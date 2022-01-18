Німеччина не закривала авіапростір для літаків Британії, які доставляли протитанкову зброю Україні, - Bild

Міноборони Великої Британії заперечило інформацію про те, що Німеччина нібито відмовила у праві на проліт над своєю територією літакам Великої Британії, які доставляли в Україну протитанкову зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив журналіст видання Bild Юліан Рьопке.

"Німеччина не відмовляла у доступі до свого повітряного простору, оскільки Велика Британія не подавала запит, між Великою Британією та Німеччиною не було суперечки з цього питання", - навів журналіст коментар британського міністерства.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що британським літакам, які доставили в Україну протитанкову зброю, довелося оминати Німеччину.

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