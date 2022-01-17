Ворог має зрозуміти - у нас достатньо протитанкових засобів, - Залужний

Збройні Сили України мають достатньо протитанкових засобів для відбиття агресії з боку РФ.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог також має добре зрозуміти: у нас достатньо протитанкових засобів, в тому числі – вітчизняного виробництва, що показують себе дуже добре. До цього – ми отримали достатню матеріально-технічну допомогу у вигляді тих самих Javelin. Скажу так – всім вистачить", - сказав Залужний.

Генерал підкреслив, що у російських танків немає жодного захисту від американських ПТРК Javelin, які є на озброєнні ЗСУ.

"В тому, що стосується випробування Javelin – нам було цікаво на це дивитися, особливо після широкої реклами з боку Російської Федерації щодо наявності "дахового" захисту від цих систем. Ми спроєктували такий захист та провели стрільби. Як ви бачили, результати були чудовими, але вже зовсім сумними для російських танкістів. Для російських танків на сьогодні не існує жодного захисту або перешкод, які б не міг подолати Javelin", - повідомив Залужний.

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