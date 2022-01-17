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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты проводят в Крыму учения для командного состава ЧФ

Оккупанты проводят в Крыму учения для командного состава ЧФ

Минобороны РФ производит учебно-мобилизационный сбор командного состава Черноморского флота в оккупированном Крыму.

Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Более 200 военнослужащих командного состава соединений и объединений Черноморского флота (ЧФ) принимают участие в оперативно-мобилизационном сборе флота. Мероприятие проводится под руководством командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова", - говорится в сообщении.

Оккупанты собираются во время учений "усовершенствовать профессиональные навыки по основным направлениям боевой подготовки".

Также командный состав ЧФ примет участие в практических занятиях на полигонах оккупированного Крыма, на которых отработают "современные формы и методы выполнения учебно-боевых задач".

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Автор: 

Крым (26411) россия (95660) военные учения (3459) Черноморский флот РФ (1560) Минобороны рф (932)


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"как сдрыснуть нєзамєтно" - погремуха учений в коде.
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17.01.2022 19:35 Ответить
како бично набухаются поставят галочки что прошел подготовку и по домам
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17.01.2022 19:48 Ответить
Правило трех "П": Приехал, Побухал, Похмелился...
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17.01.2022 20:38 Ответить
Правильно, план драпания главной бандоты должен быть разработан заранее
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17.01.2022 20:16 Ответить
каждому выдано место где копать себе могилу
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17.01.2022 20:31 Ответить
мацкали сразу драпанут за море, як запахнет жареным
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17.01.2022 20:34 Ответить
Да ничего странного и особенного. Командное купание на крещенские морозы в море. Затем баня, бухло и матрешки под гармошку и балалайку.
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17.01.2022 21:26 Ответить
 
 