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Новини Коронавірус і карантин
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Загальноміське освячення води у Львові скасували через COVID-19, - міськрада

Загальноміське освячення води у Львові скасували через COVID-19, - міськрада

Зважаючи на збільшення динаміки захворюваності на COVID-19, цього року у Львові не буде традиційного освячення води.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Аби уникнути великого скупчення людей, отці проведуть чин освячення з самого ранку 19 січня. Відтак, упродовж дня охочі можуть прийти на площу Ринок і набрати свяченої води з резервуара", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на площі Ринок буде встановлено резервуар для води, об’ємом 1500 літрів. Такого об’єму вистачить для усіх охочих.

"За технічним станом резервуару стежать наші працівники – його дезінфікують та ретельно промивають. Артезіанську воду, яка потрапляє у систему міських трубопроводів, постачатимуть на площу Ринок автоцистерною Галицького ШРП. Резервуар буде встановлено ввечері 18 січня, а вранці його наповнять водою", - повідомив заступник директора ЛМКП "Львіводоканал" Юрій Свізінський.

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Автор: 

Водохреще (47) Львів (3076) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Правильно, то під шумок можна дійсно "освятитись"-якоїсь фігні кинути в чан раз плюнути...нехай вибачають віруючі.
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18.01.2022 13:12 Відповісти
Ну фсё уже, новый год закончился, терь больше двух не собирацца!
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18.01.2022 13:17 Відповісти
Яка надзвичайна трагедія для Львову. В столиці українського шаріату Івано-Франківську після таких новин, мабуть, взагалі б вішатись почали
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18.01.2022 13:41 Відповісти
То есть боженька не защитит? Ай-ай-ай, а что же так?)))
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18.01.2022 14:26 Відповісти
Доктор сказал в морг - значит в морг. ))
И ни какой купели.
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18.01.2022 15:03 Відповісти
 
 