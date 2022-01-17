Станцию метро "Театральная" в Киеве закрывали из-за сообщения о заминировании (обновлено)
Вечером 17 января в Киеве третий раз заминировали метро. Станцию "Театральная" закрыли для входа, выхода и пересадки пассажиров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Телеграмм-канале КГГА.
"Станция метро "Театральная" и пересадочный узел закрыты для входа и выхода пассажиров", – говорится в сообщении.
Станцию закрыли из-за анонимного сообщения о минировании.
В настоящее время станция "Театральная" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено.
"Проверка станции и пересадочного узла завершена. Метрополитен работает в обычном режиме." – говорится в сообщении.
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+11 Valeriy Shchegel
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