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Директор ЦРУ Бернс посетил Украину и встретился с Зеленским, - CNN

Директор ЦРУ Бернс посетил Украину и встретился с Зеленским, - CNN

Директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев на прошлой неделе, где встретился с коллегами из местных спецслужб и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает CNN.

"В прошлую среду директор Бернс посетил Киев в рамках ранее запланированного визита, где обсудил с коллегами из разведки опасения дальнейшим вторжением России на Украину", - цитирует заявление неназванного американского чиновника журналистка CNN Наташа Бертранд в твиттере.

Отмечается, что в ходе визита директор ЦРУ обсудил "текущие оценки рисков, с которыми столкнулась Украина".

"Он (Бернс, – ред.) также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности", - сообщил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с сенаторами США ситуацию вокруг Украины

Журналист CNN напомнила, что Бернс служил ключевым посредником между США, Россией и Украиной в течение нескольких месяцев. В начале ноября он во время своего визита в Москву пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выразить "серьезную" озабоченность США действиями РФ.

Автор: 

визит (3088) Зеленский Владимир (20493) ЦРУ (216) Бернс Уильям (51)


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Топ комментарии
+36
Оно просто тупое и необучаемое. Там, где нормальным людям достаточно раз сказать и показать ему приходится каждый раз повторять все заново. Наркотики совсем мозг съели.. Если он конечно вообще был..
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18.01.2022 07:50
+35
Глава МИД Германии, Конгрессмены США, глава ЦРУ - все приехали вправить торчку мозги и направить на путь истинный..
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18.01.2022 07:42
+19
Да, видно выволочку Зе сделали хорошую 😀😀
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18.01.2022 07:48
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Глава МИД Германии, Конгрессмены США, глава ЦРУ - все приехали вправить торчку мозги и направить на путь истинный..
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18.01.2022 07:42 Ответить
едут и едут...
какой востребованный наш президент
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18.01.2022 07:47 Ответить
Оно просто тупое и необучаемое. Там, где нормальным людям достаточно раз сказать и показать ему приходится каждый раз повторять все заново. Наркотики совсем мозг съели.. Если он конечно вообще был..
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18.01.2022 07:50 Ответить
Они хотят лично посмотреть на этого дурака, а потом за дверями поржать.
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18.01.2022 16:43 Ответить
...и заодно посмотреть на тех,кто его выбирал!?
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18.01.2022 17:32 Ответить
Да, видно выволочку Зе сделали хорошую 😀😀
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18.01.2022 07:48 Ответить
Вот вам парабеллум, - вы знаете, что делать.
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18.01.2022 08:11 Ответить
С одним патроном да. Но стрёмно...меня обожают зрители...Рашки а как же Сваты Квартал....
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18.01.2022 09:57 Ответить
А как же с криками "Зрада , президент уехал отдьіхать на Мальдивьі!". С кем встречался директор ЦРУ , или по телефону говорил ? Неделя физдежа насмарку ... 😀
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18.01.2022 10:11 Ответить
Так кто тебе сказал, что он встречался с плесенью? Он прилетал на прошлой неделе. там всем рулит его фаворитка - ермак. Директор ЦРУ по рангу не мог встречаться с зеленским. А плесень вчера вполне могла или накануне тихонько вернуться . ему ж обещали подарочек - Порошенко в кандалах. и так обосрались)) А впрочем- мне сугубо насрать где оно отлеживалось в кокаиновом угаре. В Буковеле или на Мальдивах. 24 отпуска за 2,5 года. нормально тебе? ничего не муляе? За наш кстати счет.. И счет этот мы ему предъявим к оплате. в полном объеме.
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18.01.2022 10:22 Ответить
Поучи директора ЦРУ , а заодно МІ-6 , БНД и Моссад ! 😀
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18.01.2022 10:32 Ответить
Наташа написала "мав можливість зустрітися", нє?
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18.01.2022 10:31 Ответить
похоже, преждевременная утрата горячелюбимого от передоза становится все реальнее
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18.01.2022 07:52 Ответить
Швидше би!!! Час не терпить!!!
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18.01.2022 08:30 Ответить
Україні потрібне інше керівництво. Ця команда погубить нашу державність.
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18.01.2022 08:23 Ответить
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18.01.2022 16:47 Ответить
І чого ото усяким црушникам відволікати найвеличнішого лідера. В нього зараз головне це Порох, а війська на границі то такє.
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18.01.2022 09:47 Ответить
...і звільнення Шевченка з посади тренера якоїсь там макаронної команди. Оце рівень, а решта...
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18.01.2022 12:24 Ответить
даже Лукашенко уже передал Киеву, что путлер в феврале хочет напасть, а белоруссы воевать не хотят "категорически" и "просят принять все возможные меры"
а с зелёного утырка как с гуся вода - упёрся рогами в Пороха и мычит
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18.01.2022 09:58 Ответить
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18.01.2022 10:06 Ответить
Привёз блазню чёрную папочку и сказал сидеть на жопе ровно )))))
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18.01.2022 10:07 Ответить
Раньше такого не бьіло ! Кто-то скажет , что Украина ведет неправильную внешнюю политику ?
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18.01.2022 10:13 Ответить
Александр Ивашин 054948b9, раньше тупой наркоман не был преЗедентом!
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18.01.2022 10:47 Ответить
Шкода часу і зусиль людей-іноземців, які піклуються про безпеку України ліпше недолугого напівшостого непорозуміння. Навряд до нього щось дійде, бо всі його зусилля, всі дії та думки зосереджені на знищенні авторитету Порошенка.
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18.01.2022 10:14 Ответить
зебилы и вата выбрали зелупу в надежде поскорее упасть на колени и посмотреть в «глаза» *****! все остальные доводы - бред умственно-отсталых!
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18.01.2022 11:07 Ответить
Боюсь що всі ці розмови в той же день попали на стіл путлера бо СБУ та ОП наскрізь просякнуті ворожою агентурою.
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18.01.2022 11:35 Ответить
Та годі вам....
Ніяких "шпигунських розмов" з Зеленським ніхто не веде.
Всі ці поважні особи розмовляють з ним шо б переконатись шо "в хлопця є яйця" і він не здрисне з України при перших пострілах російських танків, а тому підтримка США та їх союзників по НАТО не будє марною.
А вже частота таких зустрічей говорить шо впевнення в цьому питанні для них нема, ось чому до сих пір Україна отримує одиничні поставки оборонної зброї, а не цілі потяги з наступальною бронетехнікою та боекомплектом до неї.
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18.01.2022 11:51 Ответить
если оно сдриснет на Сейшелы к жёнушке, облегчённо вздохнут все, кроме путлера
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18.01.2022 12:04 Ответить
А оце вже дудки-звіт про роботу, відкриття справи, вирок..і дальше по процедурі. Такий має бути алгоритм "здриснення"
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18.01.2022 12:29 Ответить
може сподіваються перевербувати оманського і зробити знього подвійного агента, тіпа кремлядського, але який насправді працюватиме на цру
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18.01.2022 13:29 Ответить
Это была увлекательная игра в угадайку.

Зеля: Как вы и про это знаете?!
Бернс: И про это! А ещё вот про это, и про это , и про то...
Зеля: Не верится даже!
Бернс: А вот ваш лыжный маршрут из Карпат в Оман.
Зеля: А вот и неправда. Где мои лыжи? Где ?
Бернс: Вот ваши лыжи. Мои ребята просили передать... Вы забыли их в туалете самолёта после беседы с патрушевым....
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18.01.2022 12:46 Ответить
Инструктаж чайника (Зеленского) как провести капитуляцию, чтобы никто не заметил.
"Возможные меры по деэскалации напряженности" = капитуляция

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился на прошлой неделе в Киеве с Зеленским, сообщает CNN со ссылкой на источники.

В начале ноября Бернс приезжал на консультации в Москву. Глава ЦРУ встречался с секретарем Совета безопасности России Патрушевым и главой Службы внешней разведки Нарышкиным.

Кроме того, Бернс консультировался по телефону с Путиным.

Будучи послом США в Москве Бёрнс критиковал планы интеграции Украины и Грузии в НАТО, он

выступал главным переговорщиком от Обамы на секретных переговорах с Ираном по заключению ядерной сделки.

По оценке российских экспертов, Бёрнс - один из самых выдающихся послов США в РФ. Как отметил в комментарии РИА Новости директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, из всех глав американской дипмиссии в Москве, с которыми он общался, Бёрнс был одним из самых профессиональных и самых квалифицированных дипломатов.
Бернс владеет русским, арабским и французским языками.








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18.01.2022 12:56 Ответить
Это очень плохо. Британцы (на самом деле, американцы посредством британцев) срочно прислали противотанковое оружие, Бернс прилетел в Украину...
Довольно мрачные признаки ближайшего будущего
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18.01.2022 13:08 Ответить
окружение Зеленого присутствовало на встрече? отстучалось кураторам в Москву?
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18.01.2022 14:39 Ответить
Головне щоб не виправдовував амністію обдроченців і визнання Донецького і Луганського гето
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18.01.2022 15:17 Ответить
Я думаю , уговаривали его уйти в отставку ,по тихому
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18.01.2022 15:24 Ответить
это хорошо.
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18.01.2022 16:05 Ответить
 
 