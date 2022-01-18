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Директор ЦРУ Бернс відвідав Україну і зустрівся з Зеленським, - CNN

Директор ЦРУ Бернс відвідав Україну і зустрівся з Зеленським, - CNN

Директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Київ минулого тижня, де зустрівся з колегами з місцевих спецслужб та українським президентом Володимиром Зеленським

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє CNN.

"Минулої середи директор Бернс відвідав Київ у рамках раніше запланованого візиту, де обговорив із колегами з розвідки побоювання подальшим вторгненням Росії в Україну", - цитує заяву неназваного американського чиновника журналістка CNN Наташа Бертранд у Twitter.

Наголошується, що під час візиту директор ЦРУ обговорив "поточні оцінки ризиків, з якими зіткнулася Україна".

"Він (Бернс. - Ред.) також мав можливість обговорити поточну ситуацію з президентом Зеленським та зусилля щодо деескалації напруженості", - повідомив чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор ЦРУ Бернс про можливість масштабного вторгнення РФ в Україну: Не варто недооцінювати апетит Путіна до ризику

Журналіст CNN нагадала, що Бернс служив ключовим посередником між США, Росією та Україною протягом кількох місяців. На початку листопада він під час свого візиту до Москви поспілкувався телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб висловити "серйозну" стурбованість США діями РФ.

візит (1591) Зеленський Володимир (23964) ЦРУ (142) Бернс Вільям (64)


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Топ коментарі
+36
Оно просто тупое и необучаемое. Там, где нормальным людям достаточно раз сказать и показать ему приходится каждый раз повторять все заново. Наркотики совсем мозг съели.. Если он конечно вообще был..
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18.01.2022 07:50
+35
Глава МИД Германии, Конгрессмены США, глава ЦРУ - все приехали вправить торчку мозги и направить на путь истинный..
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18.01.2022 07:42
+19
Да, видно выволочку Зе сделали хорошую 😀😀
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18.01.2022 07:48
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Глава МИД Германии, Конгрессмены США, глава ЦРУ - все приехали вправить торчку мозги и направить на путь истинный..
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18.01.2022 07:42 Відповісти
едут и едут...
какой востребованный наш президент
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18.01.2022 07:47 Відповісти
Оно просто тупое и необучаемое. Там, где нормальным людям достаточно раз сказать и показать ему приходится каждый раз повторять все заново. Наркотики совсем мозг съели.. Если он конечно вообще был..
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18.01.2022 07:50 Відповісти
Они хотят лично посмотреть на этого дурака, а потом за дверями поржать.
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18.01.2022 16:43 Відповісти
...и заодно посмотреть на тех,кто его выбирал!?
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18.01.2022 17:32 Відповісти
Да, видно выволочку Зе сделали хорошую 😀😀
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18.01.2022 07:48 Відповісти
Вот вам парабеллум, - вы знаете, что делать.
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18.01.2022 08:11 Відповісти
С одним патроном да. Но стрёмно...меня обожают зрители...Рашки а как же Сваты Квартал....
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18.01.2022 09:57 Відповісти
А как же с криками "Зрада , президент уехал отдьіхать на Мальдивьі!". С кем встречался директор ЦРУ , или по телефону говорил ? Неделя физдежа насмарку ... 😀
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18.01.2022 10:11 Відповісти
Так кто тебе сказал, что он встречался с плесенью? Он прилетал на прошлой неделе. там всем рулит его фаворитка - ермак. Директор ЦРУ по рангу не мог встречаться с зеленским. А плесень вчера вполне могла или накануне тихонько вернуться . ему ж обещали подарочек - Порошенко в кандалах. и так обосрались)) А впрочем- мне сугубо насрать где оно отлеживалось в кокаиновом угаре. В Буковеле или на Мальдивах. 24 отпуска за 2,5 года. нормально тебе? ничего не муляе? За наш кстати счет.. И счет этот мы ему предъявим к оплате. в полном объеме.
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18.01.2022 10:22 Відповісти
Поучи директора ЦРУ , а заодно МІ-6 , БНД и Моссад ! 😀
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18.01.2022 10:32 Відповісти
Наташа написала "мав можливість зустрітися", нє?
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18.01.2022 10:31 Відповісти
похоже, преждевременная утрата горячелюбимого от передоза становится все реальнее
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18.01.2022 07:52 Відповісти
Швидше би!!! Час не терпить!!!
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18.01.2022 08:30 Відповісти
Україні потрібне інше керівництво. Ця команда погубить нашу державність.
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18.01.2022 08:23 Відповісти
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18.01.2022 16:47 Відповісти
І чого ото усяким црушникам відволікати найвеличнішого лідера. В нього зараз головне це Порох, а війська на границі то такє.
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18.01.2022 09:47 Відповісти
...і звільнення Шевченка з посади тренера якоїсь там макаронної команди. Оце рівень, а решта...
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18.01.2022 12:24 Відповісти
даже Лукашенко уже передал Киеву, что путлер в феврале хочет напасть, а белоруссы воевать не хотят "категорически" и "просят принять все возможные меры"
а с зелёного утырка как с гуся вода - упёрся рогами в Пороха и мычит
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18.01.2022 09:58 Відповісти
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18.01.2022 10:06 Відповісти
Привёз блазню чёрную папочку и сказал сидеть на жопе ровно )))))
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18.01.2022 10:07 Відповісти
Раньше такого не бьіло ! Кто-то скажет , что Украина ведет неправильную внешнюю политику ?
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18.01.2022 10:13 Відповісти
Александр Ивашин 054948b9, раньше тупой наркоман не был преЗедентом!
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18.01.2022 10:47 Відповісти
Шкода часу і зусиль людей-іноземців, які піклуються про безпеку України ліпше недолугого напівшостого непорозуміння. Навряд до нього щось дійде, бо всі його зусилля, всі дії та думки зосереджені на знищенні авторитету Порошенка.
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18.01.2022 10:14 Відповісти
зебилы и вата выбрали зелупу в надежде поскорее упасть на колени и посмотреть в «глаза» *****! все остальные доводы - бред умственно-отсталых!
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18.01.2022 11:07 Відповісти
Боюсь що всі ці розмови в той же день попали на стіл путлера бо СБУ та ОП наскрізь просякнуті ворожою агентурою.
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18.01.2022 11:35 Відповісти
Та годі вам....
Ніяких "шпигунських розмов" з Зеленським ніхто не веде.
Всі ці поважні особи розмовляють з ним шо б переконатись шо "в хлопця є яйця" і він не здрисне з України при перших пострілах російських танків, а тому підтримка США та їх союзників по НАТО не будє марною.
А вже частота таких зустрічей говорить шо впевнення в цьому питанні для них нема, ось чому до сих пір Україна отримує одиничні поставки оборонної зброї, а не цілі потяги з наступальною бронетехнікою та боекомплектом до неї.
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18.01.2022 11:51 Відповісти
если оно сдриснет на Сейшелы к жёнушке, облегчённо вздохнут все, кроме путлера
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18.01.2022 12:04 Відповісти
А оце вже дудки-звіт про роботу, відкриття справи, вирок..і дальше по процедурі. Такий має бути алгоритм "здриснення"
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18.01.2022 12:29 Відповісти
може сподіваються перевербувати оманського і зробити знього подвійного агента, тіпа кремлядського, але який насправді працюватиме на цру
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18.01.2022 13:29 Відповісти
Это была увлекательная игра в угадайку.

Зеля: Как вы и про это знаете?!
Бернс: И про это! А ещё вот про это, и про это , и про то...
Зеля: Не верится даже!
Бернс: А вот ваш лыжный маршрут из Карпат в Оман.
Зеля: А вот и неправда. Где мои лыжи? Где ?
Бернс: Вот ваши лыжи. Мои ребята просили передать... Вы забыли их в туалете самолёта после беседы с патрушевым....
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18.01.2022 12:46 Відповісти
Инструктаж чайника (Зеленского) как провести капитуляцию, чтобы никто не заметил.
"Возможные меры по деэскалации напряженности" = капитуляция

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился на прошлой неделе в Киеве с Зеленским, сообщает CNN со ссылкой на источники.

В начале ноября Бернс приезжал на консультации в Москву. Глава ЦРУ встречался с секретарем Совета безопасности России Патрушевым и главой Службы внешней разведки Нарышкиным.

Кроме того, Бернс консультировался по телефону с Путиным.

Будучи послом США в Москве Бёрнс критиковал планы интеграции Украины и Грузии в НАТО, он

выступал главным переговорщиком от Обамы на секретных переговорах с Ираном по заключению ядерной сделки.

По оценке российских экспертов, Бёрнс - один из самых выдающихся послов США в РФ. Как отметил в комментарии РИА Новости директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, из всех глав американской дипмиссии в Москве, с которыми он общался, Бёрнс был одним из самых профессиональных и самых квалифицированных дипломатов.
Бернс владеет русским, арабским и французским языками.








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18.01.2022 12:56 Відповісти
Это очень плохо. Британцы (на самом деле, американцы посредством британцев) срочно прислали противотанковое оружие, Бернс прилетел в Украину...
Довольно мрачные признаки ближайшего будущего
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18.01.2022 13:08 Відповісти
окружение Зеленого присутствовало на встрече? отстучалось кураторам в Москву?
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18.01.2022 14:39 Відповісти
Головне щоб не виправдовував амністію обдроченців і визнання Донецького і Луганського гето
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18.01.2022 15:17 Відповісти
Я думаю , уговаривали его уйти в отставку ,по тихому
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18.01.2022 15:24 Відповісти
это хорошо.
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18.01.2022 16:05 Відповісти
 
 