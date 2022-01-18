Президентом Европарламента избрана Роберта Метсола

На должность президента Европейского парламента второй половины каденции этого института избрана депутат от группы европейских народников, представительница Мальты Роберта Метсола (Roberta Metsola).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее Метсола занимала должность первого вице-президента Европарламента, а с 11 января после смерти президента Давида Сассоли исполняла обязанности президента.

Метсола (43 года) стала третьей женщиной, возглавившей Европейский парламент, после Симоны Вейль (Франция, занимала должность с 1979-го по 1982 год) и Николь Фонтейн (занимала должность с 1999-го по 2002 год).

За нее проголосовали 458 депутатов при том, что большинство должно составлять 309 голосов.

Результаты тайного голосования, состоявшегося во вторник, объявил вице-президент Педро Перейра.

Как сообщалось ранее, в выборах приняли участие четыре кандидата – Метсола, Алиса Кунке (Alice Kuhnke, зеленые), Косма Злотовский (Kosma Złotowski, консерваторы) и Сира Рего (Sira Rego, левые).

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Мандат нынешнего Европейского парламента рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Первую половину – два с половиной года – президентствует представитель одной из крупнейших политических групп, вторую – другой крупнейшей политической группы. Традиционно в этот период делят социалисты и европейские народники.