Европол помогает Украине расследовать кибератаки на правительственные сайты, - представитель пресс-службы Жорж
Европол поддерживает связь с украинскими партнерами и содействует расследованию кибератаки на украинские правительственные сайты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказала спикер пресс-службы Европола Клер Жорж.
"Мы поддерживаем связь с нашими украинскими партнерами и предлагаем им полную оперативную и техническую поддержку, включая развертывание на месте", - сказала она.
По словам пресс-секретаря, расследование атак продолжается, поэтому детали не разглашаются.
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, неделя окупации Крыма - Миллиар доларов с резерва, неделя окупации крыма - минус 2 миллиарда доларов. провакационное выступление госдумы - миллиард с резерва.... как по мне ликвидация все таки дешевле!