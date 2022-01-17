Станцію метро "Театральна" в Києві закрили через повідомлення про замінування (оновлено)
Увечері 17 січня в Києві втретє замінували метро. Станцію "Театральна" зачинили для входу, виходу та пересадки пасажирів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Телеграм-каналі КМДА.
"Станція метро "Театральна" і пересадочний вузол закриті для входу і виходу пасажирів", - йдеться в повідомленні.
Станцію закрили через анонімне повідомлення про мінування.
Нині станцію "Театральна" перевірили, вибухонебезпечних предметів не виявлено.
"Перевірку станції і пересадочного вузла завершено. Метрополітен працює у звичайному режимі." - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Valeriy Shchegel
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+3 M M #488847
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+2 Елена Аверина
показати весь коментар18.01.2022 00:05
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