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З початку протестів в Алмати затримали 2 748 людей, - комендатура міста

З початку протестів в Алмати затримали 2 748 людей, - комендатура міста

У казахстанському місті Алмати з початку протестів затримали 2 748 людей.

Про це повідомила комендатура міста, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zakon.kz.

Як уточнюється, всього вилучено 131 одиницю вогнепальної зброї та 4 179 боєприпасів. За добу було вилучено чотири одиниці зброї.

Як повідомляє NUR.KZ з посиланням на старшого помічника Генерального прокурора РК Азамата Саргазіна, всього судами розглянуто 8 354 адміністративні справи, пов'язані з цими подіями.

Серед них зараз 1 002 особи перебувають під арештом. На даний момент за клопотаннями прокурорів з-під арешту вже звільнено 676 громадян.

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затримання (4343) Казахстан (873) протест (2398) Алмати (24)


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20 000 хорошо вооруженных боевиков Токаева штурмовали города в Казахстане...,кое что вылезло в этом дурдоме,кажуть что перед протестами Токаев выпустил из тюрем зэков которые и устроили погромы магазинов и прочих всяких учреждений...
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18.01.2022 11:06 Відповісти
 
 