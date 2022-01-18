З початку протестів в Алмати затримали 2 748 людей, - комендатура міста
У казахстанському місті Алмати з початку протестів затримали 2 748 людей.
Про це повідомила комендатура міста, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zakon.kz.
Як уточнюється, всього вилучено 131 одиницю вогнепальної зброї та 4 179 боєприпасів. За добу було вилучено чотири одиниці зброї.
Як повідомляє NUR.KZ з посиланням на старшого помічника Генерального прокурора РК Азамата Саргазіна, всього судами розглянуто 8 354 адміністративні справи, пов'язані з цими подіями.
Серед них зараз 1 002 особи перебувають під арештом. На даний момент за клопотаннями прокурорів з-під арешту вже звільнено 676 громадян.
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Senator S #201477
показати весь коментар18.01.2022 11:06 Відповісти Мені подобається 0
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