Войска РФ наращивают интенсивность боевой подготовки артиллерии на оккупированном Донбассе, - разведка

Командование Вооруженных Сил РФ наращивает интенсивность мер боевой подготовки оккупационных войск на оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР Минобороны.

"Командование ВС РФ наращивает интенсивность мер боевой подготовки в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск. С начала недели на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях противник начал сборы с командирами рот, батарей и корректировщиками артиллерийского огня", - говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что оккупационные "администрации" с привлечением военнослужащих оккупационных войск продолжают активные агитационные мероприятия среди местного населения с целью побуждения к прохождению военной службы по контракту в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На оккупированном Донбассе произошла утечка химикатов, это может стать поводом для вторжения России, - разведка