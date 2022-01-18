Директор ЦРУ Бернс відвідав Україну і зустрівся з Зеленським, - CNN
Директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Київ минулого тижня, де зустрівся з колегами з місцевих спецслужб та українським президентом Володимиром Зеленським
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє CNN.
"Минулої середи директор Бернс відвідав Київ у рамках раніше запланованого візиту, де обговорив із колегами з розвідки побоювання подальшим вторгненням Росії в Україну", - цитує заяву неназваного американського чиновника журналістка CNN Наташа Бертранд у Twitter.
Наголошується, що під час візиту директор ЦРУ обговорив "поточні оцінки ризиків, з якими зіткнулася Україна".
"Він (Бернс. - Ред.) також мав можливість обговорити поточну ситуацію з президентом Зеленським та зусилля щодо деескалації напруженості", - повідомив чиновник.
Журналіст CNN нагадала, що Бернс служив ключовим посередником між США, Росією та Україною протягом кількох місяців. На початку листопада він під час свого візиту до Москви поспілкувався телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб висловити "серйозну" стурбованість США діями РФ.
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какой востребованный наш президент
а с зелёного утырка как с гуся вода - упёрся рогами в Пороха и мычит
Ніяких "шпигунських розмов" з Зеленським ніхто не веде.
Всі ці поважні особи розмовляють з ним шо б переконатись шо "в хлопця є яйця" і він не здрисне з України при перших пострілах російських танків, а тому підтримка США та їх союзників по НАТО не будє марною.
А вже частота таких зустрічей говорить шо впевнення в цьому питанні для них нема, ось чому до сих пір Україна отримує одиничні поставки оборонної зброї, а не цілі потяги з наступальною бронетехнікою та боекомплектом до неї.
Зеля: Как вы и про это знаете?!
Бернс: И про это! А ещё вот про это, и про это , и про то...
Зеля: Не верится даже!
Бернс: А вот ваш лыжный маршрут из Карпат в Оман.
Зеля: А вот и неправда. Где мои лыжи? Где ?
Бернс: Вот ваши лыжи. Мои ребята просили передать... Вы забыли их в туалете самолёта после беседы с патрушевым....
"Возможные меры по деэскалации напряженности" = капитуляция
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился на прошлой неделе в Киеве с Зеленским, сообщает CNN со ссылкой на источники.
В начале ноября Бернс приезжал на консультации в Москву. Глава ЦРУ встречался с секретарем Совета безопасности России Патрушевым и главой Службы внешней разведки Нарышкиным.
Кроме того, Бернс консультировался по телефону с Путиным.
Будучи послом США в Москве Бёрнс критиковал планы интеграции Украины и Грузии в НАТО, он
выступал главным переговорщиком от Обамы на секретных переговорах с Ираном по заключению ядерной сделки.
По оценке российских экспертов, Бёрнс - один из самых выдающихся послов США в РФ. Как отметил в комментарии РИА Новости директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, из всех глав американской дипмиссии в Москве, с которыми он общался, Бёрнс был одним из самых профессиональных и самых квалифицированных дипломатов.
Бернс владеет русским, арабским и французским языками.
Довольно мрачные признаки ближайшего будущего