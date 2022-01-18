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Из помещения окружного админсуда Киева эвакуируют людей из-за сообщения о заминировании

В одном из помещений Окружного административного суда по ул. Болбочана, 8 (Печерский район) происходит эвакуация работников и посетителей через сообщения о заминировании.

Об этом говорится в сообщении суда в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с поступлением сообщения о заминировании одного из помещений Окружного административного суда города Киева по ул. Болбочана, 8 ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, о возобновлении работы суда будет уведомлено дополнительно.

Из помещения окружного админсуда Киева эвакуируют людей из-за сообщения о заминировании 01

Киев (25577) минирование (1446) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+4
Головна бімба сидить на Банковій.
Чи розмінуємо ії ,чи вона нас знищить.
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18.01.2022 11:27
+4
Можуть раз бабахнути "для_профілактики". Досвід з "цукром" мають.
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18.01.2022 11:31
+3
завтра 🤢😈зеУБЛЮДКИ ЗАМИНИРУЮТ ПЕЩЕРНЫЙ СУД, чтобы хоть , как- то пропетлять !
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18.01.2022 11:47
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Всё понятно кроме одного ,откуда там люди-то взялись ну разве что уборщицы ...
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18.01.2022 11:26 Ответить
Головна бімба сидить на Банковій.
Чи розмінуємо ії ,чи вона нас знищить.
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18.01.2022 11:27 Ответить
"все вы клоуны" (с)
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18.01.2022 11:47 Ответить
Де ти побачив аналогію? Не біжи поперед трактора, Порох не сидить і не сидить не буде,бо якісь зеленій плісняві буде дуже погано,а зелені тролляки Подоляка залишуться без роботи.
На рахунок Сааки , то Зе його злив Грузії,вітаю.
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18.01.2022 12:04 Ответить
завтра 🤢😈зеУБЛЮДКИ ЗАМИНИРУЮТ ПЕЩЕРНЫЙ СУД, чтобы хоть , как- то пропетлять !
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18.01.2022 11:47 Ответить
"Мінують" все - школи, держ.будівлі, станції метро...

Спец.службам не варто цим займатись взагалі. Це саботаж з Московії для відволікання сил спец.служб перед агресією.
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18.01.2022 11:28 Ответить
Можуть раз бабахнути "для_профілактики". Досвід з "цукром" мають.
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18.01.2022 11:31 Ответить
Я про "фсб".
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18.01.2022 11:32 Ответить
Я зрозумів, але вони не такі дурні, щоб витрачати свої сили, вони намагаються посіяти паніку це по-перше, а по-друге - відволікти спец.служби, "замотати" їх в дурницях
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18.01.2022 17:05 Ответить
Да что ж такое?! Вчера и сегодня метро в Киеве массово "минируют"
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18.01.2022 11:28 Ответить
в связи с особой минной опасностью,приказываем всем поставить на телефоны жучок(программу),которая обезопасит вас и общество!
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18.01.2022 12:03 Ответить
зачем вестись на эти минирования? Если на самом деле заминируют, предупреждать не будут, иначе какой смысл в теракте без жертв?
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18.01.2022 11:33 Ответить
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18.01.2022 11:59 Ответить
на входе в городские суды,а уж тем более в окружной,стоит рамка,через которую хрен что пронесёшь. кроме того,на входе сидит полицай и записывает каждого по паспорту,когда пришёл и к кому.
поэтому,верить в этот бред не нужно совершенно. эта ЗЕ создаёт для чего то ситуацию!
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18.01.2022 12:01 Ответить
 
 