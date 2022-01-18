Німеччина не закривала авіапростір для літаків Британії, які доставляли протитанкову зброю Україні, - Bild
Міноборони Великої Британії заперечило інформацію про те, що Німеччина нібито відмовила у праві на проліт над своєю територією літакам Великої Британії, які доставляли в Україну протитанкову зброю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив журналіст видання Bild Юліан Рьопке.
"Німеччина не відмовляла у доступі до свого повітряного простору, оскільки Велика Британія не подавала запит, між Великою Британією та Німеччиною не було суперечки з цього питання", - навів журналіст коментар британського міністерства.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що британським літакам, які доставили в Україну протитанкову зброю, довелося оминати Німеччину.
Топ коментарі
+89 Erlich Bachman
показати весь коментар18.01.2022 14:59
+74 Серж Рача
показати весь коментар18.01.2022 15:00
+62 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.01.2022 14:58
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І незабарилося - німці одразу почали виправдовуватися)
То хто тут виправдовується? Чи чукча не чітатєль?
І це при тому, що Німеччина категорично відмовляється продавати зброю Україні і робить все можливе, аби ускладнити купівлю Києвом зброї у інших країн ЄС та НАТО.
Дуже принципові, ага)
17.01.22 21:07
18.01.22 16:48
ты бы согласился, например "получку" иметь на 200грн. меньше, бо надо санкции на Бразилию, которая напала на Эквадор, который торгует с Бразилией, но кричит шо воюет?
Отвечай!
Так, нет?(Да?)(не?)
давай, отвечай
я не думаю шо бы вы, например на заводе согласился "получать" меньше, бо там кто то накшго то напал, и кто то бодро торгует с надающим. ДА?
ведь так получается - мы кричим шоб ввели санккции бо на нас напали - и торгуем с напавшими.
логично шо вы не проголосуешь за свое правительство шо вводит санкции на рашку, хотя она торгует со страной-жертвой
продали нам на 10 млн. = потеряли контракт сРашкой на 150млн.
кто вы и я шоб им указывать то?
и да -- без Украины они бы и Москву захватили.
так шо не будем, ок?
Литва дала бп до пулеметов и немцев как то не особо хвилювало.
я говорю про то шо нефиг кричать шо нас не защищают, если мы торгуем с Пукиным.
боеприпасы давали, плюс поляки не видели шо люди броники таскали - ну достаточно было - ты же не хочешь шоб .. как там, ... ну та, ПВО-шка, то ли пантера.. ну есть там типо Шилки вещь - ПВО, - шоб продавали то?
вот бы Фалангу, если есть на базе танка ---- это на авианосцах тоже стоит - крутая штука.
хотя Шилка вроде лучше, а Енисей - там 4 ствола 23мм....
как же круто оно стреляет то.....
вы бы сам страдал от того шо условная "меркель" помогает тому кого вы даже не знаешь
Не деньги главное.
Люди потому и люди, что моральное первично.
Но вам, кацапам и немецким свиньям, это тяжело понять.
По данным Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $2 млрд 488,696 млн, что на 47,2% больше, чем в 2020 году ($1 млрд 690,541 млн).
Из РФ поступил уголь на $1 млрд 545,208 млн (доля в импорте 62,09%), США - на $494,636 млн (19,88%), Казахстана - на $253,469 млн (10,18%), других стран - на $195,383 млн (7,85%)
Еліта німеччини моральні уроди та ще й із імперськими амбіціями тому виходить така лажа із створенням імперій якщо не в себе на батьківщині то по сусідству, а до цього додаємо що ця еліта тепер погрузла в гедонізмі і думати глобально про наслідки не здатна і маємо теперішню ситуацію.
І навіть такі речі як культ толерантності, відміни та іншого - все це для стирання відмінностей між громадянинами тої імперії про створення якої вони мріють у своїх вологи снах і на яку регулярно фапають роблячи прощання з канцлером самі бачили в якому стилі з факелами. Решті ж країн факельні процесії, якщо ви пам'ятаєте, то вони забороняють і чуть що звинувачують в усіх гріхах.
Так ось вони зараз просто перетворюють Єгипет у свою ресурсну колонію по аналогії із росією.
Німеччина також продає зброю в Казахстан, де протягом 30-ти років правив диктатор Назарбаєв.
Всі добре розуміють що параша ресурсна колонія німців. Так параша дуже своєвольна, але це нормально враховуючи що не так давно на її місці була тартарія, яка взагалі дикою була по нормах західної цивілізації. Еліта німеччини виродки із імперськими амбіціями (згадуйте стиль прощання з меркель чи те що вони колись породили гітлера), вони не можуть жити без імперій і якщо не в себе їх створюють то в сусідів куди йдуть правити бидло, колись вони через це створили росію і там правила німецька еліта. Зараз накачують зброєю Єгипет де сидить диктатор...
Але буде дуже весело коли це почне розуміти не тільки еліта цих країн, але і прості громадяни.
Росія лиш своєвольна ресурсна колонія Німеччини і не навпаки. Тому не дивуйтесь що німці проти щоб хтось воював із їх ресурсною колонією бо це втрата їх ресурсів.
Ты - мужик, ой, членкиня - рабочий на заводе.
Тебе надо - на 150 евро меньше зарплата и на 50 евро больше налог платить бо Украина воюет и торгует сРашкой...
(тебе то не похеру?)
и да.... я жду ответа. если тебе бы это нахер не надо - не отвечай.те
я не то шо там лизун Европы, но бл... - кому ты надо если ты кричишь шо на тя напали и ..... торгуешь с ними то???
Чо ты хочешь, а?
Шоб с.ка, "бюргер" терял зарплату бо Вася торгует с Петей, а Петя же енапал, но торгует, но напал
я бы - да, не голосовал бы за такой урядю
а ты?
давай, отвечай.
ведь оно так выглядит - кричим шо напали, но торгуем с ними же. твои действия?
я так и знал.
@IzumLLllah
·
https://twitter.com/IzumLLllah/status/1483340074800586752 6 ч
Треба якось німців сповістити, що пакт Молотова-Рібентропа вже не дійсний, не треба його дотримуватись
Тож мають спокутувати провину саме перед Україною.
Не перед рахою, що є продовжувачем політики рейха.
ворон воронуфашист фашисту око не виклює.
"Минобороны Великобритании информацию о том , ..."
Источник:
И что же сделало Минобороны Великобритании с информацией?
- проигнорировало
- опровергло
- подтвердило
?????? Или тексты для дебилов пишутся?
У Украины и так уже есть оплаченный контракт на поставку средств борьбы с дронами, который заморожен из за дойче-швайне. Бабло, которого остро нехватает просто зависло.