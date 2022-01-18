Общегородское освящение воды во Львове отменили из-за COVID-19, - горсовет

Учитывая увеличение динамики заболеваемости COVID-19, в этом году во Львове не будет традиционного освящения воды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Во избежание большого скопления людей отцы проведут чин освящения с самого утра 19 января. Следовательно, в течение дня желающие могут прийти на площадь Рынок и набрать священную воду из резервуара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на площади Рынок будет установлен резервуар для воды объемом 1500 литров. Такого объема хватит всем желающим.

"За техническим состоянием резервуара следят наши работники – его дезинфицируют и тщательно промывают. Артезианскую воду, которая попадает в систему городских трубопроводов, будут поставлять на площадь Рынок автоцистерной Галицкого ШРП. Резервуар будет установлен вечером 18 января, а утром его наполнят водой", - сообщил заместитель директора ЛГКП "Львоводоканал" Юрий Свизинский.

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