Ворог має зрозуміти - у нас достатньо протитанкових засобів, - Залужний
Збройні Сили України мають достатньо протитанкових засобів для відбиття агресії з боку РФ.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ворог також має добре зрозуміти: у нас достатньо протитанкових засобів, в тому числі – вітчизняного виробництва, що показують себе дуже добре. До цього – ми отримали достатню матеріально-технічну допомогу у вигляді тих самих Javelin. Скажу так – всім вистачить", - сказав Залужний.
Генерал підкреслив, що у російських танків немає жодного захисту від американських ПТРК Javelin, які є на озброєнні ЗСУ.
"В тому, що стосується випробування Javelin – нам було цікаво на це дивитися, особливо після широкої реклами з боку Російської Федерації щодо наявності "дахового" захисту від цих систем. Ми спроєктували такий захист та провели стрільби. Як ви бачили, результати були чудовими, але вже зовсім сумними для російських танкістів. Для російських танків на сьогодні не існує жодного захисту або перешкод, які б не міг подолати Javelin", - повідомив Залужний.
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Яна Супоровська@YanaSuporovska
https://twitter.com/YanaSuporovska/status/1483132035912945665 2 ч
В. Залужний:
Для російських танків на сьогодні не існує жодного захисту або перешкод, які б не міг подолати «Javelin».
7 знищених танків за 36 секунд - такий результат показали протитанкові засоби на наших навчаннях.
https://defence-ua.com/army_and_war/vpershe_za_chasiv_vijni_na_2022_rik_minoboroni_ne_zamovljaje_ptrk_vid_dkkb_luch-4999.html Вперше за часів війни: на 2022 рік Міноборони не замовляє ПТРК від ДККБ "Луч"
Он все это уже сказал, и не раз. Но Запад, даже услышав, продолжал убаюкивать себя - может быть, это всего лишь обиженная риторика испытывающего «веймарский комплекс» политика, которого надо понять и разумными уступками за счет суверенитета его соседей вовлечь в конструктивное обсуждение действительно важнейших проблем безопасности человечества, например борьбы с глобальным потеплением. https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/ Андрей Пионтковский
вот козлячий мост строить заново очень долго и очень дорого.
пока не изутюжит всё что можно и нужно бомбардировками,
РСЗО, ракетными точечными обстрелами и в первую очередь это будут конечно же склады , части и
стратегические объекты...
я бы особое внимание уделил (конечно же снайперским винтовкам) индивидуальным средствам коммуникации с батареями накопителями
ибо стационарной связи у людей нет (сами отказались)
а мобильная и интернет будут отключены и уничтожены ненавистным врагом в первую очередь,
чтобы хоть в первое время решить вопрос связи с родственниками