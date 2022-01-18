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У 46 школах Києва шукають вибухівку, - ДСНС

У 46 школах Києва шукають вибухівку, - ДСНС

У столиці на кол-центр Служби безпеки України надійшло повідомлення про замінування 46 шкіл, правоохоронці проводять перевірку інформації.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила керівник пресслужби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві Світлана Водолага, інформує Цензор.НЕТ.

"На кол-центр СБУ надійшла інформація про замінування 46 шкіл. Які це саме школи – я не знаю, бо правоохоронці відпрацьовують власними силами", - сказала Водолага.

Зі свого боку в поліції Києва поінформували, що було ще одне повідомлення про замінування 16 шкіл – у понеділок о 8:10, на електронну адресу кол-центру СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через регулярні повідомлення про мінування у Черкасах і Миколаєві вирішили відправити школи на "дистанційку"

"Там було загалом 16 шкіл у різних районах Києва. Під час обстеження навчальних закладів і прилеглих до них територій вибухонебезпечних пристроїв виявлено не було. На час проведення заходів було евакуйовано близько 300 осіб. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 259, це – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян", - зазначили у пресслужбі столичних поліцейських.

Також читайте: У Бердянську через "мінування" школи перевели на "дистанційку"

Київ (19530) мінування (1218) школа (2214) евакуація (2321)


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Топ коментарі
+2
Теж на дистанційку хочуть. Я в КПІ викладаю і теж хочу на дистанційку. Але я цього не говорив🤐
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18.01.2022 10:49
+1
Уже на електронную почту сообщения шлют. И кто же знает електронную почту СБУ кроме самих СБУ? А вы рассказываете что нужно паспортизировать мобильные телефоны потому что звонят террористы. Террористы найдут как вам отправить сообщение, а вот миллионы людей вы лишите каонституционной свободы.
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18.01.2022 10:50
+1
Зайдіть на офіційний сайт СБУ і там є електронна пошта для повідомлень.
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18.01.2022 10:52
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Теж на дистанційку хочуть. Я в КПІ викладаю і теж хочу на дистанційку. Але я цього не говорив🤐
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18.01.2022 10:49 Відповісти
Уже на електронную почту сообщения шлют. И кто же знает електронную почту СБУ кроме самих СБУ? А вы рассказываете что нужно паспортизировать мобильные телефоны потому что звонят террористы. Террористы найдут как вам отправить сообщение, а вот миллионы людей вы лишите каонституционной свободы.
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18.01.2022 10:50 Відповісти
Зайдіть на офіційний сайт СБУ і там є електронна пошта для повідомлень.
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18.01.2022 10:52 Відповісти
Ага. Вот иди и заходи. И IP адрес у них мой не высветится? Особенно когда они ищут на кого повесить *заминирование*
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18.01.2022 10:55 Відповісти
Підключись до сусіда! Або зайди з публічного Wi-FI, або з телефону за містом, чи в полі.
Не говорячи про те, що існують спеціальні сервіси для відправки анонімної пошти, відслідкувати відправника з яких дуже складно.
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18.01.2022 12:06 Відповісти
Чат бот: сообщить о минировании, взломать сайт сбу, хакнуть дію
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18.01.2022 10:57 Відповісти
Серйозні організації надають або електронну пошту для контактів, або форму для повідомлень
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18.01.2022 11:21 Відповісти
Кто то упорно сеит панику в стране, если это не кацап то те, кто борится за власть в стране, или против власти!
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18.01.2022 11:39 Відповісти
Зберіть РНБО так далі не може тривати ,ворог побачив безпорядність влади і безтолковість силовиків ,міняйте тактику не піддавайтесь на дешеві провокацію ,вводьте контр заходи .
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18.01.2022 11:45 Відповісти
Замість того, щоб займатися прямими обов'язками, ДСНС їздить невідомо де, та коли... Гірко час втрачати(
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18.01.2022 13:18 Відповісти
 
 