Європі загрожує "твіндемія" - одночасний спалах грипу та коронавірусу, - Reuters

У Європейському Союзі прогнозують одночасне підвищення захворюваності на коронавірус і сезонний грип, його ще називають - "твіндемія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters.

Зазначається, що карантин, носіння масок та соціальне дистанціювання, які стали нормою в Європі під час пандемії COVID-19, минулої зими перемогли грип, тимчасово ліквідувавши вірус.

Однак, через вакцинальну кампанію країни вживають менш суворих заходів для боротьби з COVID-19.

Кількість випадків грипу у відділеннях інтенсивної терапії стабільно зростала до 43 в останній тиждень 2021 року. Цей показник значно нижчий за допандемійний, однак у 2020 році фіксували усього один випадок захворювання на сезонний грип за аналогічний період.

Головний експерт ECDC з грипу Пасі Пенттінен пояснив, що скасування обмежувальних заходів навесні може продовжити циркуляцію грипу далеко за межі звичайного кінця європейського сезону у травні.

Наголошується, що "Твіндемія" може чинити надмірний тиск на вже перевантажені системи охорони здоров'я.

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