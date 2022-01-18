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Новини Війна
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Посольство України змушене вести "воєнну дипломатію" в Німеччині, - Мельник

Посольство України змушене вести

Українське посольство змушене вести в Берліні "воєнну дипломатію", що не всім подобається у політичному істеблішменті.

Про це заявив посол України у ФРН Андрій Мельник в "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"Уже майже вісім років поспіль Росія веде війну проти України. Це ставить також і перед вітчизняною зовнішньополітичною службою безпрецедентні виклики. По суті, ми змушені вести нову воєнну дипломатію, насамперед у Німеччині, яка відіграє ключову роль для припинення російської агресії", - пояснив дипломат.

Мельник наголосив на критичній важливості мати симпатії серед німецької громадськості та таким чином посилити суспільний тиск на уряд ФРН із тих питань, де офіційний Берлін досі займає стриману позицію.

Йдеться такі питання як визнання перспективи вступу України в ЄС, просування членства в НАТО, надання оборонного озброєння, активізацію посередницьких зусиль ФРН у Нормандській четвірці, зупинку "Північного потоку - 2", історичну відповідальність Берліна перед українським народом за злочини нацизму, визнання Голодомору.

"Звичайно, що вся ця наша медійна активність у Берліні часто муляє око правлячим елітам, адже нерідко наступаєш при цьому на болючі мозолі", - додав посол.

Мельник пояснив, що коли гострі питання лунають в пресі, офіційні чинники змушені пояснювати, чому Україні так вперто відмовляють у деяких її проханнях, наприклад, у наданні оборонного озброєння.

"Мені особисто не раз і не два у Берліні не просто делікатно натякали, а й часто відкритим текстом дуже наполегливо "радили" нашу медійну складову дипломатії трошки пригальмувати та згорнути... Іноді напряму жаліються у Київ, і це теж буває", - підсумував дипломат.

Також читайте: "Люди в Україні вкрай розчаровані. Настав момент істини": посол Мельник закликає Німеччину переглянути збройне ембарго

Автор: 

Німеччина (7381) посольство України (284) Мельник Андрій (234)


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Топ коментарі
+10
А Велика Британія виходить з наркоманами справу мати хоче. Яке ж ти кончене чмо.
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18.01.2022 10:06
+8
Германия проявляет все признаки союзника оккупантов! И не нужно стесняться об этом говорить, чтобы в ЕС знали свои проблемы. Нидерланды тоже проводят подобную политику.
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18.01.2022 10:13
+6
Мельник штурхає вічно стурбовану німоту , а їй це не подобається. Бюргерська зажрана сволота не любить дискомфорту.
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18.01.2022 09:59
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Стаття ні про що. Хіба що дипломатичний натяк на те, що важко працювати між двома фашистськими бандами.
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18.01.2022 09:40 Відповісти
+1500
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18.01.2022 09:57 Відповісти
Мельник штурхає вічно стурбовану німоту , а їй це не подобається. Бюргерська зажрана сволота не любить дискомфорту.
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18.01.2022 09:59 Відповісти
"Бюргерська зажрана сволота" не хоче щось мати з наркоманами. Німці засміють.
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18.01.2022 10:03 Відповісти
А Велика Британія виходить з наркоманами справу мати хоче. Яке ж ти кончене чмо.
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18.01.2022 10:06 Відповісти
В Німеччині , взагалі-то, наркоманів хватає , там частково легалайз , ну Тобі незрозуміти , ти упоротий порохобот...
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18.01.2022 10:26 Відповісти
Йди вколися
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18.01.2022 11:08 Відповісти
"Йдеться такі питання як визнання перспективи вступу України в ЄС, просування членства в НАТО, надання оборонного озброєння, активізацію посередницьких зусиль ФРН у Нормандській четвірці, зупинку "Північного потоку - 2", історичну відповідальність Берліна перед українським народом за злочини нацизму, визнання Голодомору"
О, наши тоже используют слабое немецкое место)
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18.01.2022 10:05 Відповісти
Мельнику би стати міністром, замість, отого озабоченого кулеби. Постійно Мельнік тут продажну немчуру штурхає.
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18.01.2022 10:05 Відповісти
Почекаємо яку посаду в газпромі займе Меркель.
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18.01.2022 10:12 Відповісти
Германия проявляет все признаки союзника оккупантов! И не нужно стесняться об этом говорить, чтобы в ЕС знали свои проблемы. Нидерланды тоже проводят подобную политику.
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18.01.2022 10:13 Відповісти
Требует признать ответственность Берлина за преступления нацизма перед украинским народом. А он не охамел там в гостях?
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18.01.2022 10:22 Відповісти
Нет.
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18.01.2022 10:23 Відповісти
Но это же факт! Почему еврейский геноцид признают, а украинский нет???
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18.01.2022 10:48 Відповісти
А ,вінбув? Чи,то оповідки?
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18.01.2022 11:06 Відповісти
Пошьол в жопу
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18.01.2022 11:01 Відповісти
Девушка, говодящая да, не девушка. Дипломат говорящий нет, не дипломат. Воеватель Германии 😁. И да, нам все должны.
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18.01.2022 10:25 Відповісти
ето капитуляция не ядерного не обычного оружия нет и не будет
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18.01.2022 10:46 Відповісти
Всегда и во все времена Германия симпатизировала России. Но и всегда они делили Украину, когда пожирали соседей, начинали жрать друг друга. Они ждут что 10 млн беженцев станут поводом обвинить Украину и тоже напасть на нее. Вот и весь секрет о договорняке между рашистами и фашистами.
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18.01.2022 10:46 Відповісти
Важко Мельнику з німчурой, але наш нарід не кращій. Більшість тупа, слухає російську попсу, совкодрочери, примітивні глядачі сватів та кварталу, тощо. От і будуй з такими Державу.
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18.01.2022 10:50 Відповісти
Стадо пертворити на людей
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18.01.2022 11:04 Відповісти
нарисовался "военным дипломатом".... с таким же успехом можно назваться "марсианским дипломатом" ... толку все равно никакого..
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18.01.2022 10:56 Відповісти
Посол Украины Мельник: Германия в любой момент может перестать считаться с Украиной

Германия не воспринимает Украину как великую культурную европейскую нацию и влиятельный субъект политики, заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник, пишет «Укринформ».

Дипломат уверен, что из-за отказа считаться интересы Киева часто игнорируются Берлином. Посол похвалил работу дипломатов в ФРГ, которые «смогли мощно заявить» о себе. Именно из-за этого, добавил Мельник, немецкая элита и «журналистский бомонд» знают о существовании Украины.

Мельник считает, что Германия в любой момент может перестать считаться с Украиной. «Думаю, что в этом - наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации», - добавил он. Посол считает, что Украина не получила «политического признания». По мнению Мельника, Киев сейчас вынужден нести «военную дипломатию».
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18.01.2022 10:57 Відповісти
Давити парзитів. Дошкуляти. Вони разом з червоножопими ,Нас знищували.
Вони покидьки Винні!!!
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18.01.2022 11:00 Відповісти
"Мельник отметил критическую важность иметь симпатии среди немецкой общественности и таким образом усилить общественное давление на правительство ФРГ по тем вопросам, где официальный Берлин до сих пор занимает сдержанную позицию."

Берлин занимает не "сдержанную", а пророссийскую позицию
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18.01.2022 12:44 Відповісти
судя по тому как работает этот посол ясно что его поставили сюда что бы он своими возмущениями и наездами заставил МИД Германии рекомендовать не давать Украине оружие
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18.01.2022 13:13 Відповісти
 
 