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Війська РФ нарощують інтенсивність бойової підготовки артилерії на окупованому Донбасі, - розвідка

Війська РФ нарощують інтенсивність бойової підготовки артилерії на окупованому Донбасі, - розвідка

Командування Збройних Сил РФ нарощує інтенсивність заходів бойової підготовки окупаційних військ на окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР Міноборони.

"Командування ЗС РФ нарощує інтенсивність заходів бойової підготовки у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ. З початку тижня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях противник розпочав збори з командирами рот, батарей і коригувальниками артилерійського вогню", - йдеться в повідомленні.

В ГУР додали,що окупаційні "адміністрації" із залученням військовослужбовців окупаційних військ продовжують активні агітаційні заходи серед місцевого населення з метою спонукання до проходження військової служби за контрактом у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів.

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розвідка (3866) Донбас (22356) найманці рф (2060)


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а бубачка наращивает темпы смены памперсов, скирдование бабла и утрату рейтинга главнокомандующего.... бабский батальон, возгавляемый его дражайшей супругой уже на подьезде к харьковской области - готов к защите и обороне! нет!
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18.01.2022 11:55 Відповісти
главное перестать стрелять и наживаться на войне
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18.01.2022 11:55 Відповісти
Будуть стріляти з Донбасу та Білорусі.
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18.01.2022 12:02 Відповісти
Ничего, страну спасут....
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18.01.2022 12:03 Відповісти
 
 