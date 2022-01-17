Враг должен понять – у нас достаточно противотанковых средств, – Залужный

Вооруженные Силы Украины имеют достаточно противотанковых средств для отражения агрессии со стороны РФ.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг также должен хорошо понять: у нас достаточно противотанковых средств, в том числе – отечественного производства, которые показывают себя очень хорошо. До этого – мы получили достаточную материально-техническую помощь в виде тех же Javelin. Скажу так – всем хватит", - сказал Залужный.

Генерал подчеркнул, что у российских танков нет никакой защиты от американских ПТРК Javelin, находящихся на вооружении ВСУ.

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"В том, что касается испытания Javelin – нам было интересно на это смотреть, особенно после широкой рекламы со стороны Российской Федерации по поводу наличия "крышевой" защиты от этих систем. Мы спроектировали такую ​​защиту и провели стрельбы. Как вы видели, результаты были великолепны, но уж совсем печальными для российских танкистов. Для российских танков на сегодняшний день не существует никакой защиты или препятствий, которые бы не мог преодолеть Javelin", - сообщил Залужный.