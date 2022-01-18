Війська РФ нарощують інтенсивність бойової підготовки артилерії на окупованому Донбасі, - розвідка

Командування Збройних Сил РФ нарощує інтенсивність заходів бойової підготовки окупаційних військ на окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР Міноборони.

"Командування ЗС РФ нарощує інтенсивність заходів бойової підготовки у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ. З початку тижня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях противник розпочав збори з командирами рот, батарей і коригувальниками артилерійського вогню", - йдеться в повідомленні.

В ГУР додали,що окупаційні "адміністрації" із залученням військовослужбовців окупаційних військ продовжують активні агітаційні заходи серед місцевого населення з метою спонукання до проходження військової служби за контрактом у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів.

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