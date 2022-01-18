З приміщення окружного адмінсуду Києва евакуюють людей через повідомлення про замінування

В одному з приміщень Окружного адміністративного суду Києва по вул. Болбочана, 8 (Печерський район), відбувається евакуація працівників та відвідувачів через повідомлення про замінування.

Про це йдеться у повідомленні суду в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку із надходженням повідомлення про замінування одного із приміщень Окружного адміністративного суду міста Києва, що по вул. Болбочана, 8, ведуться заходи негайної евакуації працівників та відвідувачів суду", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково.