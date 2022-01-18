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З приміщення окружного адмінсуду Києва евакуюють людей через повідомлення про замінування

В одному з приміщень Окружного адміністративного суду Києва по вул. Болбочана, 8 (Печерський район), відбувається евакуація працівників та відвідувачів через повідомлення про замінування.

Про це йдеться у повідомленні суду в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку із надходженням повідомлення про замінування одного із приміщень Окружного адміністративного суду міста Києва, що по вул. Болбочана, 8, ведуться заходи негайної евакуації працівників та відвідувачів суду", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково.

З приміщення окружного адмінсуду Києва евакуюють людей через повідомлення про замінування 01

Київ (19534) мінування (1218) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+4
Головна бімба сидить на Банковій.
Чи розмінуємо ії ,чи вона нас знищить.
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18.01.2022 11:27
+4
Можуть раз бабахнути "для_профілактики". Досвід з "цукром" мають.
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18.01.2022 11:31
+3
завтра 🤢😈зеУБЛЮДКИ ЗАМИНИРУЮТ ПЕЩЕРНЫЙ СУД, чтобы хоть , как- то пропетлять !
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18.01.2022 11:47
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Всё понятно кроме одного ,откуда там люди-то взялись ну разве что уборщицы ...
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18.01.2022 11:26 Відповісти
Головна бімба сидить на Банковій.
Чи розмінуємо ії ,чи вона нас знищить.
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18.01.2022 11:27 Відповісти
"все вы клоуны" (с)
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18.01.2022 11:47 Відповісти
Де ти побачив аналогію? Не біжи поперед трактора, Порох не сидить і не сидить не буде,бо якісь зеленій плісняві буде дуже погано,а зелені тролляки Подоляка залишуться без роботи.
На рахунок Сааки , то Зе його злив Грузії,вітаю.
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18.01.2022 12:04 Відповісти
завтра 🤢😈зеУБЛЮДКИ ЗАМИНИРУЮТ ПЕЩЕРНЫЙ СУД, чтобы хоть , как- то пропетлять !
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18.01.2022 11:47 Відповісти
"Мінують" все - школи, держ.будівлі, станції метро...

Спец.службам не варто цим займатись взагалі. Це саботаж з Московії для відволікання сил спец.служб перед агресією.
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18.01.2022 11:28 Відповісти
Можуть раз бабахнути "для_профілактики". Досвід з "цукром" мають.
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18.01.2022 11:31 Відповісти
Я про "фсб".
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18.01.2022 11:32 Відповісти
Я зрозумів, але вони не такі дурні, щоб витрачати свої сили, вони намагаються посіяти паніку це по-перше, а по-друге - відволікти спец.служби, "замотати" їх в дурницях
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18.01.2022 17:05 Відповісти
Да что ж такое?! Вчера и сегодня метро в Киеве массово "минируют"
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18.01.2022 11:28 Відповісти
в связи с особой минной опасностью,приказываем всем поставить на телефоны жучок(программу),которая обезопасит вас и общество!
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18.01.2022 12:03 Відповісти
зачем вестись на эти минирования? Если на самом деле заминируют, предупреждать не будут, иначе какой смысл в теракте без жертв?
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18.01.2022 11:33 Відповісти
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18.01.2022 11:59 Відповісти
на входе в городские суды,а уж тем более в окружной,стоит рамка,через которую хрен что пронесёшь. кроме того,на входе сидит полицай и записывает каждого по паспорту,когда пришёл и к кому.
поэтому,верить в этот бред не нужно совершенно. эта ЗЕ создаёт для чего то ситуацию!
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18.01.2022 12:01 Відповісти
 
 