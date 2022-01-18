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ОАСК відновив роботу: вибухових речовин не виявлено

Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) відновив роботу у звичайному режимі після перевірки інформації щодо мінування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"До уваги сторін судового процесу: роботу суду відновлено. Фахівці вибухотехнічної служби вжили всіх необхідних заходів щодо перевірки інформації про мінування. Під час огляду приміщень вибухових речовин, які загрожували б життю і здоров'ю працівників та відвідувачів суду, не виявлено", - йдеться у повідомленні.

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Так, роботу суду відновлено, розгляд справ триває у звичайному режимі.

Київ (19534) мінування (1218) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Да его вообще ликвидировать давно нужно
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18.01.2022 15:33 Відповісти
Мабуть в ОАСКу всі вибухові речовини вже вибухали...
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18.01.2022 15:34 Відповісти
по ходу там просто кто то нас....л возле центрального входа, а потом просто, звякнул, шо усе заминировано
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18.01.2022 15:52 Відповісти
 
 