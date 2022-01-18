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Новини Коронавірус і карантин
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Європі загрожує "твіндемія" - одночасний спалах грипу та коронавірусу, - Reuters

Європі загрожує

У Європейському Союзі прогнозують одночасне підвищення захворюваності на коронавірус і сезонний грип, його ще називають - "твіндемія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters.

Зазначається, що карантин, носіння масок та соціальне дистанціювання, які стали нормою в Європі під час пандемії COVID-19, минулої зими перемогли грип, тимчасово ліквідувавши вірус.

Однак, через вакцинальну кампанію країни вживають менш суворих заходів для боротьби з COVID-19.

Кількість випадків грипу у відділеннях інтенсивної терапії стабільно зростала до 43 в останній тиждень 2021 року. Цей показник значно нижчий за допандемійний, однак у 2020 році фіксували усього один випадок захворювання на сезонний грип за аналогічний період.

Головний експерт ECDC з грипу Пасі Пенттінен пояснив, що скасування обмежувальних заходів навесні може продовжити циркуляцію грипу далеко за межі звичайного кінця європейського сезону у травні.

Наголошується, що "Твіндемія" може чинити надмірний тиск на вже перевантажені системи охорони здоров'я.

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Автор: 

грип (309) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Твиндемия? Даешь триндемию! Звучит прикольнее
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18.01.2022 11:03
+11
А маразмия её уже давно накрыла.
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18.01.2022 11:11
+8
НУ ВОТ ВООЗ НАКОНЕЦ ТО ВСПОМНИЛ ПРО ЗАБЫТЫЙ ВСЕМИ ОТ КОВИЛДНОЙ АФЕРЫ МММ ПРО ГРИПП...УРА НАШЕЛСЯ ВОТ ОН В ЕЛОЧКУ ГРИППИК НАШ.. ЛЮБИМЫЙ А /В ШТАММЫ......Гонкогский Шанхайский Тайванский Канадский Флорида Аризона Аляска Нидерланды Сибирский Восточный Монгольский ммм какие забытые всеми названия а звучат то как просто музыка целая симфония....
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18.01.2022 11:05
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А щоб не розслаблялись!
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18.01.2022 11:02 Відповісти
Твиндемия? Даешь триндемию! Звучит прикольнее
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18.01.2022 11:03 Відповісти
Наша мета - сексдемія!
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18.01.2022 11:25 Відповісти
НУ ВОТ ВООЗ НАКОНЕЦ ТО ВСПОМНИЛ ПРО ЗАБЫТЫЙ ВСЕМИ ОТ КОВИЛДНОЙ АФЕРЫ МММ ПРО ГРИПП...УРА НАШЕЛСЯ ВОТ ОН В ЕЛОЧКУ ГРИППИК НАШ.. ЛЮБИМЫЙ А /В ШТАММЫ......Гонкогский Шанхайский Тайванский Канадский Флорида Аризона Аляска Нидерланды Сибирский Восточный Монгольский ммм какие забытые всеми названия а звучат то как просто музыка целая симфония....
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18.01.2022 11:05 Відповісти
А маразмия её уже давно накрыла.
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18.01.2022 11:11 Відповісти
Самая мерзопакостная погода -3,+3....
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18.01.2022 11:24 Відповісти
Первый раз, что ли. Раньше тоже были и ОРВИ вызываемые короновирусами, и грипп. Еще до короновируса Комаровский вел передачи, как отличить грипп от ОРВИ. Вы расчитываете, что после таких заказных статей по нагнетанию массового психоза оставшиеся идиоты побегут ширяться техническими жидкостями? Кто хотел, получил свое,теперь они будут работать на фармкоорпорации, больше дураков нет.
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18.01.2022 11:35 Відповісти
Лохи. А где DUOSдемия?) ооо.. Рейтерс? Одна из мировых помоек Гейтса и ко
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18.01.2022 11:38 Відповісти
Мені здається євпропа просто хоче вловити момент, шукає як відкосити. От як Кличко вчора, коли Порошенко прелетів Зрадники мерзотні!
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18.01.2022 11:38 Відповісти
А не тот ли это Ройтерс, у которого один из директоров по совместительству член правления в Пфайзер? Ну который James C. Smith?
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18.01.2022 12:05 Відповісти
Фордермия, четыре чтобы сразу )
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18.01.2022 12:24 Відповісти
квадремія
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18.01.2022 20:59 Відповісти
 
 