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Новости Коронавирус и карантин
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Китай остановил продажу билетов на зимнюю Олимпиаду из-за пандемии коронавируса

Китай остановил продажу билетов на зимнюю Олимпиаду из-за пандемии коронавируса

Китай отменил продажу билетов для широкой публики на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине из-за коронавирусной пандемии.

Об этом сообщили организаторы 17 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. 

Только выбранная группа зрителей будет приглашена на игры, и они должны соблюдать строгие требования для предотвращения распространения COVID-19.

Пекин уже объявил, что на Олимпийские игры, которые начнутся 4 февраля, не будут допускать болельщиков из-за границы. Спортсмены и другие участники игр должны соблюдать строгие санитарные протоколы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все, кто въезжает в Пекин с 22 января, будут сдавать тест на COVID-19

В Китае перед Олимпиадой действует политика "нулевой терпимости" к COVID-19, предусматривающая введение строгих ограничений для нераспространения вируса, в частности, его наиболее заразного штамма "Омикрон". Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что такая политика - малозатратный подход по сравнению с лечением после заражения.

Китай (2991) Олимпиада (1136) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
а чем китайцам вова-плешь не зритель? человек 500 охраны подтянет на трибуны запросто
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18.01.2022 11:59
+3
В Китае была Оленьпияда в 2008 году,тем не меннее рюсские крысы напали на Грузию...
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18.01.2022 12:09
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Олимпиада отменяется срочно новые вакцины в студию ,и каждому уколоться и забыться ...МАРС атакует !!!
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18.01.2022 11:57 Ответить
Ну-ну, японці ж провели Олімпіаду...
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18.01.2022 12:03 Ответить
через год
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18.01.2022 12:05 Ответить
а чем китайцам вова-плешь не зритель? человек 500 охраны подтянет на трибуны запросто
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18.01.2022 11:59 Ответить
Для государства оно да, а стадо вдруг што сидит по домам и сосёт лапу.
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18.01.2022 12:00 Ответить
Зря вы радуетесь, Олимпиада была хорошим сдерживанием кремля, т.к. товарищ Си сказал Пу чтобы ничего до и во время олимпиады не происходило, а тут на те вам...
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18.01.2022 12:05 Ответить
В Китае была Оленьпияда в 2008 году,тем не меннее рюсские крысы напали на Грузию...
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18.01.2022 12:09 Ответить
После Олимпиады..и в 14 году куйло напало на нас ПОСЛЕ олимпиады..
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18.01.2022 12:50 Ответить
Євро-2029 із глядачами провели - і все нормально. Будапешт взагалі 100%-заповнюваність дозволив, впускали, або з вакцинацією або з негативним тестом.
В іспанській Севільї було складніше - лише 25% глядачів. У кого вакцинації не було - тим перед стадіоном антиген-тест робили
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18.01.2022 12:27 Ответить
Китай - банкрот.
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18.01.2022 13:35 Ответить
 
 