Президентом Європарламенту обрано Роберту Метсолу

На посаду президента Європейського парламенту другої половини каденції цієї інституції обрано депутатку від групи європейських народників, представницю Мальти Роберту Метсолу (Roberta Metsola).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше Метсола обіймала посаду першого віцепрезидента Європарламенту, а з 11 січня після смерті президента Давида Сассолі виконувала обов'язки президента.

Метсола (43 роки) стала третьою жінкою, яка очолила Європейський парламент, після Сімони Вейль (Франція, обіймала посаду з 1979-го до 1982 року) та Ніколь Фонтейн (обіймала посаду з 1999-го по 2002 рік).

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За неї проголосували 458 депутатів при тому, що більшість мала становити 309 голосів.

Результати таємного голосування, яке відбулося у вівторок, оголосив віце-президент парламенту Педро Перейра.

Як повідомлялося раніше, у виборах взяли участь чотири кандидати – Метсола, Аліса Кунке (Alice Kuhnke, зелені), Косма Злотовський (Kosma Złotowski, консерватори) та Сіра Рего (Sira Rego, ліві).

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Мандат нинішнього Європейського парламенту розрахований на період із 2019-го до 2024 року. Першу половину – два з половиною роки – президентствує представник однієї з найбільших політичних груп, другу – іншої найбільшої політичної групи. Традиційно цей період ділять соціалісти та європейські народники.