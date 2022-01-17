Враг должен понять – у нас достаточно противотанковых средств, – Залужный
Вооруженные Силы Украины имеют достаточно противотанковых средств для отражения агрессии со стороны РФ.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Враг также должен хорошо понять: у нас достаточно противотанковых средств, в том числе – отечественного производства, которые показывают себя очень хорошо. До этого – мы получили достаточную материально-техническую помощь в виде тех же Javelin. Скажу так – всем хватит", - сказал Залужный.
Генерал подчеркнул, что у российских танков нет никакой защиты от американских ПТРК Javelin, находящихся на вооружении ВСУ.
"В том, что касается испытания Javelin – нам было интересно на это смотреть, особенно после широкой рекламы со стороны Российской Федерации по поводу наличия "крышевой" защиты от этих систем. Мы спроектировали такую защиту и провели стрельбы. Как вы видели, результаты были великолепны, но уж совсем печальными для российских танкистов. Для российских танков на сегодняшний день не существует никакой защиты или препятствий, которые бы не мог преодолеть Javelin", - сообщил Залужный.
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Яна Супоровська@YanaSuporovska
https://twitter.com/YanaSuporovska/status/1483132035912945665 2 ч
В. Залужний:
Для російських танків на сьогодні не існує жодного захисту або перешкод, які б не міг подолати «Javelin».
7 знищених танків за 36 секунд - такий результат показали протитанкові засоби на наших навчаннях.
https://defence-ua.com/army_and_war/vpershe_za_chasiv_vijni_na_2022_rik_minoboroni_ne_zamovljaje_ptrk_vid_dkkb_luch-4999.html Вперше за часів війни: на 2022 рік Міноборони не замовляє ПТРК від ДККБ "Луч"
Он все это уже сказал, и не раз. Но Запад, даже услышав, продолжал убаюкивать себя - может быть, это всего лишь обиженная риторика испытывающего «веймарский комплекс» политика, которого надо понять и разумными уступками за счет суверенитета его соседей вовлечь в конструктивное обсуждение действительно важнейших проблем безопасности человечества, например борьбы с глобальным потеплением. https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/ Андрей Пионтковский
вот козлячий мост строить заново очень долго и очень дорого.
пока не изутюжит всё что можно и нужно бомбардировками,
РСЗО, ракетными точечными обстрелами и в первую очередь это будут конечно же склады , части и
стратегические объекты...
я бы особое внимание уделил (конечно же снайперским винтовкам) индивидуальным средствам коммуникации с батареями накопителями
ибо стационарной связи у людей нет (сами отказались)
а мобильная и интернет будут отключены и уничтожены ненавистным врагом в первую очередь,
чтобы хоть в первое время решить вопрос связи с родственниками