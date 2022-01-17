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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский обсудил с сенаторами США ситуацию вокруг Украины

Зеленский обсудил с сенаторами США ситуацию вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США, в состав которой вошли сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу президента.

Зеленский проинформировал сенаторов США о ситуации с безопасностью вокруг Украины и шагах, которые способствовали бы деэскалации и предотвращению дальнейшей агрессии РФ.

Глава государства отметил важную роль Конгресса в поддержке евроатлантических стремлений Украины и углублении взаимодействия между двумя государствами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае вторжения РФ США предоставят Украине летальное оружие, - сенатор Блюменталь

"В ходе разговора высказывалась единодушная позиция по поводу того, что газопровод "Северный поток – 2" является вызовом для энергетической безопасности Украины и Европы в целом. Президент заявил о необходимости подготовки превентивного пакета санкций против РФ для противодействия агрессии", - говорится в сообщении.

Отдельно Зеленский обратил внимание сенаторов на то, что Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на оккупированных территориях, стремясь создать повод для эскалации под предлогом "защиты российских граждан".

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) США (26844) Сенат США (501) Портман Роберт (27)


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Топ комментарии
+29
похоже Бубочке показали его счета в офшорах, и попросили не стучать членом по клавишам..
а то крышку уронят..
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17.01.2022 22:59
+26
Так обговорили, что судья так и не дождался отмашки из ОПы....
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17.01.2022 23:00
+17
вову опять поставили раком
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17.01.2022 22:59
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вову опять поставили раком
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17.01.2022 22:59 Ответить
😁 Показали список з конкретними локація и, цифрами, і іншими деталями. Вангую - Порошенка таки не закриють. І мільярда не захочуть. 😊
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17.01.2022 23:26 Ответить
Конечно не закроют. У Пороха второй место по поддержке народа и много связей на Западе. Они-то знают, что с ним можно иметь дело.
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18.01.2022 02:07 Ответить
Так, і Порошеко хоч не курить. Ну, бухає. Але, хто не бухає?
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18.01.2022 07:48 Ответить
похоже Бубочке показали его счета в офшорах, и попросили не стучать членом по клавишам..
а то крышку уронят..
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17.01.2022 22:59 Ответить
Так обговорили, что судья так и не дождался отмашки из ОПы....
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17.01.2022 23:00 Ответить
Членограй предупреждён ,отберут квартирку на Бейкер стрит и Офшоры заморозят
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17.01.2022 23:27 Ответить
це анекдот? чи, такі да? можливо сенатори не знають, як ЗЕлений непотреб "обговорює" безпекову ситуацію навколо України.. осьо відос з цього приводу, 2014 рік ... https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
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17.01.2022 23:04 Ответить
Клоун отбыл цирковой номер
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17.01.2022 23:07 Ответить
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17.01.2022 23:08 Ответить
Исчезло чмо!
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17.01.2022 23:44 Ответить
любопытно, что Зе говорит, что надо делать сенаторам США, но не говорит сенаторам, что делает он
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17.01.2022 23:10 Ответить
Та что там оно говорит?..

Много он наговорит когда его ставят раком и трахают по очереди?

Его Санду вздрючила так, что глаза на лоб полезли. А что говорить про делегацию Конгресса?
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17.01.2022 23:14 Ответить
....фраер, мелкий фраер, на рояле им сьіграет....(с)
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17.01.2022 23:15 Ответить
сенаторы теперь за животы держатся от смеха над шмарклей
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17.01.2022 23:31 Ответить
Ага, оставайтесь на линии.
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17.01.2022 23:45 Ответить
петрович, ты тупой или проплатной?
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17.01.2022 23:46 Ответить
1. И то, и другое.
2. Это не вопрос. Потому что такие тупые организмы только Подоляк и может оплачивать.
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17.01.2022 23:57 Ответить
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18.01.2022 00:09 Ответить
Не гоняй в подъезде наркомана,возможно это будущий президент.
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18.01.2022 08:17 Ответить
кто то умный писал это, врятли щас поймай президента он сможет врасплох перечислить эти же темы.... скорей всего пугали идиота арестами офшорок если тот закроет Пороха... тем более там дерьмак был, а тот даже лучше знает что и где спрятано по кипрам и белизам)
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17.01.2022 23:50 Ответить
по скайпу наверное звонил...хрен бы он прервал свой ценнейший отдых на мальдивах на какое то там совещение с какими то там сенаторами США...
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18.01.2022 00:02 Ответить
и только очень жаль, что сам конгресс проходит в Украину и местечковые умалишенные не хотят перезжать куда небудь
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18.01.2022 01:36 Ответить
Цю фотографію вже затягали. Скоро дірки в ній з'являться.
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18.01.2022 02:04 Ответить
Толку ***** от этих "обсуждений" никаких. Уже этот ****** надоело читать и слушать.Надеюсь в скором времени прийдет сильный лидер с проф. командой и выведут страну из глубокой задницы в которой мы сейчас.
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18.01.2022 08:23 Ответить
А чому не повідомляють, скільки разів ВОНО згадало незлим тихим словом Порошенка за час бесіди? Чи думає, що Порох ВСЬО,- здувся? Не вгадав недоумок, бо боротьба тільки робить сильнішим П'ятого Президента!!!
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18.01.2022 10:21 Ответить
 
 