С начала протестов в Алматы задержали 2748 человек, - комендатура города
В казахстанском городе Алматы с начала протестов задержали 2748 человек.
Об этом сообщила комендатура города, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zakon.kz.
Как уточняется, всего изъято 131 единицу огнестрельного оружия и 4179 боеприпасов. За сутки были изъяты четыре единицы оружия.
Как сообщает NUR.KZ со ссылкой на старшего помощника Генерального прокурора РК Азамата Саргазина, всего судами рассмотрено 8354 административных дела, связанных с этими событиями.
Среди них сейчас 1002 человека находятся под арестом. На данный момент по ходатайствам прокуроров из-под ареста уже уволены 676 граждан.
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Senator S #201477
показать весь комментарий18.01.2022 11:06 Ответить Мне нравится 0
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