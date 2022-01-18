Германия не закрывала авиапространство для самолетов Британии, доставлявших противотанковое оружие Украине, - Bild

Минобороны Великобритании информацию о том, что Германия якобы отказала в праве на пролет над своей территорией самолетам Великобритании, доставлявшим в Украину противотанковое оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил журналист издания Bild Юлиан Репке.

"Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Великобритания не подавала запрос, между Великобританией и Германией не было спора по этому вопросу", - привел журналист комментарий британского министерства.

Напомним, ранее сообщалось, что британским самолетам, доставившим в Украину противотанковое оружие, пришлось облетать Германию.

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