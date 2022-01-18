Войска РФ наращивают интенсивность боевой подготовки артиллерии на оккупированном Донбассе, - разведка
Командование Вооруженных Сил РФ наращивает интенсивность мер боевой подготовки оккупационных войск на оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР Минобороны.
"Командование ВС РФ наращивает интенсивность мер боевой подготовки в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск. С начала недели на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях противник начал сборы с командирами рот, батарей и корректировщиками артиллерийского огня", - говорится в сообщении.
В ГУР добавили, что оккупационные "администрации" с привлечением военнослужащих оккупационных войск продолжают активные агитационные мероприятия среди местного населения с целью побуждения к прохождению военной службы по контракту в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов.
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