Терористку, яку розшукував Інтерпол, затримали в аеропорту Одеси

32-річна громадянка Таджикистану перебуває в розшуку за участь у терористичній групі.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час здійснення прикордонного контролю інспекторка зафіксувала спрацювання бази даних міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол стосовно 32-річної громадянки Таджикистану. Жінку одразу ж затримали", - йдеться у повідомленні.

Прикордонними повідомили бюро Інтерполу в Києві. Жінку передали співробітникам Нацполіції.

Читайте: Затриманий у Києві "заступник міністра інформації ДНР" Пряхін втік на окуповану територію