує.....а на кшталт,вагнерівців аж 30 (?) ...ніде і нічого не дзенькнуло???
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18.01.2022 10:08 Відповісти
 
 