Директор ЦРУ Бернс посетил Украину и встретился с Зеленским, - CNN
Директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев на прошлой неделе, где встретился с коллегами из местных спецслужб и украинским президентом Владимиром Зеленским.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает CNN.
"В прошлую среду директор Бернс посетил Киев в рамках ранее запланированного визита, где обсудил с коллегами из разведки опасения дальнейшим вторжением России на Украину", - цитирует заявление неназванного американского чиновника журналистка CNN Наташа Бертранд в твиттере.
Отмечается, что в ходе визита директор ЦРУ обсудил "текущие оценки рисков, с которыми столкнулась Украина".
"Он (Бернс, – ред.) также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности", - сообщил чиновник.
Журналист CNN напомнила, что Бернс служил ключевым посредником между США, Россией и Украиной в течение нескольких месяцев. В начале ноября он во время своего визита в Москву пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выразить "серьезную" озабоченность США действиями РФ.
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какой востребованный наш президент
а с зелёного утырка как с гуся вода - упёрся рогами в Пороха и мычит
Ніяких "шпигунських розмов" з Зеленським ніхто не веде.
Всі ці поважні особи розмовляють з ним шо б переконатись шо "в хлопця є яйця" і він не здрисне з України при перших пострілах російських танків, а тому підтримка США та їх союзників по НАТО не будє марною.
А вже частота таких зустрічей говорить шо впевнення в цьому питанні для них нема, ось чому до сих пір Україна отримує одиничні поставки оборонної зброї, а не цілі потяги з наступальною бронетехнікою та боекомплектом до неї.
Зеля: Как вы и про это знаете?!
Бернс: И про это! А ещё вот про это, и про это , и про то...
Зеля: Не верится даже!
Бернс: А вот ваш лыжный маршрут из Карпат в Оман.
Зеля: А вот и неправда. Где мои лыжи? Где ?
Бернс: Вот ваши лыжи. Мои ребята просили передать... Вы забыли их в туалете самолёта после беседы с патрушевым....
"Возможные меры по деэскалации напряженности" = капитуляция
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился на прошлой неделе в Киеве с Зеленским, сообщает CNN со ссылкой на источники.
В начале ноября Бернс приезжал на консультации в Москву. Глава ЦРУ встречался с секретарем Совета безопасности России Патрушевым и главой Службы внешней разведки Нарышкиным.
Кроме того, Бернс консультировался по телефону с Путиным.
Будучи послом США в Москве Бёрнс критиковал планы интеграции Украины и Грузии в НАТО, он
выступал главным переговорщиком от Обамы на секретных переговорах с Ираном по заключению ядерной сделки.
По оценке российских экспертов, Бёрнс - один из самых выдающихся послов США в РФ. Как отметил в комментарии РИА Новости директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, из всех глав американской дипмиссии в Москве, с которыми он общался, Бёрнс был одним из самых профессиональных и самых квалифицированных дипломатов.
Бернс владеет русским, арабским и французским языками.
Довольно мрачные признаки ближайшего будущего