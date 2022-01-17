Терористку, яку розшукував Інтерпол, затримали в аеропорту Одеси
32-річна громадянка Таджикистану перебуває в розшуку за участь у терористичній групі.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час здійснення прикордонного контролю інспекторка зафіксувала спрацювання бази даних міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол стосовно 32-річної громадянки Таджикистану. Жінку одразу ж затримали", - йдеться у повідомленні.
Прикордонними повідомили бюро Інтерполу в Києві. Жінку передали співробітникам Нацполіції.
Топ коментарі
+9 Владимир #467749
показати весь коментар17.01.2022 20:03
+8 Мистер Икс #492862
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+6 Андрей Лавриненко #413115
показати весь коментар17.01.2022 19:38
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может пора петицию Зе написать , шоб дошло ?