Китай зупинив продаж квитків на зимову Олімпіаду через пандемію коронавірусу
Китай скасував продаж квитків для широкої публіки на зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні через коронавірусну пандемію.
Про це повідомили організатори 17 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Натомість лише вибрана група глядачів буде запрошена на ігри, і вони мають дотримуватися суворих вимог для запобігання поширенню COVID-19.
Пекін вже оголосив, що на Олімпійські ігри, які почнуться 4 лютого, не будуть допускати вболівальників з-за кордону. Спортсмени й інші учасники ігор повинні дотримуватися суворих санітарних протоколів.
У Китаї перед Олімпіадою діє політика "нульової терпимості" до COVID-19, яка передбачає запровадження суворих обмежень для нерозповсюдження вірусу, зокрема його найбільш заразного штаму "Омікрон". Головний епідеміолог Китаю Чжун Наньшань вважає, що така політика є малозатратним підходом порівняно з лікуванням після зараження.
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