УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7234 відвідувача онлайн
Новини Війна
18 964 80

Німеччина не закривала авіапростір для літаків Британії, які доставляли протитанкову зброю Україні, - Bild

Німеччина не закривала авіапростір для літаків Британії, які доставляли протитанкову зброю Україні, - Bild

Міноборони Великої Британії заперечило інформацію про те, що Німеччина нібито відмовила у праві на проліт над своєю територією літакам Великої Британії, які доставляли в Україну протитанкову зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив журналіст видання Bild Юліан Рьопке.

"Німеччина не відмовляла у доступі до свого повітряного простору, оскільки Велика Британія не подавала запит, між Великою Британією та Німеччиною не було суперечки з цього питання", - навів журналіст коментар британського міністерства.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що британським літакам, які доставили в Україну протитанкову зброю, довелося оминати Німеччину.

Також читайте: Резніков подякував Великій Британії за протитанкову зброю: "Україна високо цінує це рішення"

Автор: 

авіація (4137) Велика Британія (5610) Німеччина (7386) зброя (7477)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+89
Бриты решили не трогать Г, чтоб оно не В.
показати весь коментар
18.01.2022 14:59
+74
Як повідомляє www.dw.com експорт німецької зброї встановив новий рекорд - 9,04 млрд. євро в 2021 році. Головним одержувачем зброї при тому став Єгипет, країна, в якій править військовий диктатор, що прийшов до влади шляхом перевороту і яка бере активну участь у військових конфліктах в Ємені та Лівії. Напередодні свого уходу з посади канцлера, уряд Ангели Меркель санкціонував доставку до Єгипту трьох військових кораблів та 16 систем протиповітряної оборони.
І це при тому, що Німеччина категорично відмовляється продавати зброю Україні і робить все можливе, аби ускладнити купівлю Києвом зброї у інших країн ЄС та НАТО.
Дуже принципові, ага)
показати весь коментар
18.01.2022 15:00
+62
Звичайно-брити просто ******* мандрувати...
показати весь коментар
18.01.2022 14:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звичайно-брити просто ******* мандрувати...
показати весь коментар
18.01.2022 14:58 Відповісти
Ага... Нормальные герои - всегда идут в обход...
показати весь коментар
18.01.2022 15:21 Відповісти
Це просто був першокласний тролінг 100го рівня від бритів.
І незабарилося - німці одразу почали виправдовуватися)
показати весь коментар
18.01.2022 15:46 Відповісти
Цитата зі статті: "Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Великобритания не подавала запрос, между Великобританией и Германией не было спора по этому вопросу", - привел журналист комментарий британского министерства.
То хто тут виправдовується? Чи чукча не чітатєль?
показати весь коментар
18.01.2022 16:59 Відповісти
Бриты решили не трогать Г, чтоб оно не В.
показати весь коментар
18.01.2022 14:59 Відповісти
найбільш вірогідна версія
показати весь коментар
18.01.2022 15:13 Відповісти
Правильно сделали. Чтобы потом не волали что транспортировали оружие Украине через их территорию, заодно и по английски тонко намекнуть что Германия не пуп Земли и вопросы поддержки Украины могут решить и без ее участия.
показати весь коментар
18.01.2022 15:18 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2022 15:29 Відповісти
ну да, ветром отнесло в Данию
показати весь коментар
18.01.2022 14:59 Відповісти
Як повідомляє www.dw.com експорт німецької зброї встановив новий рекорд - 9,04 млрд. євро в 2021 році. Головним одержувачем зброї при тому став Єгипет, країна, в якій править військовий диктатор, що прийшов до влади шляхом перевороту і яка бере активну участь у військових конфліктах в Ємені та Лівії. Напередодні свого уходу з посади канцлера, уряд Ангели Меркель санкціонував доставку до Єгипту трьох військових кораблів та 16 систем протиповітряної оборони.
І це при тому, що Німеччина категорично відмовляється продавати зброю Україні і робить все можливе, аби ускладнити купівлю Києвом зброї у інших країн ЄС та НАТО.
Дуже принципові, ага)
показати весь коментар
18.01.2022 15:00 Відповісти
этадругое! вынепанимаете
показати весь коментар
18.01.2022 15:01 Відповісти
Да куди вже нам )
показати весь коментар
18.01.2022 15:03 Відповісти
Справа навіть не в тому що німці не продають свою зброю. Вони намовляють інших не продавати нам. Пздота кончена.
показати весь коментар
18.01.2022 15:04 Відповісти
На корм для тваринок,згодяться?
показати весь коментар
18.01.2022 15:37 Відповісти
Році в 2016, я читав інтерв'ю тренера збірної України з біатлону. Він скаржився, що стволи вийшли з ладу, а нові через санкції купити в ЄС неможливо.
показати весь коментар
18.01.2022 22:00 Відповісти
Тут ситуация для Украиньі не безнадежная , просто надо поработать с правительством ФРГ , при поддержке США . Думаю , что позиция , кас. поставки вооружений в Украину , поменяется.
показати весь коментар
18.01.2022 15:08 Відповісти
Не допоможе. на московії дуже багато німецького бізнесу, наприклад збирають мерси, та постачають на весть ринок СНД, не дарма до вступу на посади люди з нового уряду наче і не проти були постачати зброю, але їм пояснили, що треба ссатись втратити ринок мокшан, бо пітун може німчуру прикрити. Других пояснень тут я не бачу.
показати весь коментар
18.01.2022 15:56 Відповісти
Обсяг торгівлі Німеччини з Чехією чи Польщею БІЛЬШИЙ, ніж обсяг торгівлі з підоРашкою...
показати весь коментар
18.01.2022 18:38 Відповісти
Не треба плутати зовнішню торгівлю з корпоративними правами резидентів німеччини. У німецького бізнесу достатньо активів на росіє з яких вони отримують дивіденди, це наприклад підприємства які збирають готові БМВ Ауді з машинокомплектів для ринку тайожного союзу і т.д. Сіменс збирає побутову техніку.
показати весь коментар
18.01.2022 19:43 Відповісти
"А что скажет товарисч Жюков(читай фрау Меркель).
показати весь коментар
18.01.2022 15:57 Відповісти
Ви мабуть вчора не всі новини читали.



17.01.22 21:07
показати весь коментар
18.01.2022 16:37 Відповісти


18.01.22 16:48
показати весь коментар
18.01.2022 16:53 Відповісти
и что?
ты бы согласился, например "получку" иметь на 200грн. меньше, бо надо санкции на Бразилию, которая напала на Эквадор, который торгует с Бразилией, но кричит шо воюет?
Отвечай!
Так, нет?(Да?)(не?)
давай, отвечай
показати весь коментар
18.01.2022 15:09 Відповісти
Ви маєте на увазі що гроші не пахнуть ? Ну тоді да (
показати весь коментар
18.01.2022 15:18 Відповісти
а что?
я не думаю шо бы вы, например на заводе согласился "получать" меньше, бо там кто то накшго то напал, и кто то бодро торгует с надающим. ДА?
ведь так получается - мы кричим шоб ввели санккции бо на нас напали - и торгуем с напавшими.
логично шо вы не проголосуешь за свое правительство шо вводит санкции на рашку, хотя она торгует со страной-жертвой
показати весь коментар
18.01.2022 15:37 Відповісти
Ви хотя би в суть питання прониклися , ніхто не просить давати нам зброю безкоштовно , но з якого переляку німецький бургер отримає меньше грошей , якщо нам продасть зброю наприклад Голандія , но фріци блокують продаж зброї і іншими членами альянсу , тут про це на цензорі були статті і не одна
показати весь коментар
18.01.2022 15:51 Відповісти
Чукча не чітатєль.
показати весь коментар
18.01.2022 15:54 Відповісти
не нам совать рожу в то шо они делают.
продали нам на 10 млн. = потеряли контракт сРашкой на 150млн.
кто вы и я шоб им указывать то?
и да -- без Украины они бы и Москву захватили.
так шо не будем, ок?
показати весь коментар
18.01.2022 16:01 Відповісти
Тоді питання як продаж зброї поляками Україні зірве контракт німцям з кацапами ?
показати весь коментар
18.01.2022 16:04 Відповісти
я шо Нострадамус?
Литва дала бп до пулеметов и немцев как то не особо хвилювало.

я говорю про то шо нефиг кричать шо нас не защищают, если мы торгуем с Пукиным.
боеприпасы давали, плюс поляки не видели шо люди броники таскали - ну достаточно было - ты же не хочешь шоб .. как там, ... ну та, ПВО-шка, то ли пантера.. ну есть там типо Шилки вещь - ПВО, - шоб продавали то?
вот бы Фалангу, если есть на базе танка ---- это на авианосцах тоже стоит - крутая штука.
хотя Шилка вроде лучше, а Енисей - там 4 ствола 23мм....
как же круто оно стреляет то.....
показати весь коментар
18.01.2022 16:19 Відповісти
Якась у вас цікава манера спілкування , то мені за квартиру лєща , яка мені нах не потрібна , то зараз почали з бургерів які зароблять менше якщо Голандія продасть нам зброю , це піпец якийсь (
показати весь коментар
18.01.2022 16:27 Відповісти
а что не так?
вы бы сам страдал от того шо условная "меркель" помогает тому кого вы даже не знаешь
показати весь коментар
18.01.2022 16:43 Відповісти
Ви мабуть за Зеленського голосували ?
показати весь коментар
18.01.2022 17:09 Відповісти
не ходив н крайние 3 выборы
показати весь коментар
18.01.2022 17:11 Відповісти
ты задрал своей вонью.

Не деньги главное.
Люди потому и люди, что моральное первично.
Но вам, кацапам и немецким свиньям, это тяжело понять.
показати весь коментар
18.01.2022 16:21 Відповісти
Немцы на своих заводах и так стали получать меньше в результате бездарной миграционной политики правительства. Это во-первых, во вторых Германия член НАТО и ЕС, хочешь проводить свою политику - свали оттуда и действуй сама, - не хотят. Германия - участник нормандского формата, а что толку от этого участия? Бесхребетные Германия и Франция ( на х.ловских подтанцовках просто впихивают кремлевские хотелки в Украину - это о многом говорит. Польша диверсифицирует поставки нефти и газа, пытаясь слезть с путиноидной иглы, а Германии только нравится СП2.
показати весь коментар
18.01.2022 15:56 Відповісти
выше
показати весь коментар
18.01.2022 16:04 Відповісти
да да , а зелю самого не надо сажать за торговлю?
По данным Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $2 млрд 488,696 млн, что на 47,2% больше, чем в 2020 году ($1 млрд 690,541 млн).

Из РФ поступил уголь на $1 млрд 545,208 млн (доля в импорте 62,09%), США - на $494,636 млн (19,88%), Казахстана - на $253,469 млн (10,18%), других стран - на $195,383 млн (7,85%)
показати весь коментар
18.01.2022 16:42 Відповісти
Про що я і писав раніше.
Еліта німеччини моральні уроди та ще й із імперськими амбіціями тому виходить така лажа із створенням імперій якщо не в себе на батьківщині то по сусідству, а до цього додаємо що ця еліта тепер погрузла в гедонізмі і думати глобально про наслідки не здатна і маємо теперішню ситуацію.

І навіть такі речі як культ толерантності, відміни та іншого - все це для стирання відмінностей між громадянинами тої імперії про створення якої вони мріють у своїх вологи снах і на яку регулярно фапають роблячи прощання з канцлером самі бачили в якому стилі з факелами. Решті ж країн факельні процесії, якщо ви пам'ятаєте, то вони забороняють і чуть що звинувачують в усіх гріхах.

Так ось вони зараз просто перетворюють Єгипет у свою ресурсну колонію по аналогії із росією.
показати весь коментар
18.01.2022 15:46 Відповісти
Алжир, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Індонезія входять в першу десятку покупців продукції німецьких оборонних концернів.

Німеччина також продає зброю в Казахстан, де протягом 30-ти років правив диктатор Назарбаєв.
показати весь коментар
18.01.2022 16:33 Відповісти
Запит не подавали, бо знали яка буде відповідь, та ще через деякий час з німецким бюрократизмом.
показати весь коментар
18.01.2022 15:03 Відповісти
Запит не подавали, бо про це одразу стало б відомо у кремлі.
показати весь коментар
18.01.2022 15:09 Відповісти
Просто негайно.
показати весь коментар
18.01.2022 15:23 Відповісти
Треба розганяти хвилю про те що німці помагають кацапам, поляки литовці латиші фіни естонці зацінять.
показати весь коментар
18.01.2022 15:05 Відповісти
Хто не з нами - той проти нас.
показати весь коментар
18.01.2022 15:08 Відповісти
"поляки литовці латиші фіни естонці" - вони це і так знають.

Всі добре розуміють що параша ресурсна колонія німців. Так параша дуже своєвольна, але це нормально враховуючи що не так давно на її місці була тартарія, яка взагалі дикою була по нормах західної цивілізації. Еліта німеччини виродки із імперськими амбіціями (згадуйте стиль прощання з меркель чи те що вони колись породили гітлера), вони не можуть жити без імперій і якщо не в себе їх створюють то в сусідів куди йдуть правити бидло, колись вони через це створили росію і там правила німецька еліта. Зараз накачують зброєю Єгипет де сидить диктатор...

Але буде дуже весело коли це почне розуміти не тільки еліта цих країн, але і прості громадяни.
показати весь коментар
18.01.2022 15:53 Відповісти
З таким членом (НАТО), як ФРН ,можна очікувати ,відкриття другого фронту у тилу інших країн НАТО
показати весь коментар
18.01.2022 15:07 Відповісти
Все,дотого йде
показати весь коментар
18.01.2022 15:41 Відповісти
А Трамп так им и говорил, нахрен вы там в НАТО нам сдались
показати весь коментар
18.01.2022 17:17 Відповісти
Да просто бритиши побоялись замараться в кацапское гавно.
показати весь коментар
18.01.2022 15:08 Відповісти
по ходу в следующий раз через северный полюс полетят
показати весь коментар
18.01.2022 15:10 Відповісти
Германия не отказывала, но её облетели. на всякий случай. бо вдруг бы посадили как в Минске...
показати весь коментар
18.01.2022 15:13 Відповісти
А вот эта версия наиболее правдоподобная. Уже и так известно что настоящий канцлер ФРГ Путин В.В. А то меркель подставная и.о была.
показати весь коментар
18.01.2022 15:32 Відповісти
Ви дуже сильно заблуждаєтесь на рахунок канцлера.

Росія лиш своєвольна ресурсна колонія Німеччини і не навпаки. Тому не дивуйтесь що німці проти щоб хтось воював із їх ресурсною колонією бо це втрата їх ресурсів.
показати весь коментар
18.01.2022 15:56 Відповісти
представляй.те.
Ты - мужик, ой, членкиня - рабочий на заводе.
Тебе надо - на 150 евро меньше зарплата и на 50 евро больше налог платить бо Украина воюет и торгует сРашкой...
(тебе то не похеру?)

и да.... я жду ответа. если тебе бы это нахер не надо - не отвечай.те

я не то шо там лизун Европы, но бл... - кому ты надо если ты кричишь шо на тя напали и ..... торгуешь с ними то???
Чо ты хочешь, а?
Шоб с.ка, "бюргер" терял зарплату бо Вася торгует с Петей, а Петя же енапал, но торгует, но напал
показати весь коментар
18.01.2022 15:13 Відповісти
друг познается в беде! немцы показали, что на них нельзя рассчитывать в трудную минуту!
показати весь коментар
18.01.2022 15:15 Відповісти
Якщо,баба пійшлагуляти...Краще,її гнати
показати весь коментар
18.01.2022 15:43 Відповісти
так я же и пишу = ты напр. на заводе работаешь - тебе надо шоб зарплату урезали бо там кто то с кем то воюет и торгует?
я бы - да, не голосовал бы за такой урядю
а ты?
давай, отвечай.
ведь оно так выглядит - кричим шо напали, но торгуем с ними же. твои действия?
я так и знал.
показати весь коментар
18.01.2022 17:01 Відповісти
От би брити, як везтимуть зброю(хотілось би) та взяли ще якусь...ну дуже маленьку петарду, а та взяла та і упала...просто на трубу.
показати весь коментар
18.01.2022 15:21 Відповісти
Читав якось один комент .... людина фонтазувала.... Короч та труба яку по дну поклали не для газу ерефією повинна була буть а для транспортіровки єрєфійських орків по їй. Щоб за одну ніч ФРГ перетворилася в ЕРЕФРГ
показати весь коментар
18.01.2022 15:37 Відповісти
Отакої, не знав. Хоча цілком імовірно-"ума-разума" в орків на таку фігню більше, ніж достатньо
показати весь коментар
18.01.2022 15:48 Відповісти
Германия обгадилась, теперь отмывается. Могло быть и такое - Британия зная о проституции Германии по отношению к параше, решили не терять время на запросы и выкаблучивания немцев, облетели ее стороной!!!
показати весь коментар
18.01.2022 15:24 Відповісти
А, коли швабня необгаджувася? Даремно штати,її,індустріалізували. Помилка
показати весь коментар
18.01.2022 15:46 Відповісти
Не відмовила, не закривала, це правда. Але і не сприяла. А по стандартній німецькій дозвільній процедурі це б затягнулось на два тижні, якщо б навіть не відмовили.
показати весь коментар
18.01.2022 15:26 Відповісти
площа Джона Лєнона


@IzumLLllah

·
https://twitter.com/IzumLLllah/status/1483340074800586752 6 ч



Треба якось німців сповістити, що пакт Молотова-Рібентропа вже не дійсний, не треба його дотримуватись
показати весь коментар
18.01.2022 15:28 Відповісти
Ia ia! Это не мы, нас там небыло!... Актёры немецкого хвильма для взрослых!
показати весь коментар
18.01.2022 15:30 Відповісти
німці мабуть забули, що вони винні не міфічному сср, а реальній Украіні за знищене населення, економіку.
Тож мають спокутувати провину саме перед Україною.
Не перед рахою, що є продовжувачем політики рейха.
показати весь коментар
18.01.2022 15:34 Відповісти
Фріци почали виправдовуватись. Якби Великобританія і зробила запит, то результат був би прогнозованим, однозначно заблокували б. Крім того відбувся б витік інформації яка зброя і в якій кількості. Постачання Великобританією зброї до України - це двосторонні стосунки Великобританії і України. Але наразі, нехай увесь демократичний світ бачить, що під час російської агресії проти України Німеччина є союзником параші. Як кажуть ворон ворону фашист фашисту око не виклює.
показати весь коментар
18.01.2022 15:38 Відповісти
Йой!
показати весь коментар
18.01.2022 15:42 Відповісти
Будапештський папір в якому гарантована недоторканість границь України підписували США і Англія.Німеччина і Франція в Мінську ,заставила Україну на створення на суверенній українській, землі підконтрольної рашистському окупанту ракової пухлини-ордло .Фріци співучасники рашистів в їхній окупації українських територій
показати весь коментар
18.01.2022 15:39 Відповісти
Я смотрю немцы , просто мечтают про референдум по отделению ГДР . Движутся в нужном направлении
показати весь коментар
18.01.2022 15:42 Відповісти
Згадалось португальське Гоа 1961, та не бажання союзників надати свої бази португальському повітряному транспорту для доставки *********** у цю заморську провінцію. Ніхто не хотів розлютити Індію.
показати весь коментар
18.01.2022 15:53 Відповісти
с немчурой не хотят связываться, х.з что от них ожидать
показати весь коментар
18.01.2022 16:00 Відповісти
Bild это жёлтая пресса
показати весь коментар
18.01.2022 16:03 Відповісти
Здесь есть редакторы текстов?

"Минобороны Великобритании информацию о том , ..."
Источник:

И что же сделало Минобороны Великобритании с информацией?
- проигнорировало
- опровергло
- подтвердило

?????? Или тексты для дебилов пишутся?
показати весь коментар
18.01.2022 16:05 Відповісти
давайте проверим: пустим ещё парочку С-17 с ПТУРами из Британии в Украину - если долетят, поверим фрицам
показати весь коментар
18.01.2022 17:00 Відповісти
А зачем проверять? Пусть теперь сами доказывают что они не сотрудничают с государством, спонсирующим терроризм.
У Украины и так уже есть оплаченный контракт на поставку средств борьбы с дронами, который заморожен из за дойче-швайне. Бабло, которого остро нехватает просто зависло.
показати весь коментар
18.01.2022 19:19 Відповісти
Германські брати кацапщини.
показати весь коментар
18.01.2022 17:54 Відповісти
 
 