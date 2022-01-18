Европе грозит "твиндемия" - одновременная вспышка гриппа и коронавируса, - Reuters

В Европейском Союзе прогнозируют одновременное повышение заболеваемости коронавирусом и сезонным гриппом, его еще называют - "твиндемия".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.

Отмечается, что карантин, ношение масок и социальное дистанцирование, ставшие нормой в Европе во время пандемии COVID-19, минувшей зимой победили грипп, временно ликвидировав вирус.

Однако, из-за вакцинальной кампании страны принимают менее строгие меры для борьбы с COVID-19.

Количество случаев гриппа в отделениях интенсивной терапии стабильно росло до 43 в последнюю неделю 2021 года. Этот показатель значительно ниже допандемийного, однако в 2020 году фиксировали всего один случай заболевания сезонным гриппом за аналогичный период.

Главный эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен объяснил, что отмена ограничительных мер весной может продолжить циркуляцию гриппа далеко за пределы обычного конца европейского сезона в мае.

Отмечается, что "твиндемия" может оказать чрезмерное давление на уже перегруженные системы здравоохранения.

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