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Новини Оборона
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Ворог має зрозуміти - у нас достатньо протитанкових засобів, - Залужний

Ворог має зрозуміти - у нас достатньо протитанкових засобів, - Залужний

Збройні Сили України мають достатньо протитанкових засобів для відбиття агресії з боку РФ.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог також має добре зрозуміти: у нас достатньо протитанкових засобів, в тому числі – вітчизняного виробництва, що показують себе дуже добре. До цього – ми отримали достатню матеріально-технічну допомогу у вигляді тих самих Javelin. Скажу так – всім вистачить", - сказав Залужний.

Генерал підкреслив, що у російських танків немає жодного захисту від американських ПТРК Javelin, які є на озброєнні ЗСУ.

"В тому, що стосується випробування  Javelin – нам було цікаво на це дивитися, особливо після широкої реклами з боку Російської Федерації щодо наявності "дахового" захисту від цих систем. Ми спроєктували такий захист та провели стрільби. Як ви бачили, результати були чудовими, але вже зовсім сумними для російських танкістів. Для російських танків на сьогодні не існує жодного захисту або перешкод, які б не міг подолати Javelin", - повідомив Залужний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Гарні новини для наших "братів" - мангал на башті не врятує", - бійці ЗСУ на навчаннях знищили з ПТРК Javelin мішень-танк обладнаний захисною решіткою. ВIДЕО

Автор: 

оборона (4793) Javelin (179) ЗСУ (7580) Залужний Валерій (725)


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Топ коментарі
+22
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17.01.2022 22:28
+15
Начать нужно с перевода всего состава ДБР на работы по копанию окопов, и продолжить изъятием у 95-го квартала денег украденных из Приватбанка и заработанных на прокате "сватов" в козлостане. Ситуация с ПВО и противокорабельными ракетами резко улучшится. А для этого, у дебилов, мечтающих о комуналке за 100 грн придется отобрать избирательное право.
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17.01.2022 22:43
+11
Путин открыто заявляет Западу следующее: я собираюсь выиграть у вас гибридную войну и поставить вас на колени, несмотря на то, что я уступаю вам во всем. Потому что у меня есть перед вами одно решающее преимущество: в ходе моей агрессии я готов применить ядерное оружие, а вы для своей защиты нет. Я готов пожертвовать жизнями сотен тысяч, а может быть, и миллионов людей, а вы нет. Поэтому вы отступите и капитулируете.

Он все это уже сказал, и не раз. Но Запад, даже услышав, продолжал убаюкивать себя - может быть, это всего лишь обиженная риторика испытывающего «веймарский комплекс» политика, которого надо понять и разумными уступками за счет суверенитета его соседей вовлечь в конструктивное обсуждение действительно важнейших проблем безопасности человечества, например борьбы с глобальным потеплением. https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/ Андрей Пионтковский
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17.01.2022 22:54
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17.01.2022 22:28 Відповісти
Зато какой союзник - беня. Он потяжелее будет всех джавелинов,
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17.01.2022 22:28 Відповісти
а конкретика де?

Яна Супоровська@YanaSuporovska

https://twitter.com/YanaSuporovska/status/1483132035912945665 2 ч



В. Залужний:
Для російських танків на сьогодні не існує жодного захисту або перешкод, які б не міг подолати «Javelin».
7 знищених танків за 36 секунд - такий результат показали протитанкові засоби на наших навчаннях.
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17.01.2022 22:29 Відповісти
Лет 10 назад ***** сказало "Не готовьтесь к прошлой войне. Враг не приедет к нам на танке"
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17.01.2022 22:31 Відповісти
Ну так само ***** вполне точно понимает ситуацию. К нему на танках никто не поедет. План "принуждения козлостана к миру" наверняка существует, и танков в нем наверняка нет. Но и у самого ***** кроме танков особо ничего нет. Про отсутствие ПВО - это сказки. Как раз война в лугандоне очень ярко показала, что обычных переносных ПЗРК более чем достаточно, что бы закрыть небо от штурмовой авиации, а стратегическая работает только по стационарным целям в крупных городах, которые ПВО обеспечены.
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17.01.2022 22:38 Відповісти
ПВО это не что-то неуязвимое.
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17.01.2022 22:39 Відповісти
На кожного мисливця , як показала війна у Югославії , є своя мікрохвильовка за тисячу грн (( і всі ППО цілі )
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17.01.2022 23:03 Відповісти
ответь мне пожалуйста а ПЗРК способны остановить тот же эскандер ? сомневаюсь , я бы тебе рассказал как была устроена система пво хотя бы при СССР но смысл что то расказывать человеку в розовых очках
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17.01.2022 23:41 Відповісти
Как показал позорный запуск Искандера со стороны Армении во время азеро-армянской войны -они летают не так как хочет оператор.
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17.01.2022 23:59 Відповісти
надеться на то что эскандер не долетит до цели - это глупо
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18.01.2022 00:07 Відповісти
так нету гарантии что все что запустят кацапы долетит до цели.
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18.01.2022 00:13 Відповісти
даже то что долетит при отсутствии пво нам будет достаточно - это не пораженческое настроение это констатация факта , если это сбрендифшее создание действительно решиться на полномасштабный удар веселого у нас будет мало
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18.01.2022 00:19 Відповісти
У Карабахе "далитело".
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18.01.2022 00:59 Відповісти
Баяцца нада не ваискам, а хто рядом живет, бо траектория не прискассуема у мардовских хераскопав у рокетах.
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18.01.2022 01:03 Відповісти
Ну так хераскопы сделаны бухой макшой у третю смену апосся будуна.
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18.01.2022 01:00 Відповісти
Как была усроена я типе сам раскажу, мох лапатай вывести ис сроя.
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18.01.2022 01:04 Відповісти
А еси напалмом па плащядям.
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18.01.2022 01:05 Відповісти
Не танками едиными, средства ПВО ещё нужны
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17.01.2022 22:32 Відповісти
Начать нужно с перевода всего состава ДБР на работы по копанию окопов, и продолжить изъятием у 95-го квартала денег украденных из Приватбанка и заработанных на прокате "сватов" в козлостане. Ситуация с ПВО и противокорабельными ракетами резко улучшится. А для этого, у дебилов, мечтающих о комуналке за 100 грн придется отобрать избирательное право.
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17.01.2022 22:43 Відповісти
ты считаешь что полноценную систему пво можно развернуть за месяц два ? Систему пво нужно было начинать разворачивать еще в 14 году
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17.01.2022 23:45 Відповісти
И пиривода денех за спаленный сейнир и адрымантивраный "Сагайдачный"
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18.01.2022 00:58 Відповісти
Не при этой власти☹️
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18.01.2022 09:14 Відповісти
Як показали дії в Африці, Афганістані, Сирії і т.п., ******* наступальні дії починаються не танками, а делекобійною артилерією, ракетним ударами і авіацією. А от з ППО у нас є серйозні проблеми. А танки, то більше для зачистки.
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17.01.2022 22:32 Відповісти
Вам це війна з рашкою показала ще у 2014, але своє ж не видно (( до африканського ближче (( тепер чуть чуть про ППО - надивилися відео із землі обітованної про желєзний кумпол ? Так там " кумпол" застосовували проти " сам пан склепав " (( гляньте на результати обстрілу Томагавками і як відпрацювала при цьому система ППО (( Немає універсальної зброї , є мотивовані захисники Батьківщини, якими керує такий самий командувач , а не якась зелена дрисля (( Ось тут у нас головний " дефіцит" - ніяка ППО не допоможе коли керівництво держави, наївшися скумбрії по 8 грн , воює на курортах по двадцять раз на рік ((
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17.01.2022 23:14 Відповісти
Гриинпу сбыжит как тока начнецца, так шо не ссыте таварисч.
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18.01.2022 00:56 Відповісти
Артилерия и ракеты территорию не захватывают и не удерживают
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18.01.2022 01:12 Відповісти
Авжеж ! Головнокомандувач,поставлений Зєлінським,не збреше,тих ПТРК,-хоч *опою жуй!
https://defence-ua.com/army_and_war/vpershe_za_chasiv_vijni_na_2022_rik_minoboroni_ne_zamovljaje_ptrk_vid_dkkb_luch-4999.html Вперше за часів війни: на 2022 рік Міноборони не замовляє ПТРК від ДККБ "Луч"
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17.01.2022 22:40 Відповісти
та ***** знає про всі наші озброєння краще ніж гавнокомандувач
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17.01.2022 22:48 Відповісти
а достаточно ли кавалерийских медицинских средств по уходу за лошадьми?
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17.01.2022 22:51 Відповісти
самое смешное что в нацистской Германии во время войны главной тяговой силой были лошади
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18.01.2022 00:22 Відповісти
Путин открыто заявляет Западу следующее: я собираюсь выиграть у вас гибридную войну и поставить вас на колени, несмотря на то, что я уступаю вам во всем. Потому что у меня есть перед вами одно решающее преимущество: в ходе моей агрессии я готов применить ядерное оружие, а вы для своей защиты нет. Я готов пожертвовать жизнями сотен тысяч, а может быть, и миллионов людей, а вы нет. Поэтому вы отступите и капитулируете.

Он все это уже сказал, и не раз. Но Запад, даже услышав, продолжал убаюкивать себя - может быть, это всего лишь обиженная риторика испытывающего «веймарский комплекс» политика, которого надо понять и разумными уступками за счет суверенитета его соседей вовлечь в конструктивное обсуждение действительно важнейших проблем безопасности человечества, например борьбы с глобальным потеплением. https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/ Андрей Пионтковский
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17.01.2022 22:54 Відповісти
А еси адну ядреную бамбу, но на ************. ПС. Вторую можжа на руплевку.
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18.01.2022 00:55 Відповісти
***** это трус сильно переживающий за свою шкуру, он никогда не применит ЯО первым просто потому что он ссыт
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18.01.2022 04:48 Відповісти
танкистов им не жаль. там их много и кацапихи еще нарожают.
вот козлячий мост строить заново очень долго и очень дорого.
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17.01.2022 22:58 Відповісти
С буряка танкисц как гавна пуля. ПС. С мардвы тожа.
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18.01.2022 00:53 Відповісти
а мізків в керівництва? ПТУР купити можна, а де мізки взяти га?
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17.01.2022 23:05 Відповісти
русня искандерами будет воевать, противотанквое там врятли пригодится
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17.01.2022 23:12 Відповісти
Не на вату это не действует, понимать буду когда полыхать будут...
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17.01.2022 23:15 Відповісти
надо понимать что никто танками не попрёт,
пока не изутюжит всё что можно и нужно бомбардировками,
РСЗО, ракетными точечными обстрелами и в первую очередь это будут конечно же склады , части и
стратегические объекты...
я бы особое внимание уделил (конечно же снайперским винтовкам) индивидуальным средствам коммуникации с батареями накопителями
ибо стационарной связи у людей нет (сами отказались)
а мобильная и интернет будут отключены и уничтожены ненавистным врагом в первую очередь,
чтобы хоть в первое время решить вопрос связи с родственниками
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17.01.2022 23:22 Відповісти
Netu sansov u ruskix tankov protiv Javelin.Konecno T90 imejet zacytu,no Javelin imejet dva snariada odin dlia zacyti,a drugoj bjiot priamo v tank i ego probyvajet,tam podnimajetsia temperatura svyse 10 tysiac gradusov,vsio splavitsia.Mozno skazat tankistov mozno xoronit tolko vmeste s tankom
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17.01.2022 23:24 Відповісти
Какие танки? проснитесь! 21 век на дворе. Крылатые ракеты, высокоточные планирующие бомбы, дроны и т. п.
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17.01.2022 23:34 Відповісти
высокоточные рвущиеся пердаки у кацапов ,а не бомбы.
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18.01.2022 00:17 Відповісти
правильно.
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18.01.2022 00:17 Відповісти
150000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии.
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18.01.2022 00:51 Відповісти
Враг должен понять. Что у нас в заложниках Крым и Ордло, если раха пойдёт с севера мы пойдём бомбить свой Севастопол
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18.01.2022 07:46 Відповісти
Щось занадто уже спокійне наше військово- політичне керівництво. Або через повну безпорадність, або щось мають і знають на випадок агресії...
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18.01.2022 12:40 Відповісти
 
 