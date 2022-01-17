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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зеленський обговорив з сенаторами США безпекову ситуацію навколо України

Зеленський обговорив з сенаторами США безпекову ситуацію навколо України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США, до складу якої увійшли сенатори Роберт Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь та Роджер Вікер.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський поінформував сенаторів США про безпекову ситуацію навколо України та кроки, які сприяли б деескалації та запобіганню подальшій агресії РФ.

Глава держави відзначив важливу роль Конгресу в підтримці євроатлантичних прагнень України та поглибленні взаємодії між двома державами.

"Під час розмови висловлювалася одностайна позиція щодо того, що газопровід "Північний потік – 2" є викликом для енергетичної безпеки України та Європи в цілому. Президент заявив про необхідність підготовки превентивного пакету санкцій проти РФ для протидії агресії", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В разі вторгнення РФ США нададуть Україні летальну зброю, - сенатор Блюменталь

Окремо Зеленський звернув увагу сенаторів на те, що Росія продовжує проводити активну кампанію з паспортизації населення на окупованих територіях, прагнучи створити привід для ескалації під виглядом "захисту російських громадян".

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) США (23043) Сенат США (600) Портман Роберт (28)


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Топ коментарі
+29
похоже Бубочке показали его счета в офшорах, и попросили не стучать членом по клавишам..
а то крышку уронят..
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17.01.2022 22:59
+26
Так обговорили, что судья так и не дождался отмашки из ОПы....
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17.01.2022 23:00
+17
вову опять поставили раком
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17.01.2022 22:59
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вову опять поставили раком
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17.01.2022 22:59 Відповісти
😁 Показали список з конкретними локація и, цифрами, і іншими деталями. Вангую - Порошенка таки не закриють. І мільярда не захочуть. 😊
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17.01.2022 23:26 Відповісти
Конечно не закроют. У Пороха второй место по поддержке народа и много связей на Западе. Они-то знают, что с ним можно иметь дело.
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18.01.2022 02:07 Відповісти
Так, і Порошеко хоч не курить. Ну, бухає. Але, хто не бухає?
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18.01.2022 07:48 Відповісти
похоже Бубочке показали его счета в офшорах, и попросили не стучать членом по клавишам..
а то крышку уронят..
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17.01.2022 22:59 Відповісти
Так обговорили, что судья так и не дождался отмашки из ОПы....
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17.01.2022 23:00 Відповісти
Членограй предупреждён ,отберут квартирку на Бейкер стрит и Офшоры заморозят
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17.01.2022 23:27 Відповісти
це анекдот? чи, такі да? можливо сенатори не знають, як ЗЕлений непотреб "обговорює" безпекову ситуацію навколо України.. осьо відос з цього приводу, 2014 рік ... https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
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17.01.2022 23:04 Відповісти
Клоун отбыл цирковой номер
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17.01.2022 23:07 Відповісти
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17.01.2022 23:08 Відповісти
Исчезло чмо!
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17.01.2022 23:44 Відповісти
любопытно, что Зе говорит, что надо делать сенаторам США, но не говорит сенаторам, что делает он
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17.01.2022 23:10 Відповісти
Та что там оно говорит?..

Много он наговорит когда его ставят раком и трахают по очереди?

Его Санду вздрючила так, что глаза на лоб полезли. А что говорить про делегацию Конгресса?
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17.01.2022 23:14 Відповісти
....фраер, мелкий фраер, на рояле им сьіграет....(с)
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17.01.2022 23:15 Відповісти
сенаторы теперь за животы держатся от смеха над шмарклей
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17.01.2022 23:31 Відповісти
Ага, оставайтесь на линии.
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17.01.2022 23:45 Відповісти
петрович, ты тупой или проплатной?
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17.01.2022 23:46 Відповісти
1. И то, и другое.
2. Это не вопрос. Потому что такие тупые организмы только Подоляк и может оплачивать.
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17.01.2022 23:57 Відповісти
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18.01.2022 00:09 Відповісти
Не гоняй в подъезде наркомана,возможно это будущий президент.
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18.01.2022 08:17 Відповісти
кто то умный писал это, врятли щас поймай президента он сможет врасплох перечислить эти же темы.... скорей всего пугали идиота арестами офшорок если тот закроет Пороха... тем более там дерьмак был, а тот даже лучше знает что и где спрятано по кипрам и белизам)
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17.01.2022 23:50 Відповісти
по скайпу наверное звонил...хрен бы он прервал свой ценнейший отдых на мальдивах на какое то там совещение с какими то там сенаторами США...
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18.01.2022 00:02 Відповісти
и только очень жаль, что сам конгресс проходит в Украину и местечковые умалишенные не хотят перезжать куда небудь
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18.01.2022 01:36 Відповісти
Цю фотографію вже затягали. Скоро дірки в ній з'являться.
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18.01.2022 02:04 Відповісти
Толку ***** от этих "обсуждений" никаких. Уже этот ****** надоело читать и слушать.Надеюсь в скором времени прийдет сильный лидер с проф. командой и выведут страну из глубокой задницы в которой мы сейчас.
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18.01.2022 08:23 Відповісти
А чому не повідомляють, скільки разів ВОНО згадало незлим тихим словом Порошенка за час бесіди? Чи думає, що Порох ВСЬО,- здувся? Не вгадав недоумок, бо боротьба тільки робить сильнішим П'ятого Президента!!!
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18.01.2022 10:21 Відповісти
 
 