Станцію метро "Театральна" в Києві закрили через повідомлення про замінування (оновлено)

Увечері 17 січня в Києві втретє замінували метро. Станцію "Театральна" зачинили для входу, виходу та пересадки пасажирів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Телеграм-каналі КМДА.

"Станція метро "Театральна" і пересадочний вузол закриті для входу і виходу пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Станцію закрили через анонімне повідомлення про мінування.

Нині станцію "Театральна" перевірили, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

"Перевірку станції і пересадочного вузла завершено. Метрополітен працює у звичайному режимі." - йдеться в повідомленні.

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