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Станцию ​​метро "Театральная" в Киеве закрывали из-за сообщения о заминировании (обновлено)

Станцию ​​метро

Вечером 17 января в Киеве третий раз заминировали метро. Станцию ​​"Театральная" закрыли для входа, выхода и пересадки пассажиров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Телеграмм-канале КГГА.

"Станция метро "Театральная" и пересадочный узел закрыты для входа и выхода пассажиров", – говорится в сообщении.

Станцию ​​закрыли из-за анонимного сообщения о минировании.

Станцию ​​метро Театральная в Киеве закрывали из-за сообщения о заминировании 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве из-за анонимных звонков о минировании закрыли четыре станции метро

В настоящее время станция "Театральная" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено.

"Проверка станции и пересадочного узла завершена. Метрополитен работает в обычном режиме." – говорится в сообщении. 

Автор: 

КГГА (2984) Киев (25577) Метрополитен (1016) минирование (1446)


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Топ комментарии
+11
Шо ...опять, як в кінці канденції Яника????
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17.01.2022 22:25
+3
Вроде Золотые ворота и Майдан ближе к пещерному суду находятся... Или их раньше заминировали?
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17.01.2022 22:27
+2
95 квартал прикалывается?
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18.01.2022 00:05
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Шо ...опять, як в кінці канденції Яника????
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17.01.2022 22:25 Ответить
Вроде Золотые ворота и Майдан ближе к пещерному суду находятся... Или их раньше заминировали?
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17.01.2022 22:27 Ответить
Только самый упоротый зебил не видит что к власти вернулись рыг
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17.01.2022 22:35 Ответить
отиграют нончє таксьори за касапарати, піднімуть на п'ятирічку вперед
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17.01.2022 22:40 Ответить
повсюду одни сплошные минирования, ТРЦ в Черкассах один за другим, школы - нонстоп, затвра малой на дистанционном, из-за минирований начинает учиться.... У кого-то нет угля\газа на отопление или в чем дело???
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17.01.2022 22:50 Ответить
Попытка отвлекалова народа скорей всего.
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18.01.2022 01:43 Ответить
Минеры теже что и троллейбусные провода оборвали??
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17.01.2022 22:59 Ответить
Сначало Позняки, потом Дарница и наконец Театральная...
За один вечер
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17.01.2022 23:05 Ответить
95 квартал прикалывается?
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18.01.2022 00:05 Ответить
 
 