Из помещения окружного админсуда Киева эвакуируют людей из-за сообщения о заминировании

В одном из помещений Окружного административного суда по ул. Болбочана, 8 (Печерский район) происходит эвакуация работников и посетителей через сообщения о заминировании.

Об этом говорится в сообщении суда в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с поступлением сообщения о заминировании одного из помещений Окружного административного суда города Киева по ул. Болбочана, 8 ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, о возобновлении работы суда будет уведомлено дополнительно.