У 46 школах Києва шукають вибухівку, - ДСНС

У столиці на кол-центр Служби безпеки України надійшло повідомлення про замінування 46 шкіл, правоохоронці проводять перевірку інформації.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила керівник пресслужби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві Світлана Водолага, інформує Цензор.НЕТ.

"На кол-центр СБУ надійшла інформація про замінування 46 шкіл. Які це саме школи – я не знаю, бо правоохоронці відпрацьовують власними силами", - сказала Водолага.

Зі свого боку в поліції Києва поінформували, що було ще одне повідомлення про замінування 16 шкіл – у понеділок о 8:10, на електронну адресу кол-центру СБУ.

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"Там було загалом 16 шкіл у різних районах Києва. Під час обстеження навчальних закладів і прилеглих до них територій вибухонебезпечних пристроїв виявлено не було. На час проведення заходів було евакуйовано близько 300 осіб. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 259, це – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян", - зазначили у пресслужбі столичних поліцейських.

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