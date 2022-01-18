С начала протестов в Алматы задержали 2748 человек, - комендатура города

В казахстанском городе Алматы с начала протестов задержали 2748 человек.

Об этом сообщила комендатура города, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zakon.kz.

Как уточняется, всего изъято 131 единицу огнестрельного оружия и 4179 боеприпасов. За сутки были изъяты четыре единицы оружия.

Как сообщает NUR.KZ со ссылкой на старшего помощника Генерального прокурора РК Азамата Саргазина, всего судами рассмотрено 8354 административных дела, связанных с этими событиями.

Среди них сейчас 1002 человека находятся под арестом. На данный момент по ходатайствам прокуроров из-под ареста уже уволены 676 граждан.

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