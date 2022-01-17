Зеленский обсудил с сенаторами США ситуацию вокруг Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США, в состав которой вошли сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу президента.
Зеленский проинформировал сенаторов США о ситуации с безопасностью вокруг Украины и шагах, которые способствовали бы деэскалации и предотвращению дальнейшей агрессии РФ.
Глава государства отметил важную роль Конгресса в поддержке евроатлантических стремлений Украины и углублении взаимодействия между двумя государствами.
"В ходе разговора высказывалась единодушная позиция по поводу того, что газопровод "Северный поток – 2" является вызовом для энергетической безопасности Украины и Европы в целом. Президент заявил о необходимости подготовки превентивного пакета санкций против РФ для противодействия агрессии", - говорится в сообщении.
Отдельно Зеленский обратил внимание сенаторов на то, что Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на оккупированных территориях, стремясь создать повод для эскалации под предлогом "защиты российских граждан".
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а то крышку уронят..
Много он наговорит когда его ставят раком и трахают по очереди?
Его Санду вздрючила так, что глаза на лоб полезли. А что говорить про делегацию Конгресса?
2. Это не вопрос. Потому что такие тупые организмы только Подоляк и может оплачивать.