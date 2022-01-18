Посольство України змушене вести "воєнну дипломатію" в Німеччині, - Мельник

Українське посольство змушене вести в Берліні "воєнну дипломатію", що не всім подобається у політичному істеблішменті.

Про це заявив посол України у ФРН Андрій Мельник в "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"Уже майже вісім років поспіль Росія веде війну проти України. Це ставить також і перед вітчизняною зовнішньополітичною службою безпрецедентні виклики. По суті, ми змушені вести нову воєнну дипломатію, насамперед у Німеччині, яка відіграє ключову роль для припинення російської агресії", - пояснив дипломат.

Мельник наголосив на критичній важливості мати симпатії серед німецької громадськості та таким чином посилити суспільний тиск на уряд ФРН із тих питань, де офіційний Берлін досі займає стриману позицію.

Йдеться такі питання як визнання перспективи вступу України в ЄС, просування членства в НАТО, надання оборонного озброєння, активізацію посередницьких зусиль ФРН у Нормандській четвірці, зупинку "Північного потоку - 2", історичну відповідальність Берліна перед українським народом за злочини нацизму, визнання Голодомору.

"Звичайно, що вся ця наша медійна активність у Берліні часто муляє око правлячим елітам, адже нерідко наступаєш при цьому на болючі мозолі", - додав посол.

Мельник пояснив, що коли гострі питання лунають в пресі, офіційні чинники змушені пояснювати, чому Україні так вперто відмовляють у деяких її проханнях, наприклад, у наданні оборонного озброєння.

"Мені особисто не раз і не два у Берліні не просто делікатно натякали, а й часто відкритим текстом дуже наполегливо "радили" нашу медійну складову дипломатії трошки пригальмувати та згорнути... Іноді напряму жаліються у Київ, і це теж буває", - підсумував дипломат.

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