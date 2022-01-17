Окупанти проводять в Криму навчання для командного складу ЧФ

Міноборони РФ проводить навчально-мобілізаційний збір командного складу Чорноморського флоту в окупованому Криму.

Про це проінформувала пресслужба Міноборони РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Понад 200 військовослужбовців командного складу з'єднань та об'єднань Чорноморського флоту (ЧФ) беруть участь в оперативно-мобілізаційному зборі флоту. Захід проводиться під керівництвом командувача Чорноморського флоту адмірала Ігоря Осипова", - йдеться у повідомленні.

Окупанти збираються під час навчать "удосконалити професійні навички з основних напрямків бойової підготовки".

Також командний склад ЧФ візьме участь у практичних заняттях на полігонах окупованого Криму, під час яких відпрацюють "сучасні форми та методи виконання навчально-бойових завдань".

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