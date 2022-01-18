Посольство Украины вынуждено вести "военную дипломатию" в Германии, - Мельник

Украинское посольство вынуждено вести в Берлине "военную дипломатию", что не всем нравится в политическом истеблишменте.

Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Уже почти восемь лет подряд Россия ведет войну против Украины. Это ставит также и перед отечественной внешнеполитической службой беспрецедентные вызовы. По сути, мы вынуждены вести новую военную дипломатию, в первую очередь в Германии, играющую ключевую роль для прекращения российской агрессии", - пояснил дипломат.

Мельник отметил критическую важность иметь симпатии среди немецкой общественности и таким образом усилить общественное давление на правительство ФРГ по тем вопросам, где официальный Берлин до сих пор занимает сдержанную позицию.

Речь идет о таких вопросах как признание перспективы вступления Украины в ЕС, продвижение членства в НАТО, предоставление оборонного вооружения, активизацию посреднических усилий ФРГ в Нормандской четверке, остановку "Северного потока - 2", историческую ответственность Берлина перед украинским народом за преступления нацизма, признание Голодомора.

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"Конечно, что вся эта наша медийная активность в Берлине часто мозолит глаз правящим элитам, ведь нередко наступаешь при этом на болезненные мозоли", - добавил посол.

Мельник объяснил, что когда острые вопросы раздаются в прессе, официальные факторы вынуждены объяснять, почему Украине так упорно отказывают в некоторых ее просьбах, например в предоставлении оборонного вооружения.

"Мне лично не раз и не два в Берлине не просто деликатно намекали, но и часто открытым текстом очень настойчиво "советовали" нашу медийную составляющую дипломатии немного притормозить и свернуть... Иногда напрямую жалуются в Киев, и это тоже бывает", - подытожил дипломат.