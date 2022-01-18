Из помещения окружного админсуда Киева эвакуируют людей из-за сообщения о заминировании
В одном из помещений Окружного административного суда по ул. Болбочана, 8 (Печерский район) происходит эвакуация работников и посетителей через сообщения о заминировании.
Об этом говорится в сообщении суда в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"В связи с поступлением сообщения о заминировании одного из помещений Окружного административного суда города Киева по ул. Болбочана, 8 ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда", - говорится в сообщении.
Как отмечается, о возобновлении работы суда будет уведомлено дополнительно.
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Чи розмінуємо ії ,чи вона нас знищить.
На рахунок Сааки , то Зе його злив Грузії,вітаю.
Спец.службам не варто цим займатись взагалі. Це саботаж з Московії для відволікання сил спец.служб перед агресією.
поэтому,верить в этот бред не нужно совершенно. эта ЗЕ создаёт для чего то ситуацию!