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Новости Оборона
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Враг должен понять – у нас достаточно противотанковых средств, – Залужный

Враг должен понять – у нас достаточно противотанковых средств, – Залужный

Вооруженные Силы Украины имеют достаточно противотанковых средств для отражения агрессии со стороны РФ.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг также должен хорошо понять: у нас достаточно противотанковых средств, в том числе – отечественного производства, которые показывают себя очень хорошо. До этого – мы получили достаточную материально-техническую помощь в виде тех же Javelin. Скажу так – всем хватит", - сказал Залужный.

Генерал подчеркнул, что у российских танков нет никакой защиты от американских ПТРК Javelin, находящихся на вооружении ВСУ.

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"В том, что касается испытания Javelin – нам было интересно на это смотреть, особенно после широкой рекламы со стороны Российской Федерации по поводу наличия "крышевой" защиты от этих систем. Мы спроектировали такую ​​защиту и провели стрельбы. Как вы видели, результаты были великолепны, но уж совсем печальными для российских танкистов. Для российских танков на сегодняшний день не существует никакой защиты или препятствий, которые бы не мог преодолеть Javelin", - сообщил Залужный.

Автор: 

оборона (5213) Javelin (168) ВСУ (6618) Залужный Валерий (658)


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Топ комментарии
+22
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17.01.2022 22:28
+15
Начать нужно с перевода всего состава ДБР на работы по копанию окопов, и продолжить изъятием у 95-го квартала денег украденных из Приватбанка и заработанных на прокате "сватов" в козлостане. Ситуация с ПВО и противокорабельными ракетами резко улучшится. А для этого, у дебилов, мечтающих о комуналке за 100 грн придется отобрать избирательное право.
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17.01.2022 22:43
+11
Путин открыто заявляет Западу следующее: я собираюсь выиграть у вас гибридную войну и поставить вас на колени, несмотря на то, что я уступаю вам во всем. Потому что у меня есть перед вами одно решающее преимущество: в ходе моей агрессии я готов применить ядерное оружие, а вы для своей защиты нет. Я готов пожертвовать жизнями сотен тысяч, а может быть, и миллионов людей, а вы нет. Поэтому вы отступите и капитулируете.

Он все это уже сказал, и не раз. Но Запад, даже услышав, продолжал убаюкивать себя - может быть, это всего лишь обиженная риторика испытывающего «веймарский комплекс» политика, которого надо понять и разумными уступками за счет суверенитета его соседей вовлечь в конструктивное обсуждение действительно важнейших проблем безопасности человечества, например борьбы с глобальным потеплением. https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/ Андрей Пионтковский
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17.01.2022 22:54
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17.01.2022 22:28 Ответить
Зато какой союзник - беня. Он потяжелее будет всех джавелинов,
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17.01.2022 22:28 Ответить
а конкретика де?

Яна Супоровська@YanaSuporovska

https://twitter.com/YanaSuporovska/status/1483132035912945665 2 ч



В. Залужний:
Для російських танків на сьогодні не існує жодного захисту або перешкод, які б не міг подолати «Javelin».
7 знищених танків за 36 секунд - такий результат показали протитанкові засоби на наших навчаннях.
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17.01.2022 22:29 Ответить
Лет 10 назад ***** сказало "Не готовьтесь к прошлой войне. Враг не приедет к нам на танке"
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17.01.2022 22:31 Ответить
Ну так само ***** вполне точно понимает ситуацию. К нему на танках никто не поедет. План "принуждения козлостана к миру" наверняка существует, и танков в нем наверняка нет. Но и у самого ***** кроме танков особо ничего нет. Про отсутствие ПВО - это сказки. Как раз война в лугандоне очень ярко показала, что обычных переносных ПЗРК более чем достаточно, что бы закрыть небо от штурмовой авиации, а стратегическая работает только по стационарным целям в крупных городах, которые ПВО обеспечены.
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17.01.2022 22:38 Ответить
ПВО это не что-то неуязвимое.
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17.01.2022 22:39 Ответить
На кожного мисливця , як показала війна у Югославії , є своя мікрохвильовка за тисячу грн (( і всі ППО цілі )
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17.01.2022 23:03 Ответить
ответь мне пожалуйста а ПЗРК способны остановить тот же эскандер ? сомневаюсь , я бы тебе рассказал как была устроена система пво хотя бы при СССР но смысл что то расказывать человеку в розовых очках
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17.01.2022 23:41 Ответить
Как показал позорный запуск Искандера со стороны Армении во время азеро-армянской войны -они летают не так как хочет оператор.
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17.01.2022 23:59 Ответить
надеться на то что эскандер не долетит до цели - это глупо
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18.01.2022 00:07 Ответить
так нету гарантии что все что запустят кацапы долетит до цели.
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18.01.2022 00:13 Ответить
даже то что долетит при отсутствии пво нам будет достаточно - это не пораженческое настроение это констатация факта , если это сбрендифшее создание действительно решиться на полномасштабный удар веселого у нас будет мало
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18.01.2022 00:19 Ответить
У Карабахе "далитело".
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18.01.2022 00:59 Ответить
Баяцца нада не ваискам, а хто рядом живет, бо траектория не прискассуема у мардовских хераскопав у рокетах.
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18.01.2022 01:03 Ответить
Ну так хераскопы сделаны бухой макшой у третю смену апосся будуна.
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18.01.2022 01:00 Ответить
Как была усроена я типе сам раскажу, мох лапатай вывести ис сроя.
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18.01.2022 01:04 Ответить
А еси напалмом па плащядям.
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18.01.2022 01:05 Ответить
Не танками едиными, средства ПВО ещё нужны
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17.01.2022 22:32 Ответить
Начать нужно с перевода всего состава ДБР на работы по копанию окопов, и продолжить изъятием у 95-го квартала денег украденных из Приватбанка и заработанных на прокате "сватов" в козлостане. Ситуация с ПВО и противокорабельными ракетами резко улучшится. А для этого, у дебилов, мечтающих о комуналке за 100 грн придется отобрать избирательное право.
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17.01.2022 22:43 Ответить
ты считаешь что полноценную систему пво можно развернуть за месяц два ? Систему пво нужно было начинать разворачивать еще в 14 году
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17.01.2022 23:45 Ответить
И пиривода денех за спаленный сейнир и адрымантивраный "Сагайдачный"
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18.01.2022 00:58 Ответить
Не при этой власти☹️
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18.01.2022 09:14 Ответить
Як показали дії в Африці, Афганістані, Сирії і т.п., ******* наступальні дії починаються не танками, а делекобійною артилерією, ракетним ударами і авіацією. А от з ППО у нас є серйозні проблеми. А танки, то більше для зачистки.
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17.01.2022 22:32 Ответить
Вам це війна з рашкою показала ще у 2014, але своє ж не видно (( до африканського ближче (( тепер чуть чуть про ППО - надивилися відео із землі обітованної про желєзний кумпол ? Так там " кумпол" застосовували проти " сам пан склепав " (( гляньте на результати обстрілу Томагавками і як відпрацювала при цьому система ППО (( Немає універсальної зброї , є мотивовані захисники Батьківщини, якими керує такий самий командувач , а не якась зелена дрисля (( Ось тут у нас головний " дефіцит" - ніяка ППО не допоможе коли керівництво держави, наївшися скумбрії по 8 грн , воює на курортах по двадцять раз на рік ((
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17.01.2022 23:14 Ответить
Гриинпу сбыжит как тока начнецца, так шо не ссыте таварисч.
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18.01.2022 00:56 Ответить
Артилерия и ракеты территорию не захватывают и не удерживают
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18.01.2022 01:12 Ответить
Авжеж ! Головнокомандувач,поставлений Зєлінським,не збреше,тих ПТРК,-хоч *опою жуй!
https://defence-ua.com/army_and_war/vpershe_za_chasiv_vijni_na_2022_rik_minoboroni_ne_zamovljaje_ptrk_vid_dkkb_luch-4999.html Вперше за часів війни: на 2022 рік Міноборони не замовляє ПТРК від ДККБ "Луч"
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17.01.2022 22:40 Ответить
та ***** знає про всі наші озброєння краще ніж гавнокомандувач
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17.01.2022 22:48 Ответить
а достаточно ли кавалерийских медицинских средств по уходу за лошадьми?
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17.01.2022 22:51 Ответить
самое смешное что в нацистской Германии во время войны главной тяговой силой были лошади
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18.01.2022 00:22 Ответить
Путин открыто заявляет Западу следующее: я собираюсь выиграть у вас гибридную войну и поставить вас на колени, несмотря на то, что я уступаю вам во всем. Потому что у меня есть перед вами одно решающее преимущество: в ходе моей агрессии я готов применить ядерное оружие, а вы для своей защиты нет. Я готов пожертвовать жизнями сотен тысяч, а может быть, и миллионов людей, а вы нет. Поэтому вы отступите и капитулируете.

Он все это уже сказал, и не раз. Но Запад, даже услышав, продолжал убаюкивать себя - может быть, это всего лишь обиженная риторика испытывающего «веймарский комплекс» политика, которого надо понять и разумными уступками за счет суверенитета его соседей вовлечь в конструктивное обсуждение действительно важнейших проблем безопасности человечества, например борьбы с глобальным потеплением. https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/ Андрей Пионтковский
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17.01.2022 22:54 Ответить
А еси адну ядреную бамбу, но на ************. ПС. Вторую можжа на руплевку.
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18.01.2022 00:55 Ответить
***** это трус сильно переживающий за свою шкуру, он никогда не применит ЯО первым просто потому что он ссыт
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18.01.2022 04:48 Ответить
танкистов им не жаль. там их много и кацапихи еще нарожают.
вот козлячий мост строить заново очень долго и очень дорого.
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17.01.2022 22:58 Ответить
С буряка танкисц как гавна пуля. ПС. С мардвы тожа.
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18.01.2022 00:53 Ответить
а мізків в керівництва? ПТУР купити можна, а де мізки взяти га?
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17.01.2022 23:05 Ответить
русня искандерами будет воевать, противотанквое там врятли пригодится
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17.01.2022 23:12 Ответить
Не на вату это не действует, понимать буду когда полыхать будут...
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17.01.2022 23:15 Ответить
надо понимать что никто танками не попрёт,
пока не изутюжит всё что можно и нужно бомбардировками,
РСЗО, ракетными точечными обстрелами и в первую очередь это будут конечно же склады , части и
стратегические объекты...
я бы особое внимание уделил (конечно же снайперским винтовкам) индивидуальным средствам коммуникации с батареями накопителями
ибо стационарной связи у людей нет (сами отказались)
а мобильная и интернет будут отключены и уничтожены ненавистным врагом в первую очередь,
чтобы хоть в первое время решить вопрос связи с родственниками
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17.01.2022 23:22 Ответить
Netu sansov u ruskix tankov protiv Javelin.Konecno T90 imejet zacytu,no Javelin imejet dva snariada odin dlia zacyti,a drugoj bjiot priamo v tank i ego probyvajet,tam podnimajetsia temperatura svyse 10 tysiac gradusov,vsio splavitsia.Mozno skazat tankistov mozno xoronit tolko vmeste s tankom
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17.01.2022 23:24 Ответить
Какие танки? проснитесь! 21 век на дворе. Крылатые ракеты, высокоточные планирующие бомбы, дроны и т. п.
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17.01.2022 23:34 Ответить
высокоточные рвущиеся пердаки у кацапов ,а не бомбы.
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18.01.2022 00:17 Ответить
правильно.
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18.01.2022 00:17 Ответить
150000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии.
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18.01.2022 00:51 Ответить
Враг должен понять. Что у нас в заложниках Крым и Ордло, если раха пойдёт с севера мы пойдём бомбить свой Севастопол
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18.01.2022 07:46 Ответить
Щось занадто уже спокійне наше військово- політичне керівництво. Або через повну безпорадність, або щось мають і знають на випадок агресії...
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18.01.2022 12:40 Ответить
 
 