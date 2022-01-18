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ОАСК возобновил работу: взрывчатых веществ не обнаружено

Окружной административный суд Киева (ОАСК) возобновил работу в обычном режиме после проверки информации о минировании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суду.

"Вниманию сторон судебного процесса: работа суда возобновлена. Специалисты взрывотехнической службы приняли все необходимые меры по проверке информации о минировании. Во время осмотра помещений взрывчатых веществ, которые угрожали бы жизни и здоровью работников и посетителей суда, не обнаружено", - говорится в сообщении.

Да, работа суда возобновлена, рассмотрение дел продолжается в обычном режиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из помещения окружного админсуда Киева эвакуируют людей из-за сообщения о заминировании

Автор: 

Киев (25580) минирование (1446) Окружной админсуд Киева (399)


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Да его вообще ликвидировать давно нужно
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18.01.2022 15:33 Ответить
Мабуть в ОАСКу всі вибухові речовини вже вибухали...
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18.01.2022 15:34 Ответить
по ходу там просто кто то нас....л возле центрального входа, а потом просто, звякнул, шо усе заминировано
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18.01.2022 15:52 Ответить
 
 