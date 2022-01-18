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Европол помогает Украине расследовать кибератаки на правительственные сайты, - представитель пресс-службы Жорж

Европол помогает Украине расследовать кибератаки на правительственные сайты, - представитель пресс-службы Жорж

Европол поддерживает связь с украинскими партнерами и содействует расследованию кибератаки на украинские правительственные сайты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказала спикер пресс-службы Европола Клер Жорж.

"Мы поддерживаем связь с нашими украинскими партнерами и предлагаем им полную оперативную и техническую поддержку, включая развертывание на месте", - сказала она.

По словам пресс-секретаря, расследование атак продолжается, поэтому детали не разглашаются.

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киберпреступление (762) хакер (1185) атака (386) Европол (32) кибербезопасность (675)


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Могу підказать ,звідки ноги в лаптях ростуть!
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18.01.2022 13:37 Ответить
ну найдут прокси или впн или еще чего - и что с того?? отвечать надо на атаку - отключением города москвы от электроснабжения, атака - запрет на экспулатацию газопровода СП2 на 5 лет
, неделя окупации Крыма - Миллиар доларов с резерва, неделя окупации крыма - минус 2 миллиарда доларов. провакационное выступление госдумы - миллиард с резерва.... как по мне ликвидация все таки дешевле!
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18.01.2022 13:59 Ответить
вот ****, загадка века!кто же это мог быть? Карлсон на тюряге срок матает! Может Винни Пух !!!
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18.01.2022 14:50 Ответить
Ще кацапо-тварюки "Толоку" завалили. Щоб їм пусто було!
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18.01.2022 21:49 Ответить
 
 