Загальноміське освячення води у Львові скасували через COVID-19, - міськрада

Зважаючи на збільшення динаміки захворюваності на COVID-19, цього року у Львові не буде традиційного освячення води.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Аби уникнути великого скупчення людей, отці проведуть чин освячення з самого ранку 19 січня. Відтак, упродовж дня охочі можуть прийти на площу Ринок і набрати свяченої води з резервуара", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на площі Ринок буде встановлено резервуар для води, об’ємом 1500 літрів. Такого об’єму вистачить для усіх охочих.

"За технічним станом резервуару стежать наші працівники – його дезінфікують та ретельно промивають. Артезіанську воду, яка потрапляє у систему міських трубопроводів, постачатимуть на площу Ринок автоцистерною Галицького ШРП. Резервуар буде встановлено ввечері 18 січня, а вранці його наповнять водою", - повідомив заступник директора ЛМКП "Львіводоканал" Юрій Свізінський.

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