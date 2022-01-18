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Войска РФ наращивают интенсивность боевой подготовки артиллерии на оккупированном Донбассе, - разведка

Войска РФ наращивают интенсивность боевой подготовки артиллерии на оккупированном Донбассе, - разведка

Командование Вооруженных Сил РФ наращивает интенсивность мер боевой подготовки оккупационных войск на оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР Минобороны.

"Командование ВС РФ наращивает интенсивность мер боевой подготовки в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск. С начала недели на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях противник начал сборы с командирами рот, батарей и корректировщиками артиллерийского огня", - говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что оккупационные "администрации" с привлечением военнослужащих оккупационных войск продолжают активные агитационные мероприятия среди местного населения с целью побуждения к прохождению военной службы по контракту в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов.

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а бубачка наращивает темпы смены памперсов, скирдование бабла и утрату рейтинга главнокомандующего.... бабский батальон, возгавляемый его дражайшей супругой уже на подьезде к харьковской области - готов к защите и обороне! нет!
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18.01.2022 11:55 Ответить
главное перестать стрелять и наживаться на войне
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18.01.2022 11:55 Ответить
Будуть стріляти з Донбасу та Білорусі.
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18.01.2022 12:02 Ответить
Ничего, страну спасут....
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18.01.2022 12:03 Ответить
 
 