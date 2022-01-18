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Новости Война
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Германия не закрывала авиапространство для самолетов Британии, доставлявших противотанковое оружие Украине, - Bild

Германия не закрывала авиапространство для самолетов Британии, доставлявших противотанковое оружие Украине, - Bild

Минобороны Великобритании информацию о том, что Германия якобы отказала в праве на пролет над своей территорией самолетам Великобритании, доставлявшим в Украину противотанковое оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил журналист издания Bild Юлиан Репке.

"Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Великобритания не подавала запрос, между Великобританией и Германией не было спора по этому вопросу", - привел журналист комментарий британского министерства.

Напомним, ранее сообщалось, что британским самолетам, доставившим в Украину противотанковое оружие, пришлось облетать Германию.

Также читайте: Британские C-17 доставили в Украину противотанковое оружие. Самолетам пришлось облетать Германию

Автор: 

авиация (2834) Великобритания (4984) Германия (6987) оружие (10224)


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Топ комментарии
+89
Бриты решили не трогать Г, чтоб оно не В.
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18.01.2022 14:59
+74
Як повідомляє www.dw.com експорт німецької зброї встановив новий рекорд - 9,04 млрд. євро в 2021 році. Головним одержувачем зброї при тому став Єгипет, країна, в якій править військовий диктатор, що прийшов до влади шляхом перевороту і яка бере активну участь у військових конфліктах в Ємені та Лівії. Напередодні свого уходу з посади канцлера, уряд Ангели Меркель санкціонував доставку до Єгипту трьох військових кораблів та 16 систем протиповітряної оборони.
І це при тому, що Німеччина категорично відмовляється продавати зброю Україні і робить все можливе, аби ускладнити купівлю Києвом зброї у інших країн ЄС та НАТО.
Дуже принципові, ага)
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18.01.2022 15:00
+62
Звичайно-брити просто ******* мандрувати...
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18.01.2022 14:58
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Звичайно-брити просто ******* мандрувати...
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18.01.2022 14:58 Ответить
Ага... Нормальные герои - всегда идут в обход...
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18.01.2022 15:21 Ответить
Це просто був першокласний тролінг 100го рівня від бритів.
І незабарилося - німці одразу почали виправдовуватися)
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18.01.2022 15:46 Ответить
Цитата зі статті: "Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Великобритания не подавала запрос, между Великобританией и Германией не было спора по этому вопросу", - привел журналист комментарий британского министерства.
То хто тут виправдовується? Чи чукча не чітатєль?
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18.01.2022 16:59 Ответить
Бриты решили не трогать Г, чтоб оно не В.
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18.01.2022 14:59 Ответить
найбільш вірогідна версія
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18.01.2022 15:13 Ответить
Правильно сделали. Чтобы потом не волали что транспортировали оружие Украине через их территорию, заодно и по английски тонко намекнуть что Германия не пуп Земли и вопросы поддержки Украины могут решить и без ее участия.
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18.01.2022 15:18 Ответить
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18.01.2022 15:29 Ответить
ну да, ветром отнесло в Данию
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18.01.2022 14:59 Ответить
Як повідомляє www.dw.com експорт німецької зброї встановив новий рекорд - 9,04 млрд. євро в 2021 році. Головним одержувачем зброї при тому став Єгипет, країна, в якій править військовий диктатор, що прийшов до влади шляхом перевороту і яка бере активну участь у військових конфліктах в Ємені та Лівії. Напередодні свого уходу з посади канцлера, уряд Ангели Меркель санкціонував доставку до Єгипту трьох військових кораблів та 16 систем протиповітряної оборони.
І це при тому, що Німеччина категорично відмовляється продавати зброю Україні і робить все можливе, аби ускладнити купівлю Києвом зброї у інших країн ЄС та НАТО.
Дуже принципові, ага)
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18.01.2022 15:00 Ответить
этадругое! вынепанимаете
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18.01.2022 15:01 Ответить
Да куди вже нам )
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18.01.2022 15:03 Ответить
Справа навіть не в тому що німці не продають свою зброю. Вони намовляють інших не продавати нам. Пздота кончена.
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18.01.2022 15:04 Ответить
На корм для тваринок,згодяться?
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18.01.2022 15:37 Ответить
Році в 2016, я читав інтерв'ю тренера збірної України з біатлону. Він скаржився, що стволи вийшли з ладу, а нові через санкції купити в ЄС неможливо.
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18.01.2022 22:00 Ответить
Тут ситуация для Украиньі не безнадежная , просто надо поработать с правительством ФРГ , при поддержке США . Думаю , что позиция , кас. поставки вооружений в Украину , поменяется.
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18.01.2022 15:08 Ответить
Не допоможе. на московії дуже багато німецького бізнесу, наприклад збирають мерси, та постачають на весть ринок СНД, не дарма до вступу на посади люди з нового уряду наче і не проти були постачати зброю, але їм пояснили, що треба ссатись втратити ринок мокшан, бо пітун може німчуру прикрити. Других пояснень тут я не бачу.
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18.01.2022 15:56 Ответить
Обсяг торгівлі Німеччини з Чехією чи Польщею БІЛЬШИЙ, ніж обсяг торгівлі з підоРашкою...
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18.01.2022 18:38 Ответить
Не треба плутати зовнішню торгівлю з корпоративними правами резидентів німеччини. У німецького бізнесу достатньо активів на росіє з яких вони отримують дивіденди, це наприклад підприємства які збирають готові БМВ Ауді з машинокомплектів для ринку тайожного союзу і т.д. Сіменс збирає побутову техніку.
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18.01.2022 19:43 Ответить
"А что скажет товарисч Жюков(читай фрау Меркель).
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18.01.2022 15:57 Ответить
Ви мабуть вчора не всі новини читали.



17.01.22 21:07
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18.01.2022 16:37 Ответить


18.01.22 16:48
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18.01.2022 16:53 Ответить
и что?
ты бы согласился, например "получку" иметь на 200грн. меньше, бо надо санкции на Бразилию, которая напала на Эквадор, который торгует с Бразилией, но кричит шо воюет?
Отвечай!
Так, нет?(Да?)(не?)
давай, отвечай
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18.01.2022 15:09 Ответить
Ви маєте на увазі що гроші не пахнуть ? Ну тоді да (
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18.01.2022 15:18 Ответить
а что?
я не думаю шо бы вы, например на заводе согласился "получать" меньше, бо там кто то накшго то напал, и кто то бодро торгует с надающим. ДА?
ведь так получается - мы кричим шоб ввели санккции бо на нас напали - и торгуем с напавшими.
логично шо вы не проголосуешь за свое правительство шо вводит санкции на рашку, хотя она торгует со страной-жертвой
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18.01.2022 15:37 Ответить
Ви хотя би в суть питання прониклися , ніхто не просить давати нам зброю безкоштовно , но з якого переляку німецький бургер отримає меньше грошей , якщо нам продасть зброю наприклад Голандія , но фріци блокують продаж зброї і іншими членами альянсу , тут про це на цензорі були статті і не одна
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18.01.2022 15:51 Ответить
Чукча не чітатєль.
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18.01.2022 15:54 Ответить
не нам совать рожу в то шо они делают.
продали нам на 10 млн. = потеряли контракт сРашкой на 150млн.
кто вы и я шоб им указывать то?
и да -- без Украины они бы и Москву захватили.
так шо не будем, ок?
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18.01.2022 16:01 Ответить
Тоді питання як продаж зброї поляками Україні зірве контракт німцям з кацапами ?
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18.01.2022 16:04 Ответить
я шо Нострадамус?
Литва дала бп до пулеметов и немцев как то не особо хвилювало.

я говорю про то шо нефиг кричать шо нас не защищают, если мы торгуем с Пукиным.
боеприпасы давали, плюс поляки не видели шо люди броники таскали - ну достаточно было - ты же не хочешь шоб .. как там, ... ну та, ПВО-шка, то ли пантера.. ну есть там типо Шилки вещь - ПВО, - шоб продавали то?
вот бы Фалангу, если есть на базе танка ---- это на авианосцах тоже стоит - крутая штука.
хотя Шилка вроде лучше, а Енисей - там 4 ствола 23мм....
как же круто оно стреляет то.....
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18.01.2022 16:19 Ответить
Якась у вас цікава манера спілкування , то мені за квартиру лєща , яка мені нах не потрібна , то зараз почали з бургерів які зароблять менше якщо Голандія продасть нам зброю , це піпец якийсь (
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18.01.2022 16:27 Ответить
а что не так?
вы бы сам страдал от того шо условная "меркель" помогает тому кого вы даже не знаешь
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18.01.2022 16:43 Ответить
Ви мабуть за Зеленського голосували ?
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18.01.2022 17:09 Ответить
не ходив н крайние 3 выборы
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18.01.2022 17:11 Ответить
ты задрал своей вонью.

Не деньги главное.
Люди потому и люди, что моральное первично.
Но вам, кацапам и немецким свиньям, это тяжело понять.
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18.01.2022 16:21 Ответить
Немцы на своих заводах и так стали получать меньше в результате бездарной миграционной политики правительства. Это во-первых, во вторых Германия член НАТО и ЕС, хочешь проводить свою политику - свали оттуда и действуй сама, - не хотят. Германия - участник нормандского формата, а что толку от этого участия? Бесхребетные Германия и Франция ( на х.ловских подтанцовках просто впихивают кремлевские хотелки в Украину - это о многом говорит. Польша диверсифицирует поставки нефти и газа, пытаясь слезть с путиноидной иглы, а Германии только нравится СП2.
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18.01.2022 15:56 Ответить
выше
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18.01.2022 16:04 Ответить
да да , а зелю самого не надо сажать за торговлю?
По данным Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $2 млрд 488,696 млн, что на 47,2% больше, чем в 2020 году ($1 млрд 690,541 млн).

Из РФ поступил уголь на $1 млрд 545,208 млн (доля в импорте 62,09%), США - на $494,636 млн (19,88%), Казахстана - на $253,469 млн (10,18%), других стран - на $195,383 млн (7,85%)
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18.01.2022 16:42 Ответить
Про що я і писав раніше.
Еліта німеччини моральні уроди та ще й із імперськими амбіціями тому виходить така лажа із створенням імперій якщо не в себе на батьківщині то по сусідству, а до цього додаємо що ця еліта тепер погрузла в гедонізмі і думати глобально про наслідки не здатна і маємо теперішню ситуацію.

І навіть такі речі як культ толерантності, відміни та іншого - все це для стирання відмінностей між громадянинами тої імперії про створення якої вони мріють у своїх вологи снах і на яку регулярно фапають роблячи прощання з канцлером самі бачили в якому стилі з факелами. Решті ж країн факельні процесії, якщо ви пам'ятаєте, то вони забороняють і чуть що звинувачують в усіх гріхах.

Так ось вони зараз просто перетворюють Єгипет у свою ресурсну колонію по аналогії із росією.
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18.01.2022 15:46 Ответить
Алжир, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Індонезія входять в першу десятку покупців продукції німецьких оборонних концернів.

Німеччина також продає зброю в Казахстан, де протягом 30-ти років правив диктатор Назарбаєв.
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18.01.2022 16:33 Ответить
Запит не подавали, бо знали яка буде відповідь, та ще через деякий час з німецким бюрократизмом.
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18.01.2022 15:03 Ответить
Запит не подавали, бо про це одразу стало б відомо у кремлі.
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18.01.2022 15:09 Ответить
Просто негайно.
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18.01.2022 15:23 Ответить
Треба розганяти хвилю про те що німці помагають кацапам, поляки литовці латиші фіни естонці зацінять.
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18.01.2022 15:05 Ответить
Хто не з нами - той проти нас.
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18.01.2022 15:08 Ответить
"поляки литовці латиші фіни естонці" - вони це і так знають.

Всі добре розуміють що параша ресурсна колонія німців. Так параша дуже своєвольна, але це нормально враховуючи що не так давно на її місці була тартарія, яка взагалі дикою була по нормах західної цивілізації. Еліта німеччини виродки із імперськими амбіціями (згадуйте стиль прощання з меркель чи те що вони колись породили гітлера), вони не можуть жити без імперій і якщо не в себе їх створюють то в сусідів куди йдуть правити бидло, колись вони через це створили росію і там правила німецька еліта. Зараз накачують зброєю Єгипет де сидить диктатор...

Але буде дуже весело коли це почне розуміти не тільки еліта цих країн, але і прості громадяни.
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18.01.2022 15:53 Ответить
З таким членом (НАТО), як ФРН ,можна очікувати ,відкриття другого фронту у тилу інших країн НАТО
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18.01.2022 15:07 Ответить
Все,дотого йде
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18.01.2022 15:41 Ответить
А Трамп так им и говорил, нахрен вы там в НАТО нам сдались
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18.01.2022 17:17 Ответить
Да просто бритиши побоялись замараться в кацапское гавно.
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18.01.2022 15:08 Ответить
по ходу в следующий раз через северный полюс полетят
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18.01.2022 15:10 Ответить
Германия не отказывала, но её облетели. на всякий случай. бо вдруг бы посадили как в Минске...
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18.01.2022 15:13 Ответить
А вот эта версия наиболее правдоподобная. Уже и так известно что настоящий канцлер ФРГ Путин В.В. А то меркель подставная и.о была.
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18.01.2022 15:32 Ответить
Ви дуже сильно заблуждаєтесь на рахунок канцлера.

Росія лиш своєвольна ресурсна колонія Німеччини і не навпаки. Тому не дивуйтесь що німці проти щоб хтось воював із їх ресурсною колонією бо це втрата їх ресурсів.
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18.01.2022 15:56 Ответить
представляй.те.
Ты - мужик, ой, членкиня - рабочий на заводе.
Тебе надо - на 150 евро меньше зарплата и на 50 евро больше налог платить бо Украина воюет и торгует сРашкой...
(тебе то не похеру?)

и да.... я жду ответа. если тебе бы это нахер не надо - не отвечай.те

я не то шо там лизун Европы, но бл... - кому ты надо если ты кричишь шо на тя напали и ..... торгуешь с ними то???
Чо ты хочешь, а?
Шоб с.ка, "бюргер" терял зарплату бо Вася торгует с Петей, а Петя же енапал, но торгует, но напал
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18.01.2022 15:13 Ответить
друг познается в беде! немцы показали, что на них нельзя рассчитывать в трудную минуту!
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18.01.2022 15:15 Ответить
Якщо,баба пійшлагуляти...Краще,її гнати
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18.01.2022 15:43 Ответить
так я же и пишу = ты напр. на заводе работаешь - тебе надо шоб зарплату урезали бо там кто то с кем то воюет и торгует?
я бы - да, не голосовал бы за такой урядю
а ты?
давай, отвечай.
ведь оно так выглядит - кричим шо напали, но торгуем с ними же. твои действия?
я так и знал.
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18.01.2022 17:01 Ответить
От би брити, як везтимуть зброю(хотілось би) та взяли ще якусь...ну дуже маленьку петарду, а та взяла та і упала...просто на трубу.
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18.01.2022 15:21 Ответить
Читав якось один комент .... людина фонтазувала.... Короч та труба яку по дну поклали не для газу ерефією повинна була буть а для транспортіровки єрєфійських орків по їй. Щоб за одну ніч ФРГ перетворилася в ЕРЕФРГ
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18.01.2022 15:37 Ответить
Отакої, не знав. Хоча цілком імовірно-"ума-разума" в орків на таку фігню більше, ніж достатньо
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18.01.2022 15:48 Ответить
Германия обгадилась, теперь отмывается. Могло быть и такое - Британия зная о проституции Германии по отношению к параше, решили не терять время на запросы и выкаблучивания немцев, облетели ее стороной!!!
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18.01.2022 15:24 Ответить
А, коли швабня необгаджувася? Даремно штати,її,індустріалізували. Помилка
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18.01.2022 15:46 Ответить
Не відмовила, не закривала, це правда. Але і не сприяла. А по стандартній німецькій дозвільній процедурі це б затягнулось на два тижні, якщо б навіть не відмовили.
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18.01.2022 15:26 Ответить
площа Джона Лєнона


@IzumLLllah

·
https://twitter.com/IzumLLllah/status/1483340074800586752 6 ч



Треба якось німців сповістити, що пакт Молотова-Рібентропа вже не дійсний, не треба його дотримуватись
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18.01.2022 15:28 Ответить
Ia ia! Это не мы, нас там небыло!... Актёры немецкого хвильма для взрослых!
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18.01.2022 15:30 Ответить
німці мабуть забули, що вони винні не міфічному сср, а реальній Украіні за знищене населення, економіку.
Тож мають спокутувати провину саме перед Україною.
Не перед рахою, що є продовжувачем політики рейха.
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18.01.2022 15:34 Ответить
Фріци почали виправдовуватись. Якби Великобританія і зробила запит, то результат був би прогнозованим, однозначно заблокували б. Крім того відбувся б витік інформації яка зброя і в якій кількості. Постачання Великобританією зброї до України - це двосторонні стосунки Великобританії і України. Але наразі, нехай увесь демократичний світ бачить, що під час російської агресії проти України Німеччина є союзником параші. Як кажуть ворон ворону фашист фашисту око не виклює.
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18.01.2022 15:38 Ответить
Йой!
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18.01.2022 15:42 Ответить
Будапештський папір в якому гарантована недоторканість границь України підписували США і Англія.Німеччина і Франція в Мінську ,заставила Україну на створення на суверенній українській, землі підконтрольної рашистському окупанту ракової пухлини-ордло .Фріци співучасники рашистів в їхній окупації українських територій
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18.01.2022 15:39 Ответить
Я смотрю немцы , просто мечтают про референдум по отделению ГДР . Движутся в нужном направлении
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18.01.2022 15:42 Ответить
Згадалось португальське Гоа 1961, та не бажання союзників надати свої бази португальському повітряному транспорту для доставки *********** у цю заморську провінцію. Ніхто не хотів розлютити Індію.
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18.01.2022 15:53 Ответить
с немчурой не хотят связываться, х.з что от них ожидать
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18.01.2022 16:00 Ответить
Bild это жёлтая пресса
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18.01.2022 16:03 Ответить
Здесь есть редакторы текстов?

"Минобороны Великобритании информацию о том , ..."
Источник:

И что же сделало Минобороны Великобритании с информацией?
- проигнорировало
- опровергло
- подтвердило

?????? Или тексты для дебилов пишутся?
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18.01.2022 16:05 Ответить
давайте проверим: пустим ещё парочку С-17 с ПТУРами из Британии в Украину - если долетят, поверим фрицам
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18.01.2022 17:00 Ответить
А зачем проверять? Пусть теперь сами доказывают что они не сотрудничают с государством, спонсирующим терроризм.
У Украины и так уже есть оплаченный контракт на поставку средств борьбы с дронами, который заморожен из за дойче-швайне. Бабло, которого остро нехватает просто зависло.
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18.01.2022 19:19 Ответить
Германські брати кацапщини.
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18.01.2022 17:54 Ответить
 
 