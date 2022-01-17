Оккупанты проводят в Крыму учения для командного состава ЧФ

Минобороны РФ производит учебно-мобилизационный сбор командного состава Черноморского флота в оккупированном Крыму.

Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Более 200 военнослужащих командного состава соединений и объединений Черноморского флота (ЧФ) принимают участие в оперативно-мобилизационном сборе флота. Мероприятие проводится под руководством командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова", - говорится в сообщении.

Оккупанты собираются во время учений "усовершенствовать профессиональные навыки по основным направлениям боевой подготовки".

Также командный состав ЧФ примет участие в практических занятиях на полигонах оккупированного Крыма, на которых отработают "современные формы и методы выполнения учебно-боевых задач".

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