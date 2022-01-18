Посольство Украины вынуждено вести "военную дипломатию" в Германии, - Мельник
Украинское посольство вынуждено вести в Берлине "военную дипломатию", что не всем нравится в политическом истеблишменте.
Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.
"Уже почти восемь лет подряд Россия ведет войну против Украины. Это ставит также и перед отечественной внешнеполитической службой беспрецедентные вызовы. По сути, мы вынуждены вести новую военную дипломатию, в первую очередь в Германии, играющую ключевую роль для прекращения российской агрессии", - пояснил дипломат.
Мельник отметил критическую важность иметь симпатии среди немецкой общественности и таким образом усилить общественное давление на правительство ФРГ по тем вопросам, где официальный Берлин до сих пор занимает сдержанную позицию.
Речь идет о таких вопросах как признание перспективы вступления Украины в ЕС, продвижение членства в НАТО, предоставление оборонного вооружения, активизацию посреднических усилий ФРГ в Нормандской четверке, остановку "Северного потока - 2", историческую ответственность Берлина перед украинским народом за преступления нацизма, признание Голодомора.
"Конечно, что вся эта наша медийная активность в Берлине часто мозолит глаз правящим элитам, ведь нередко наступаешь при этом на болезненные мозоли", - добавил посол.
Мельник объяснил, что когда острые вопросы раздаются в прессе, официальные факторы вынуждены объяснять, почему Украине так упорно отказывают в некоторых ее просьбах, например в предоставлении оборонного вооружения.
"Мне лично не раз и не два в Берлине не просто деликатно намекали, но и часто открытым текстом очень настойчиво "советовали" нашу медийную составляющую дипломатии немного притормозить и свернуть... Иногда напрямую жалуются в Киев, и это тоже бывает", - подытожил дипломат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
О, наши тоже используют слабое немецкое место)
Германия не воспринимает Украину как великую культурную европейскую нацию и влиятельный субъект политики, заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник, пишет «Укринформ».
Дипломат уверен, что из-за отказа считаться интересы Киева часто игнорируются Берлином. Посол похвалил работу дипломатов в ФРГ, которые «смогли мощно заявить» о себе. Именно из-за этого, добавил Мельник, немецкая элита и «журналистский бомонд» знают о существовании Украины.
Мельник считает, что Германия в любой момент может перестать считаться с Украиной. «Думаю, что в этом - наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации», - добавил он. Посол считает, что Украина не получила «политического признания». По мнению Мельника, Киев сейчас вынужден нести «военную дипломатию».
Вони покидьки Винні!!!
Берлин занимает не "сдержанную", а пророссийскую позицию