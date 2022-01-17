Зеленський обговорив з сенаторами США безпекову ситуацію навколо України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США, до складу якої увійшли сенатори Роберт Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь та Роджер Вікер.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський поінформував сенаторів США про безпекову ситуацію навколо України та кроки, які сприяли б деескалації та запобіганню подальшій агресії РФ.

Глава держави відзначив важливу роль Конгресу в підтримці євроатлантичних прагнень України та поглибленні взаємодії між двома державами.

"Під час розмови висловлювалася одностайна позиція щодо того, що газопровід "Північний потік – 2" є викликом для енергетичної безпеки України та Європи в цілому. Президент заявив про необхідність підготовки превентивного пакету санкцій проти РФ для протидії агресії", - йдеться у повідомленні.

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Окремо Зеленський звернув увагу сенаторів на те, що Росія продовжує проводити активну кампанію з паспортизації населення на окупованих територіях, прагнучи створити привід для ескалації під виглядом "захисту російських громадян".