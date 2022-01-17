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Новини Окуповані території
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Окупанти проводять в Криму навчання для командного складу ЧФ

Окупанти проводять в Криму навчання для командного складу ЧФ

Міноборони РФ проводить навчально-мобілізаційний збір командного складу Чорноморського флоту в окупованому Криму.

Про це проінформувала пресслужба Міноборони РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Понад 200 військовослужбовців командного складу з'єднань та об'єднань Чорноморського флоту (ЧФ) беруть участь в оперативно-мобілізаційному зборі флоту. Захід проводиться під керівництвом командувача Чорноморського флоту адмірала Ігоря Осипова", - йдеться у повідомленні.

Окупанти збираються під час навчать "удосконалити професійні навички з основних напрямків бойової підготовки".

Також командний склад ЧФ візьме участь у практичних заняттях на полігонах окупованого Криму, під час яких відпрацюють "сучасні форми та методи виконання навчально-бойових завдань".

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Автор: 

Крим (14175) росія (65346) військові навчання (2777) Чорноморський флот рф (624) Міноборони рф (709)


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"как сдрыснуть нєзамєтно" - погремуха учений в коде.
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17.01.2022 19:35 Відповісти
како бично набухаются поставят галочки что прошел подготовку и по домам
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17.01.2022 19:48 Відповісти
Правило трех "П": Приехал, Побухал, Похмелился...
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17.01.2022 20:38 Відповісти
Правильно, план драпания главной бандоты должен быть разработан заранее
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17.01.2022 20:16 Відповісти
каждому выдано место где копать себе могилу
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17.01.2022 20:31 Відповісти
мацкали сразу драпанут за море, як запахнет жареным
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17.01.2022 20:34 Відповісти
Да ничего странного и особенного. Командное купание на крещенские морозы в море. Затем баня, бухло и матрешки под гармошку и балалайку.
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17.01.2022 21:26 Відповісти
 
 