РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5414 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 110 13

Европе грозит "твиндемия" - одновременная вспышка гриппа и коронавируса, - Reuters

Европе грозит

В Европейском Союзе прогнозируют одновременное повышение заболеваемости коронавирусом и сезонным гриппом, его еще называют - "твиндемия".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.

Отмечается, что карантин, ношение масок и социальное дистанцирование, ставшие нормой в Европе во время пандемии COVID-19, минувшей зимой победили грипп, временно ликвидировав вирус.

Однако, из-за вакцинальной кампании страны принимают менее строгие меры для борьбы с COVID-19.

Количество случаев гриппа в отделениях интенсивной терапии стабильно росло до 43 в последнюю неделю 2021 года. Этот показатель значительно ниже допандемийного, однако в 2020 году фиксировали всего один случай заболевания сезонным гриппом за аналогичный период.

Главный эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен объяснил, что отмена ограничительных мер весной может продолжить циркуляцию гриппа далеко за пределы обычного конца европейского сезона в мае.

Отмечается, что "твиндемия" может оказать чрезмерное давление на уже перегруженные системы здравоохранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Насморк, головная боль, усталость: в Минздраве назвали основные симптомы штамма "Омикрон"

грипп (573) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Твиндемия? Даешь триндемию! Звучит прикольнее
показать весь комментарий
18.01.2022 11:03
+11
А маразмия её уже давно накрыла.
показать весь комментарий
18.01.2022 11:11
+8
НУ ВОТ ВООЗ НАКОНЕЦ ТО ВСПОМНИЛ ПРО ЗАБЫТЫЙ ВСЕМИ ОТ КОВИЛДНОЙ АФЕРЫ МММ ПРО ГРИПП...УРА НАШЕЛСЯ ВОТ ОН В ЕЛОЧКУ ГРИППИК НАШ.. ЛЮБИМЫЙ А /В ШТАММЫ......Гонкогский Шанхайский Тайванский Канадский Флорида Аризона Аляска Нидерланды Сибирский Восточный Монгольский ммм какие забытые всеми названия а звучат то как просто музыка целая симфония....
показать весь комментарий
18.01.2022 11:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А щоб не розслаблялись!
показать весь комментарий
18.01.2022 11:02 Ответить
Твиндемия? Даешь триндемию! Звучит прикольнее
показать весь комментарий
18.01.2022 11:03 Ответить
Наша мета - сексдемія!
показать весь комментарий
18.01.2022 11:25 Ответить
НУ ВОТ ВООЗ НАКОНЕЦ ТО ВСПОМНИЛ ПРО ЗАБЫТЫЙ ВСЕМИ ОТ КОВИЛДНОЙ АФЕРЫ МММ ПРО ГРИПП...УРА НАШЕЛСЯ ВОТ ОН В ЕЛОЧКУ ГРИППИК НАШ.. ЛЮБИМЫЙ А /В ШТАММЫ......Гонкогский Шанхайский Тайванский Канадский Флорида Аризона Аляска Нидерланды Сибирский Восточный Монгольский ммм какие забытые всеми названия а звучат то как просто музыка целая симфония....
показать весь комментарий
18.01.2022 11:05 Ответить
А маразмия её уже давно накрыла.
показать весь комментарий
18.01.2022 11:11 Ответить
Самая мерзопакостная погода -3,+3....
показать весь комментарий
18.01.2022 11:24 Ответить
Первый раз, что ли. Раньше тоже были и ОРВИ вызываемые короновирусами, и грипп. Еще до короновируса Комаровский вел передачи, как отличить грипп от ОРВИ. Вы расчитываете, что после таких заказных статей по нагнетанию массового психоза оставшиеся идиоты побегут ширяться техническими жидкостями? Кто хотел, получил свое,теперь они будут работать на фармкоорпорации, больше дураков нет.
показать весь комментарий
18.01.2022 11:35 Ответить
Лохи. А где DUOSдемия?) ооо.. Рейтерс? Одна из мировых помоек Гейтса и ко
показать весь комментарий
18.01.2022 11:38 Ответить
Мені здається євпропа просто хоче вловити момент, шукає як відкосити. От як Кличко вчора, коли Порошенко прелетів Зрадники мерзотні!
показать весь комментарий
18.01.2022 11:38 Ответить
А не тот ли это Ройтерс, у которого один из директоров по совместительству член правления в Пфайзер? Ну который James C. Smith?
показать весь комментарий
18.01.2022 12:05 Ответить
Фордермия, четыре чтобы сразу )
показать весь комментарий
18.01.2022 12:24 Ответить
квадремія
показать весь комментарий
18.01.2022 20:59 Ответить
 
 