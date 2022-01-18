З приміщення окружного адмінсуду Києва евакуюють людей через повідомлення про замінування
В одному з приміщень Окружного адміністративного суду Києва по вул. Болбочана, 8 (Печерський район), відбувається евакуація працівників та відвідувачів через повідомлення про замінування.
Про це йдеться у повідомленні суду в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку із надходженням повідомлення про замінування одного із приміщень Окружного адміністративного суду міста Києва, що по вул. Болбочана, 8, ведуться заходи негайної евакуації працівників та відвідувачів суду", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково.
Топ коментарі
+4 Лилия Стацкая
показати весь коментар18.01.2022 11:27
+4 Tommy Lee
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+3 Vika Lysenko
показати весь коментар18.01.2022 11:47
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Чи розмінуємо ії ,чи вона нас знищить.
На рахунок Сааки , то Зе його злив Грузії,вітаю.
Спец.службам не варто цим займатись взагалі. Це саботаж з Московії для відволікання сил спец.служб перед агресією.
поэтому,верить в этот бред не нужно совершенно. эта ЗЕ создаёт для чего то ситуацию!