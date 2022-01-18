ОАСК відновив роботу: вибухових речовин не виявлено
Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) відновив роботу у звичайному режимі після перевірки інформації щодо мінування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
"До уваги сторін судового процесу: роботу суду відновлено. Фахівці вибухотехнічної служби вжили всіх необхідних заходів щодо перевірки інформації про мінування. Під час огляду приміщень вибухових речовин, які загрожували б життю і здоров'ю працівників та відвідувачів суду, не виявлено", - йдеться у повідомленні.
Так, роботу суду відновлено, розгляд справ триває у звичайному режимі.
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Игорь Юрьевич #439278
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