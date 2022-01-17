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Станцію метро "Театральна" в Києві закрили через повідомлення про замінування (оновлено)

Станцію метро

Увечері 17 січня в Києві втретє замінували метро. Станцію "Театральна" зачинили для входу, виходу та пересадки пасажирів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Телеграм-каналі КМДА.

"Станція метро "Театральна" і пересадочний вузол закриті для входу і виходу пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Станцію закрили через анонімне повідомлення про мінування.

Станцію метро Театральна в Києві закрили через повідомлення про замінування (оновлено) 01

Нині станцію "Театральна" перевірили, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

"Перевірку станції і пересадочного вузла завершено. Метрополітен працює у звичайному режимі." - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Києві через анонімні дзвінки про мінування закрили чотири станції метро

КМДА (2372) Київ (19530) Метрополітен (1418) мінування (1218)


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Топ коментарі
+11
Шо ...опять, як в кінці канденції Яника????
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17.01.2022 22:25
+3
Вроде Золотые ворота и Майдан ближе к пещерному суду находятся... Или их раньше заминировали?
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17.01.2022 22:27
+2
95 квартал прикалывается?
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18.01.2022 00:05
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Шо ...опять, як в кінці канденції Яника????
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17.01.2022 22:25 Відповісти
Вроде Золотые ворота и Майдан ближе к пещерному суду находятся... Или их раньше заминировали?
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17.01.2022 22:27 Відповісти
Только самый упоротый зебил не видит что к власти вернулись рыг
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17.01.2022 22:35 Відповісти
отиграют нончє таксьори за касапарати, піднімуть на п'ятирічку вперед
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17.01.2022 22:40 Відповісти
повсюду одни сплошные минирования, ТРЦ в Черкассах один за другим, школы - нонстоп, затвра малой на дистанционном, из-за минирований начинает учиться.... У кого-то нет угля\газа на отопление или в чем дело???
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17.01.2022 22:50 Відповісти
Попытка отвлекалова народа скорей всего.
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18.01.2022 01:43 Відповісти
Минеры теже что и троллейбусные провода оборвали??
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17.01.2022 22:59 Відповісти
Сначало Позняки, потом Дарница и наконец Театральная...
За один вечер
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17.01.2022 23:05 Відповісти
95 квартал прикалывается?
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18.01.2022 00:05 Відповісти
 
 