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Новости Война
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Посольство Украины вынуждено вести "военную дипломатию" в Германии, - Мельник

Посольство Украины вынуждено вести

Украинское посольство вынуждено вести в Берлине "военную дипломатию", что не всем нравится в политическом истеблишменте.

Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Уже почти восемь лет подряд Россия ведет войну против Украины. Это ставит также и перед отечественной внешнеполитической службой беспрецедентные вызовы. По сути, мы вынуждены вести новую военную дипломатию, в первую очередь в Германии, играющую ключевую роль для прекращения российской агрессии", - пояснил дипломат.

Мельник отметил критическую важность иметь симпатии среди немецкой общественности и таким образом усилить общественное давление на правительство ФРГ по тем вопросам, где официальный Берлин до сих пор занимает сдержанную позицию.

Речь идет о таких вопросах как признание перспективы вступления Украины в ЕС, продвижение членства в НАТО, предоставление оборонного вооружения, активизацию посреднических усилий ФРГ в Нормандской четверке, остановку "Северного потока - 2", историческую ответственность Берлина перед украинским народом за преступления нацизма, признание Голодомора.

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"Конечно, что вся эта наша медийная активность в Берлине часто мозолит глаз правящим элитам, ведь нередко наступаешь при этом на болезненные мозоли", - добавил посол.

Мельник объяснил, что когда острые вопросы раздаются в прессе, официальные факторы вынуждены объяснять, почему Украине так упорно отказывают в некоторых ее просьбах, например в предоставлении оборонного вооружения.

"Мне лично не раз и не два в Берлине не просто деликатно намекали, но и часто открытым текстом очень настойчиво "советовали" нашу медийную составляющую дипломатии немного притормозить и свернуть... Иногда напрямую жалуются в Киев, и это тоже бывает", - подытожил дипломат.

Автор: 

Германия (6982) посольство Украины (333) Мельник Андрей (229)


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Топ комментарии
+10
А Велика Британія виходить з наркоманами справу мати хоче. Яке ж ти кончене чмо.
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18.01.2022 10:06
+8
Германия проявляет все признаки союзника оккупантов! И не нужно стесняться об этом говорить, чтобы в ЕС знали свои проблемы. Нидерланды тоже проводят подобную политику.
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18.01.2022 10:13
+6
Мельник штурхає вічно стурбовану німоту , а їй це не подобається. Бюргерська зажрана сволота не любить дискомфорту.
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18.01.2022 09:59
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Стаття ні про що. Хіба що дипломатичний натяк на те, що важко працювати між двома фашистськими бандами.
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18.01.2022 09:40 Ответить
+1500
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18.01.2022 09:57 Ответить
Мельник штурхає вічно стурбовану німоту , а їй це не подобається. Бюргерська зажрана сволота не любить дискомфорту.
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18.01.2022 09:59 Ответить
"Бюргерська зажрана сволота" не хоче щось мати з наркоманами. Німці засміють.
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18.01.2022 10:03 Ответить
А Велика Британія виходить з наркоманами справу мати хоче. Яке ж ти кончене чмо.
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18.01.2022 10:06 Ответить
В Німеччині , взагалі-то, наркоманів хватає , там частково легалайз , ну Тобі незрозуміти , ти упоротий порохобот...
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18.01.2022 10:26 Ответить
Йди вколися
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18.01.2022 11:08 Ответить
"Йдеться такі питання як визнання перспективи вступу України в ЄС, просування членства в НАТО, надання оборонного озброєння, активізацію посередницьких зусиль ФРН у Нормандській четвірці, зупинку "Північного потоку - 2", історичну відповідальність Берліна перед українським народом за злочини нацизму, визнання Голодомору"
О, наши тоже используют слабое немецкое место)
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18.01.2022 10:05 Ответить
Мельнику би стати міністром, замість, отого озабоченого кулеби. Постійно Мельнік тут продажну немчуру штурхає.
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18.01.2022 10:05 Ответить
Почекаємо яку посаду в газпромі займе Меркель.
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18.01.2022 10:12 Ответить
Германия проявляет все признаки союзника оккупантов! И не нужно стесняться об этом говорить, чтобы в ЕС знали свои проблемы. Нидерланды тоже проводят подобную политику.
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18.01.2022 10:13 Ответить
Требует признать ответственность Берлина за преступления нацизма перед украинским народом. А он не охамел там в гостях?
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18.01.2022 10:22 Ответить
Нет.
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18.01.2022 10:23 Ответить
Но это же факт! Почему еврейский геноцид признают, а украинский нет???
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18.01.2022 10:48 Ответить
А ,вінбув? Чи,то оповідки?
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18.01.2022 11:06 Ответить
Пошьол в жопу
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18.01.2022 11:01 Ответить
Девушка, говодящая да, не девушка. Дипломат говорящий нет, не дипломат. Воеватель Германии 😁. И да, нам все должны.
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18.01.2022 10:25 Ответить
ето капитуляция не ядерного не обычного оружия нет и не будет
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18.01.2022 10:46 Ответить
Всегда и во все времена Германия симпатизировала России. Но и всегда они делили Украину, когда пожирали соседей, начинали жрать друг друга. Они ждут что 10 млн беженцев станут поводом обвинить Украину и тоже напасть на нее. Вот и весь секрет о договорняке между рашистами и фашистами.
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18.01.2022 10:46 Ответить
Важко Мельнику з німчурой, але наш нарід не кращій. Більшість тупа, слухає російську попсу, совкодрочери, примітивні глядачі сватів та кварталу, тощо. От і будуй з такими Державу.
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18.01.2022 10:50 Ответить
Стадо пертворити на людей
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18.01.2022 11:04 Ответить
нарисовался "военным дипломатом".... с таким же успехом можно назваться "марсианским дипломатом" ... толку все равно никакого..
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18.01.2022 10:56 Ответить
Посол Украины Мельник: Германия в любой момент может перестать считаться с Украиной

Германия не воспринимает Украину как великую культурную европейскую нацию и влиятельный субъект политики, заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник, пишет «Укринформ».

Дипломат уверен, что из-за отказа считаться интересы Киева часто игнорируются Берлином. Посол похвалил работу дипломатов в ФРГ, которые «смогли мощно заявить» о себе. Именно из-за этого, добавил Мельник, немецкая элита и «журналистский бомонд» знают о существовании Украины.

Мельник считает, что Германия в любой момент может перестать считаться с Украиной. «Думаю, что в этом - наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации», - добавил он. Посол считает, что Украина не получила «политического признания». По мнению Мельника, Киев сейчас вынужден нести «военную дипломатию».
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18.01.2022 10:57 Ответить
Давити парзитів. Дошкуляти. Вони разом з червоножопими ,Нас знищували.
Вони покидьки Винні!!!
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18.01.2022 11:00 Ответить
"Мельник отметил критическую важность иметь симпатии среди немецкой общественности и таким образом усилить общественное давление на правительство ФРГ по тем вопросам, где официальный Берлин до сих пор занимает сдержанную позицию."

Берлин занимает не "сдержанную", а пророссийскую позицию
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18.01.2022 12:44 Ответить
судя по тому как работает этот посол ясно что его поставили сюда что бы он своими возмущениями и наездами заставил МИД Германии рекомендовать не давать Украине оружие
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18.01.2022 13:13 Ответить
 
 