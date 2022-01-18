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Новини Коронавірус і карантин
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Китай зупинив продаж квитків на зимову Олімпіаду через пандемію коронавірусу

Китай зупинив продаж квитків на зимову Олімпіаду через пандемію коронавірусу

Китай скасував продаж квитків для широкої публіки на зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні через коронавірусну пандемію.

Про це повідомили організатори 17 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

Натомість лише вибрана група глядачів буде запрошена на ігри, і вони мають дотримуватися суворих вимог для запобігання поширенню COVID-19.

Пекін вже оголосив, що на Олімпійські ігри, які почнуться 4 лютого, не будуть допускати вболівальників з-за кордону. Спортсмени й інші учасники ігор повинні дотримуватися суворих санітарних протоколів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі, хто в’їжджає до Пекіну із 22 січня, муситимуть здавати тест на COVID-19

У Китаї перед Олімпіадою діє політика "нульової терпимості" до COVID-19, яка передбачає запровадження суворих обмежень для нерозповсюдження вірусу, зокрема його найбільш заразного штаму "Омікрон". Головний епідеміолог Китаю Чжун Наньшань вважає, що така політика є малозатратним підходом порівняно з лікуванням після зараження.

Китай (4621) Олімпіада (687) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
а чем китайцам вова-плешь не зритель? человек 500 охраны подтянет на трибуны запросто
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18.01.2022 11:59
+3
В Китае была Оленьпияда в 2008 году,тем не меннее рюсские крысы напали на Грузию...
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18.01.2022 12:09
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Олимпиада отменяется срочно новые вакцины в студию ,и каждому уколоться и забыться ...МАРС атакует !!!
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18.01.2022 11:57 Відповісти
Ну-ну, японці ж провели Олімпіаду...
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18.01.2022 12:03 Відповісти
через год
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18.01.2022 12:05 Відповісти
а чем китайцам вова-плешь не зритель? человек 500 охраны подтянет на трибуны запросто
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18.01.2022 11:59 Відповісти
Для государства оно да, а стадо вдруг што сидит по домам и сосёт лапу.
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18.01.2022 12:00 Відповісти
Зря вы радуетесь, Олимпиада была хорошим сдерживанием кремля, т.к. товарищ Си сказал Пу чтобы ничего до и во время олимпиады не происходило, а тут на те вам...
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18.01.2022 12:05 Відповісти
В Китае была Оленьпияда в 2008 году,тем не меннее рюсские крысы напали на Грузию...
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18.01.2022 12:09 Відповісти
После Олимпиады..и в 14 году куйло напало на нас ПОСЛЕ олимпиады..
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18.01.2022 12:50 Відповісти
Євро-2029 із глядачами провели - і все нормально. Будапешт взагалі 100%-заповнюваність дозволив, впускали, або з вакцинацією або з негативним тестом.
В іспанській Севільї було складніше - лише 25% глядачів. У кого вакцинації не було - тим перед стадіоном антиген-тест робили
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18.01.2022 12:27 Відповісти
Китай - банкрот.
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18.01.2022 13:35 Відповісти
 
 