Оккупанты проводят в Крыму учения для командного состава ЧФ
Минобороны РФ производит учебно-мобилизационный сбор командного состава Черноморского флота в оккупированном Крыму.
Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Более 200 военнослужащих командного состава соединений и объединений Черноморского флота (ЧФ) принимают участие в оперативно-мобилизационном сборе флота. Мероприятие проводится под руководством командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова", - говорится в сообщении.
Оккупанты собираются во время учений "усовершенствовать профессиональные навыки по основным направлениям боевой подготовки".
Также командный состав ЧФ примет участие в практических занятиях на полигонах оккупированного Крыма, на которых отработают "современные формы и методы выполнения учебно-боевых задач".
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