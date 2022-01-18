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В 46 школах Киева ищут взрывчатку, - ГСЧС

В 46 школах Киева ищут взрывчатку, - ГСЧС

В столице на колл-центр Службы безопасности Украины поступило сообщение о заминировании 46 школ, правоохранители проводят проверку информации.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила руководитель пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве Светлана Водолага, передает Цензор.НЕТ.

"На колл-центр СБУ поступила информация о заминировании 46 школ. Какие именно школы – я не знаю, потому что правоохранители отрабатывают собственными силами", – сказала Водолага.

Со своей стороны в полиции Киева проинформировали, что было еще одно сообщение о заминировании 16 школ – в понедельник в 8:10, по электронному адресу колл-центра СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бердянске из-за "минирования" школы перевели на "дистанционку"

"Там было всего 16 школ в разных районах Киева. При обследовании учебных заведений и прилегающих к ним территорий взрывоопасных устройств обнаружено не было. На время проведения мероприятий было эвакуировано около 300 человек. Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 259, это заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", – отметили в пресс-службе столичных полицейских.

Автор: 

Киев (25577) минирование (1446) школа (3016) эвакуация (2081)


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Топ комментарии
+2
Теж на дистанційку хочуть. Я в КПІ викладаю і теж хочу на дистанційку. Але я цього не говорив🤐
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18.01.2022 10:49
+1
Уже на електронную почту сообщения шлют. И кто же знает електронную почту СБУ кроме самих СБУ? А вы рассказываете что нужно паспортизировать мобильные телефоны потому что звонят террористы. Террористы найдут как вам отправить сообщение, а вот миллионы людей вы лишите каонституционной свободы.
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18.01.2022 10:50
+1
Зайдіть на офіційний сайт СБУ і там є електронна пошта для повідомлень.
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18.01.2022 10:52
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Теж на дистанційку хочуть. Я в КПІ викладаю і теж хочу на дистанційку. Але я цього не говорив🤐
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18.01.2022 10:49 Ответить
Уже на електронную почту сообщения шлют. И кто же знает електронную почту СБУ кроме самих СБУ? А вы рассказываете что нужно паспортизировать мобильные телефоны потому что звонят террористы. Террористы найдут как вам отправить сообщение, а вот миллионы людей вы лишите каонституционной свободы.
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18.01.2022 10:50 Ответить
Зайдіть на офіційний сайт СБУ і там є електронна пошта для повідомлень.
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18.01.2022 10:52 Ответить
Ага. Вот иди и заходи. И IP адрес у них мой не высветится? Особенно когда они ищут на кого повесить *заминирование*
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18.01.2022 10:55 Ответить
Підключись до сусіда! Або зайди з публічного Wi-FI, або з телефону за містом, чи в полі.
Не говорячи про те, що існують спеціальні сервіси для відправки анонімної пошти, відслідкувати відправника з яких дуже складно.
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18.01.2022 12:06 Ответить
Чат бот: сообщить о минировании, взломать сайт сбу, хакнуть дію
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18.01.2022 10:57 Ответить
Серйозні організації надають або електронну пошту для контактів, або форму для повідомлень
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18.01.2022 11:21 Ответить
Кто то упорно сеит панику в стране, если это не кацап то те, кто борится за власть в стране, или против власти!
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18.01.2022 11:39 Ответить
Зберіть РНБО так далі не може тривати ,ворог побачив безпорядність влади і безтолковість силовиків ,міняйте тактику не піддавайтесь на дешеві провокацію ,вводьте контр заходи .
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18.01.2022 11:45 Ответить
Замість того, щоб займатися прямими обов'язками, ДСНС їздить невідомо де, та коли... Гірко час втрачати(
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18.01.2022 13:18 Ответить
 
 