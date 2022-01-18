Китай остановил продажу билетов на зимнюю Олимпиаду из-за пандемии коронавируса
Китай отменил продажу билетов для широкой публики на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине из-за коронавирусной пандемии.
Об этом сообщили организаторы 17 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Только выбранная группа зрителей будет приглашена на игры, и они должны соблюдать строгие требования для предотвращения распространения COVID-19.
Пекин уже объявил, что на Олимпийские игры, которые начнутся 4 февраля, не будут допускать болельщиков из-за границы. Спортсмены и другие участники игр должны соблюдать строгие санитарные протоколы.
В Китае перед Олимпиадой действует политика "нулевой терпимости" к COVID-19, предусматривающая введение строгих ограничений для нераспространения вируса, в частности, его наиболее заразного штамма "Омикрон". Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что такая политика - малозатратный подход по сравнению с лечением после заражения.
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