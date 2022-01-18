Европол помогает Украине расследовать кибератаки на правительственные сайты, - представитель пресс-службы Жорж

Европол поддерживает связь с украинскими партнерами и содействует расследованию кибератаки на украинские правительственные сайты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказала спикер пресс-службы Европола Клер Жорж.

"Мы поддерживаем связь с нашими украинскими партнерами и предлагаем им полную оперативную и техническую поддержку, включая развертывание на месте", - сказала она.

По словам пресс-секретаря, расследование атак продолжается, поэтому детали не разглашаются.

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