В 46 школах Киева ищут взрывчатку, - ГСЧС

В столице на колл-центр Службы безопасности Украины поступило сообщение о заминировании 46 школ, правоохранители проводят проверку информации.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила руководитель пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве Светлана Водолага, передает Цензор.НЕТ.

"На колл-центр СБУ поступила информация о заминировании 46 школ. Какие именно школы – я не знаю, потому что правоохранители отрабатывают собственными силами", – сказала Водолага.

Со своей стороны в полиции Киева проинформировали, что было еще одно сообщение о заминировании 16 школ – в понедельник в 8:10, по электронному адресу колл-центра СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бердянске из-за "минирования" школы перевели на "дистанционку"

"Там было всего 16 школ в разных районах Киева. При обследовании учебных заведений и прилегающих к ним территорий взрывоопасных устройств обнаружено не было. На время проведения мероприятий было эвакуировано около 300 человек. Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 259, это заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", – отметили в пресс-службе столичных полицейских.